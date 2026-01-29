La misa funeral de Huelva por por las víctimas de Adamuz, en imágenes

10 fotosLa misa funeral de Huelva por por las víctimas de Adamuz, en imágenesLa diócesis calcula que asistirán unas 4.000 personasEl País29 ene 2026 - 18:33CETCompartir en WhatsappCompartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir en BlueskyCompartir en LinkedinCopiar enlaceIr a los comentariosLos Reyes, durante la misa funeral de este jueves en Huelva. Jon Nazca (REUTERS)Vista general de la misa funeral por las 45 víctimas mortales del accidente ferroviario de Adamuz, este jueves en Huelva.José Manuel Vidal (EFE)El rey Felipe y la reina Letizia, durante la misa funeral que se celebra este jueves en Huelva para acompañar a los familiares de las 45 víctimas mortales del accidente ferroviario de Adamuz, 28 de las cuales eran de municipios de esta provincia. Jose Manuel Vidal (EFE)Familiares de las 45 víctimas mortales del accidente ferroviario de Adamuz, este jueves en la misa funeral de Huelva.José Manuel Vidal (EFE)En primera fila y de izquierda a derecha, el presidente de la Junta de Andalucía Juanma Moreno, la vicepresidenta del gobierno, María Jesús Montero, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y el líder del PP, Alberto Nuñez Feijóo, entre otros, durante el funeral que se celebra este jueves en Huelva para acompañar a los familiares de las 45 víctimas mortales del accidente ferroviario de Adamuz, 28 de las cuales eran de municipios de esta provincia. Jose Manuel Vidal (EFE)Un momento de la misa funeral, este jueves en Huelva. Jose Manuel Vidal (EFE)El presidente de Andalucía, Juanma Moreno, y el del PP, Alberto Núñez Feijóo, este jueves en Huelva durante la misa funeral.Jon Nazca (REUTERS)Interior del Palacio de Deportes Carolina Marín, donde transurre la misa funeral en memoria de las 45 personas fallecidas en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba).Clara Carrasco (Europa Press)Entrada de una víctima al interior del Palacio de Deportes Carolina Marín, este jueves en Huelva.Rocío Ruz (Europa Press)Cola para acceder al interior del Palacio de Deportes Carolina Marín de Huelva para asistir a la misa funeral en memoria de las 45 personas fallecidas en el accidente ferroviario de Adamuz.Rocío Ruz (Europa Press)