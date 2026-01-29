Última hora del accidente de tren en Córdoba y del servicio de Rodalies, en directo | Rodalies reabre este jueves manteniendo los 11 tramos alternativos en carretera

Puente comparece en el Senado para informar sobre los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida | Huelva despide a las 45 víctimas mortales del siniestro con una misa

La red de Rodalies funciona según lo previsto este jueves y con exactamente la misma oferta que el miércoles. Esta semana y a la espera de que el lunes ya funcione (tal y como han prometido la Generalitat, Renfe y Adif) toda la red; siguen operativos los 11 puntos con refuerzos de autobuses alternativos que acaban de hacer el servicio por carretera. Mientras, sigue la investigación para aclarar lo sucedido en Adamuz. El Senado celebra este jueves un pleno extraordinario en el que comparecerá el ministro de Transportes, Óscar Puente, para informar sobre los accidentes ferroviarios de Barcelona y Adamuz. Asimismo, el consejero de Sanidad andaluz, Antonio Sanz Cabello, dará explicaciones en el Parlamento de Andalucía de la gestión en las emergencias por el accidente ferroviario de Adamuz, cuyo retraso, especialmente para atender al Alvia, ha sido muy cuestionado. Además, esta tarde se celebrará en Huelva la misa por las 45 víctimas mortales del accidente. Está previsto que asistan los Reyes, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

