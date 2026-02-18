Garamendi defiende su salario tras la crítica de Díaz: “La mitad se va a Hacienda, se lo llevará ella para gestionarlo”

Suben los decibelios en el cruce de declaraciones entre Trabajo y la CEOE a cuenta del rechazo empresarial a subir el salario mínimo interprofesional (SMI). El presidente de la principal patronal española, Antonio Garamendi, ha cargado este miércoles contra la vicepresidenta segunda y responsable de Trabajo, Yolanda Díaz. Lo ha hecho después de que este martes, tras aprobar la subida del SMI a 1.221 euros brutos en 14 pagas en el Consejo de Ministros, la responsable de Trabajo criticase a Garamendi por la oposición al incremento a la vez que “gana 23 veces el SMI”. En una entrevista en Radio Nacional, el jefe empresarial ha dicho: “Si hablamos de 23, no sé, porque más de la mitad se va a Hacienda. Se lo llevará ella para gestionarlo”.

El presidente de la CEOE ha defendido que su salario “es público”, casi 400.000 euros anuales brutos. “A mí mi salario me lo paga mi organización. Se ha aprobado en asamblea. Es privado y por tanto es lo que tiene que ser. Si a ella le parece mal, ¿qué le vamos a hacer?“. Garamendi ha criticado con fuerza a Díaz: ”Parece que la ministra, cuando no le das la razón, le divierte ir por los temas personales, atacar“. También ha dicho que no va a cambiar porque a Díaz “le parezca bien o mal”. “Utilizar estos medios me recuerda a otros espacios. A alguna política de algún país de Sudamérica que no quiero recordar”. El entrevistador le ha preguntado si se refería a Venezuela y Garamendi ha contestado: “Por ejemplo”.

Asimismo, Garamendi ha dicho: “Yo nunca he dicho que iba a cobrar tres veces el salario mínimo. Ella sí”. El presidente patronal hace referencia a un precepto de Podemos en sus inicios, vigente hasta 2020 y que limitaba las retribuciones de sus cargos públicos a tres salarios mínimos. Desde el equipo de Díaz precisan que la vicepresidenta segunda, que nunca ha formado parte de ese partido (aunque en la pasada legislatura fuera diputada del grupo parlamentario Unidas Podemos y ministra en representación del mismo), no hizo suya esa pauta. Posteriormente, una vez en marcha Sumar, ni la formación ni Díaz han abogado por ese tipo de limitación salarial.

El jefe patronal también se ha referido a la residencia pública y temporal (mientras mantenga el cargo) de Díaz en Madrid: “Yo me pago mi casa. No sé lo que vale una casa de 400 metros cuadrados en mitad de la Castellana. Yo creo que entrar en estas materias, yo no voy a entrar”. Según consta en el portal de Transparencia y recoge la herramienta especializada de Newtral, Díaz gana 104.600 euros brutos al año.

La entrevista de Garamendi en Radio Nacional ha transcurrido a primera hora de la mañana. Después, a mediodía, Díaz ha sido entrevistada en La Sexta. Ha insistido en lo que ya dijo el martes tras el Consejo de Ministros. “Le pido prudencia y responsabilidad [a Garemendi]. Cuando hacemos algo que es subir el salario mínimo a 1.221 euros, que son 37 euros más al mes, un salario muy escueto para mucha gente, que una persona que percibe 23 veces el SMI se oponga me parece realmente grave”. La vicepresidenta segunda ha dicho que los beneficios empresariales “son muy llamativos” y que las empresas “se pueden permitir el lujo de repartir un poco la riqueza”.

Este cruce de declaraciones agranda la brecha entre Trabajo y la CEOE, que enlazan su racha más larga sin alcanzar un pacto desde que Díaz es ministra, más de un año y medio. Pedro Sánchez se sumó este lunes al reproche a los empresarios por no participar en la subida del salario mínimo en el acto de firma del acuerdo con los sindicatos. “Que nadie nos diga que no se pueden subir los salarios cuando los beneficios crecen. El Gobierno está haciéndolo con lo que está en su mano, el SMI y Función Pública. Le pido a la patronal que cumpla su parte, que paguen más. Que vayamos a un aumento generalizado de los sueldos allí donde aún no lo hay”, dijo Sánchez.