La misa funeral de Huelva por por las víctimas de Adamuz, en imágenes

En primera fila y de izquierda a derecha, el presidente de la Junta de Andalucía Juanma Moreno, la vicepresidenta del gobierno, María Jesús Montero, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y el líder del PP, Alberto Nuñez Feijóo, entre otros, durante el funeral que se celebra este jueves en Huelva para acompañar a los familiares de las 45 víctimas mortales del accidente ferroviario de Adamuz, 28 de las cuales eran de municipios de esta provincia.

Jose Manuel Vidal (EFE)