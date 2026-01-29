Última hora del accidente de tren en Córdoba y del servicio de Rodalies, en directo | Rodalies reabre este jueves manteniendo los 11 tramos alternativos en carretera
Puente comparece en el Senado para informar sobre los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida | Huelva despide a las 45 víctimas mortales del siniestro con una misa
La red de Rodalies funciona según lo previsto este jueves y con exactamente la misma oferta que el miércoles. Esta semana y a la espera de que el lunes ya funcione (tal y como han prometido la Generalitat, Renfe y Adif) toda la red; siguen operativos los 11 puntos con refuerzos de autobuses alternativos que acaban de hacer el servicio por carretera. Mientras, sigue la investigación para aclarar lo sucedido en Adamuz. El Senado celebra este jueves un pleno extraordinario en el que comparecerá el ministro de Transportes, Óscar Puente, para informar sobre los accidentes ferroviarios de Barcelona y Adamuz. Asimismo, el consejero de Sanidad andaluz, Antonio Sanz Cabello, dará explicaciones en el Parlamento de Andalucía de la gestión en las emergencias por el accidente ferroviario de Adamuz, cuyo retraso, especialmente para atender al Alvia, ha sido muy cuestionado. Además, esta tarde se celebrará en Huelva la misa por las 45 víctimas mortales del accidente. Está previsto que asistan los Reyes, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
EL PAÍS ofrece de forma gratuita la última hora del accidente de tren de alta velocidad en Adamuz y del servicio de Rodalies. Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscríbete.
La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) que indaga en estos momentos, en paralelo a la investigación judicial, sobre las causas del siniestro del 18 de enero en Adamuz (Córdoba), que causó 45 muertos y más de 130 heridos, analiza todos los sucesos graves o incidentes “que puedan dan lugar a un aprendizaje que mejore la seguridad ferroviaria”. Entre ellos, analizó el descarrilamiento de un tren de alta velocidad en la misma línea en 2017, en este caso, a la altura de Brazatortas (Ciudad Real). En su informe final, de 56 páginas y correspondiente al año 2019, sobre ese accidente —que guarda similitudes y también diferencias con el de Adamuz— concluyó que la causa del descarrilamiento fue “un fallo de la infraestructura debido a la rotura de la punta móvil del corazón del cruzamiento” de un desvío. La CIAF alertó entonces de un “peligro latente de los aparatos de vía” dispuestos en esa línea y realizó una serie de recomendaciones para evitar que algo así volviera a suceder. En aquella ocasión, el accidente no produjo ni fallecidos ni heridos, pero señalaba deficiencias en el sistema que la CIAF remitió a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) para su corrección.
El ministro con competencia en la política ferroviaria, Óscar Puente, enfrenta este jueves su primera comparecencia parlamentaria tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona). Han mediado dos ruedas de prensa de más de dos horas, una comparecencia tras el Consejo de Ministros, y múltiples entrevistas antes de que el responsable de Transportes ofrezca detalles en el Senado, que domina el Partido Popular. Entre los dos accidentes hay una lista de 46 fallecidos (uno de ellos en Rodalies) y 164 heridos (41 en Barcelona), además de un mar de dudas.
Los ministros Torres y Planas acudirán con Montero al funeral por las víctimas de Adamuz en Huelva
Los integrantes del Gobierno que acudirán a la misa funeral por las 45 víctimas del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba), que se celebra este jueves en Huelva, son la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, y también los ministros de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y de Agricultura Pesca y Alimentación, Luis Planas.
Montero ya anunció en la víspera que acudiría, pero ahora fuentes de Moncloa han confirmado que Torres y Planas estarán en el funeral católico que se celebra a las 18.00 en el Palacio de Deportes Carolina Marín de Huelva, ciudad de la que eran originarias la mayoría de los fallecidos.
Planas fue diputado del PSOE por Córdoba en el Congreso de los Diputados en las dos últimas legislaturas —aunque dejó el escaño al ser nombrado ministro— y Montero es la líder de los socialistas andaluces y candidata a la Presidencia de la Junta en las próximas elecciones. (EP)
Rodalies reabre este jueves manteniendo los 11 tramos alternativos en carretera
La red de Rodalies funciona según lo previsto este jueves y con exactamente la misma oferta que el miércoles. Esta semana y a la espera de que el lunes ya funcione (tal y como han prometido la Generalitat, Renfe y Adif) toda la red, siguen operativos los 11 puntos con refuerzos de autobuses alternativos que acaban de hacer el servicio por carretera.
El gestor ferroviario Adif sigue trabajando en 29 puntos en los que está llevando a cabo reparaciones y otras actuaciones catalogadas como de urgencia, en el marco de un dispositivo que ha movilizado a más de 50 equipos que han llevado a cabo 116 inspecciones para detectar problemas. Estas 29 actuaciones prioritarias afectan a todas las líneas de Rodalies, siendo las más damnificadas las R3 y R4.
Buenos días. Arrancamos la narración de la última hora de los accidentes de tren de Adamuz y Gelida. Este jueves está marcado por la comparecencia del ministro de Transporte, Óscar Puente, en el Senado, donde ofrecerá explicaciones sobre el accidente de Córdoba y sobre las tareas de renovación de la infraestructura, toda vez que una soldadura de la vía que falló se alza como la hipótesis principal del siniestro, que costó la vida a 45 personas. En Cataluña, el servicio de Rodalies se enfrenta a un nuevo día con algunas restricciones y con algunas líneas operadas por carretera.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.