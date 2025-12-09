Muere uno de los hombres arrastrados por el mar en Lanzarote

Uno de dos hombres que fueron arrastrados por el mar mientras pescaban este lunes en Los Charcones (en el municipio de Yaiza, al sureste de Lanzarote) ha fallecido este martes, según ha informado el Consorcio de Emergencias de Lanzarote. El hombre, un ciudadano italiano de 27 residente en la isla, tuvo que ser rescatado del mar. El otro de los afectados, de la misma nacionalidad, pudo salir del agua por sus propios medios y se encuentra fuera de peligro.

El fallecido fue socorrido a 500 metros de la zona en la que fue arrastrado por las olas cuando sufría una parada cardiorrespiratoria, situación que no pudo superar, por lo que murió en el citado hospital, en la misma camilla en la que fue evacuado en helicóptero.

Esta muerte es la quinta que se produce desde el domingo en las islas por los fenómenos costeros que se registran en el archipiélago desde el día 5. El lunes falleció la cuarta víctima en otro golpe de mar, esta vez en Los Gigantes (al este de Tenerife). Pasadas las 16.00 del domingo, al menos siete personas cayeron al agua, sorprendidas por el oleaje. El 112 activó de inmediato los recursos de emergencia. Los equipos de rescate localizaron y rescataron del agua a una persona con vida y recuperaron el cuerpo de otros tres fallecidos. Una cuarta mujer pudo ser reanimada de la parada cardiorrespiratoria sobre el muelle de un puerto deportivo cercano y fue trasladada en helicóptero a un centro hospitalario de Santa Cruz de Tenerife, si bien falleció en la madrugada del lunes.

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias mantiene activada desde el día 5 la prealerta por fenómenos costeros en diversas islas, entre ellas Tenerife. De hecho, el alcalde, Emilio Navarro, confirmó en la noche del domingo que la zona se encontraba precintada y vallada desde el inicio de la prealerta.

Por ello, el Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha recordado insistentemente de nuevo a la ciudadanía la necesidad de extremar las precauciones en las costas de las islas e insiste en la importancia de poner en práctica los consejos de autoprotección para evitar riesgos en el mar.

En los primeros 11 meses del año, habían fallecido ahogadas en Canarias 60 personas, siete menos (un 10%) que en el mismo período del año 2024, según datos elaborados por la Asociación para la prevención de accidentes acuáticos Canarias, 1500 KM de Costa.