Rescatan a tres jóvenes del mar y buscan a un cuarto en la zona de Los Charcones, en Lanzarote, debido al temporal

Un helicóptero y una embarcación de Salvamento Marítimo, así como otra de la Guardia Civil y efectivos de bomberos, participan en el operativo de salvamento de los turistas, arrastrados por las olas

Efectivos de distintos cuerpos de seguridad han rescatado en la tarde de este domingo a tres jóvenes del mar, en la zona de Los Charcones, en el municipio de Yaiza al suroeste de Lanzarote, donde continúa la búsqueda de una cuarta persona que permanece en el agua. Están hospedados en una vivienda vacacional en Arrecife. Son estadounidenses, tienen edades comprendidas entre los 18 y los 22 años y estudian en Madrid. Han llegado al lugar caminando, dado que la carretera de acceso estaba cortada, según han indicado las fuentes del Consorcio de Emergencias de Lanzarote.

Dos de los jóvenes habían desaparecido, mientras otros dos lograban salir por sus propios medios desde la escollera, con heridas leves y sin ser asistidas por los servicios sanitarios. Posteriormente, el helicóptero del grupo de Emergencias y una embarcación de Salvamento Marítimo conseguía rescatar con vida a una tercera persona. Ahora, junto a la Guardia Civil y efectivos de bomberos continúan con la búsqueda de una cuarta, cuyo paradero se desconoce.

El Gobierno de Canarias ha decretado desde las 06.00 de este sábado la alerta por fenómenos costeros en todas las islas, donde se esperaban olas de hasta cuatro y cinco metros, que se podían superar en Lanzarote y Fuerteventura.

El pasado diciembre murió un hombre italiano de 27 años, residente en la isla, tras ser rescatado en Los Charcones mientras pescaba. El fallecido fue socorrido a 500 metros de la zona en la que fue arrastrado por las olas cuando sufría una parada cardiorrespiratoria, situación que no pudo superar.

En los primeros 11 meses de 2025 habían fallecido ahogadas en Canarias 60 personas, siete menos (un 10%) que en el mismo período del año 2024, según datos elaborados por la Asociación para la prevención de accidentes acuáticos Canarias, 1500 KM de Costa.