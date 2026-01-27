El temporal ‘Joseph’ causa derrumbamientos, accidentes de tráfico y pone en alerta varios ríos en Castilla y León

La borrasca Joseph ha provocado varias incidencias a su paso por Castilla y León en las últimas horas. El temporal de lluvia, nieve y viento ha causado un derrumbamiento en la montaña Palentina, en una carretera cercana a Guardo, donde ha quedado atrapado un conductor que, al poco tiempo, ha sido rescatado y ha podido seguir su camino, aunque la vía ha quedado cortada hasta que se retiren los materiales. Otro hombre, en Zamora, ha sufrido un accidente de tráfico al chocarse con un árbol caído sobre la calzada a causa del viento. En esta misma provincia se ha activado la alerta naranja y la amarilla, respectivamente, en varios ríos por su incremento del caudal derivado de las intensas precipitaciones de los últimos días.

El deslizamiento de tierra en Guardo (Palencia) se ha producido esta madrugada en la carretera SC-P-15, hacia las 4.30, en el que ha quedado semienterrado un camión articulado, aunque no ha habido heridos y el conductor ha podido seguir su ruta después de ser liberado. El colapso ha provocado desvíos en las carreteras y que el acceso a Guardo desde la vía CL-615 quede cortado a expensas de que los trabajos de restauración permitan retirar la tierra y la vegetación desprendida sobre el asfalto, según ha informado la Subdelegación del Gobierno en Palencia.

Desprendimiento en la SC-P-15 que ha cortado la vía, esta madrugada. SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO (Europa Press)

A este suceso se ha sumado un accidente con daños materiales pero sin heridos a primera hora de este martes entre las localidades de El Piñero y Venialbo, en la provincia de Zamora. Un conductor que iba en su coche en un momento de intensa lluvia no se dio cuenta de que había un obstáculo en la carretera, un árbol que el temporal había derribado, de modo que colisionó contra el tronco. El hombre ha resultado ileso del choque gracias al uso del cinturón de seguridad y del airbag.

La Confederación Hidrográfica del Duero ha marcado aviso naranja por exceso de caudal en el río Tera en Puebla de Sanabria, en donde se registran 220 metros cúbicos de agua por segundo, y amarillo en el río Negro en Rionegro del Puente, por donde están pasando 92 metros cúbicos por segundo. La provincia de León cuenta con avisos naranjas en el río Duerna y en Salamanca destaca el caudal del Huebra, con idéntico aviso, además de varios más con el amarillo por si sus niveles siguieran en ascenso continuado. La carga de la borrasca se está notando en la mayor parte de los cauces de Castilla y León, que han crecido notablemente desde este tren de temporales que está atravesando España durante el mes de enero.

La Península, en alerta por lluvias y viento

La mayor parte del país se ha despertado este martes bajo aviso meteorológico por el paso de la borrasca Joseph —nombrada por el servicio meteorológico portugués—, que afecta a la península Ibérica desde el domingo y que ha dejado a su paso lluvias intensas, fuertes rachas de viento, temporal marítimo y nevadas. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), 14 comunidades autónomas se encuentran en alerta, cinco de ellas en nivel naranja, que indica riesgo importante, con las excepciones de Canarias, La Rioja y el País Vasco.

Las consecuencias del temporal se han sentido con especial intensidad en el sur del país. En la provincia de Cádiz, ha provocado que los puertos de Algeciras y Tarifa hayan cancelado sus operaciones marítimas debido a los fuertes fenómenos costeros. Además, las intensas lluvias han provocado anegaciones, desprendimientos y corrimientos en cinco carreteras de la provincia. La A491, en Rota, está cortada totalmente por desprendimiento de la vía. Lo mismo ocurre en la carretera que conecta Grazalema con su pedanía, Benamahoma, cortada por el agrietamiento de una bóveda inferior y que complica la operatividad de este municipio con su cercano núcleo y su conexión con el resto de la provincia de Cádiz.

Grazalema, donde habitualmente se registran las precipitaciones más intensas de la provincia, fue el punto de España donde más llovió este pasado domingo, con un acumulado de 132,4 milímetros. Este lunes y lo que va de martes se ha mantenido en tercera y segunda posición. Las lluvias ya han provocado que el pantano de los Hurones haya iniciado su desembalse preventivo y un importante incremento de las reservas hídricas de los embalses de Cádiz, que están ya al 63% de su capacidad, nueve puntos más que hace una semana.

Las fuertes rachas de viento, acompañadas de lluvias han provocado caída de cascotes y árboles en distintos puntos de la provincia, como la capital, donde el instituto Cornelio Balbo ha tenido que clausurar la zona del patio. Además, el viento ha derribado los restos de lo que quedaba en pie del mítico Vaporcito Adriano III. El barco, Bien de Interés Cultural y hundido en 2011, lleva desde su reflotamiento en un antiguo varadero de El Puerto de Santa María hasta que ha colapsado la mañana del pasado lunes. Ahora, la Consejería de Cultura ha ordenado el traslado de los restos a una nave municipal.

El paso del temporal también se ha dejado notar en Madrid. El Ayuntamiento de la capital ha comunicado que El Retiro y otros ocho parques históricos y singulares de la ciudad permanecerán cerrados durante todo el día, atendiendo a las previsiones de la Aemet. El cierre afecta también al parque del Capricho, la rosaleda del parque del Oeste, el Juan Carlos I, Juan Pablo II, la quinta de Fuente del Berro, la quinta de los Molinos, la quinta Torre Arias y el parque Lineal del Manzanares. La reapertura de todas las instalaciones se realizará una vez que se hayan evaluado y actuado sobre los posibles daños en los árboles. El Ayuntamiento de Madrid informará a través de sus canales habituales, incluidos los 22 paneles informativos situados en los accesos de El Retiro.