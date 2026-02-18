Yolanda Díaz no acudirá el sábado a la presentación de la nueva alianza de los partidos de Sumar: “Es el momento de las formaciones”

Después de días de silencio al respecto, la vicepresidenta Yolanda Díaz ha confirmado este mediodía que no acudirá al acto organizado este próximo sábado para presentar la alianza entre los partidos de Sumar en el Gobierno: Izquierda Unida, Más Madrid, Comunes y Movimiento Sumar. “Es el momento de las formaciones políticas”, ha justificado Díaz en una entrevista en La Sexta. “No voy a estar en el acto de esta tarde ni en el del próximo sábado. En los dos casos, porque creo que es muy importante lo que puede fraguarse hoy en España”, ha subrayado antes de animar a la ciudadanía a movilizarse tanto en la convocatoria del fin de semana como para la charla organizada entre el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, y el diputado de Más Madrid en la Asamblea, Emilio Delgado. “Esta semana es importante. Hoy hay un acto y el sábado otro. Le pido a la ciudadanía progresista que asista y que se movilice, que hagan propuestas y se entusiasmen. Y después vendrán los nombres, las firmas etc. No me preocupa eso. Ahora mismo, por responsabilidad y por respeto, es el tiempo de las formaciones políticas”, ha incidido, evitando desvelar si volverá a ser candidata en las generales previstas en 2027. Una de las cuestiones centrales y la incógnita fundamental en este momento del futuro proyecto político.

Las cuatro formaciones presentarán la nueva coalición para las generales, a la que esperan unir a otras organizaciones más adelante, durante un acto en el Círculo de Bellas Artes el sábado a las 11.30 bajo el lema ‘Un paso al frente’. “La ciudadanía necesita darle tiempo a las formaciones para decidir qué quieren hacer y generar esperanza. (...) Tenemos que entrar en una dinámica de romper el estado emocional de la gente progresista”, ha insistido Díaz.

Tanto IU como Más Madrid, Comunes y Movimiento Sumar enviarán al coloquio de esta tarde en la sala Galileo Galilei de la capital a representantes de sus partidos. Rufián y Delgado, que han organizado el evento al margen de las direcciones de sus formaciones, son dos rostros muy populares en este momento.

“No va de nombres, no se arregla nada hablando de nombres. Entiendo que a veces a los medios y a las fuerzas políticas les gusta hablar más de nombres que de proyectos. La extrema derecha ha leído muy bien el momento político. Pero sus recetas, a las que se pliega el PP, son horribles para la mayoría social. Tenemos que hacer una alianza democrática en la que nos unamos por una propuesta común, que no va de nombres. Bienvenidas todas las ideas: el acto de hoy y el del sábado, pero hablemos de una propuesta para encabezar el país”, ha reiterado la vicepresidenta.

Preguntada por las declaraciones en las que el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, se mostró partidario de cambiar el liderazgo, Díaz le ha contestado de manera indirecta: “Desde que soy ministra he recibido ataques de varios hombres, muy duros. Y nunca le he respondido a ninguno de esos hombres. No concibo la política así, teniendo discrepancias con muchas personas. La manera de hacer política es confrontar ideas”, ha añadido.

A estas alturas, los partidos aún no han desvelado quién intervendrá en el acto del sábado. Todos menos IU, que ya ha confirmado que su líder, Maíllo, hablará en la puesta de largo del nuevo proyecto en la izquierda.