Puente defenderá en el Senado la actuación de Adif en la línea Madrid-Sevilla y asumirá fallos en Rodalies

El ministro con competencia en la política ferroviaria, Óscar Puente, enfrenta este jueves su primera comparecencia parlamentaria tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona). Han mediado dos ruedas de prensa de más de dos horas, una comparecencia tras el Consejo de Ministros, y múltiples entrevistas antes de que el responsable de Transportes ofrezca detalles en el Senado, que domina el Partido Popular. Entre los dos accidentes hay una lista de 46 fallecidos (uno de ellos en Rodalies) y 164 heridos (41 en Barcelona), además de un mar de dudas.

El equipo más cercano del ministro pasó este miércoles preparando la cita. “No hay debate [en el Gobierno] sobre mi dimisión. Para mí, los responsables son aquellos que por acción o por omisión hayan contribuido o agravado la causación del daño. Es mi criterio. Yo no puedo exigir responsabilidades a alguien que haya cumplido con su trabajo correctamente. Ahora, si observamos que alguien no ha hecho bien su trabajo, sea quien sea, exigiremos las responsabilidades. Y si soy yo, también”, aseguró el ministro en una entrevista en EL PAÍS.

En la comparecencia, explican fuentes cercanas al ministro, se espera el despliegue de nuevas pruebas sobre las revisiones realizadas en el punto negro de la línea Madrid-Sevilla. Puente hará un repaso, según estas fuentes, de los hechos ocurridos en Adamuz (Córdoba) a partir de las 19.43 horas del domingo 18, cuando descarrila el tren de alta velocidad de Iryo. El ministro intentará aclarar la cronología de la gestión del suceso, desde los centros de control de tráfico de las públicas Adif y Renfe, sobre la que se han ofrecido varias versiones oficiales. La actuación de los centros de mando está puesta en tela de juicio por el paso de varios minutos entre la colisión y el traslado de la situación de gravedad a los servicios andaluces de emergencias.

Tras explicar el accidente del Iryo descarrilado que se cruzó en la vía que ocupaba un Alvia de Renfe, que circulaba a 200 kilómetros por hora y no pudo evitar la colisión, Óscar Puente afrontará el capítulo que toca de lleno a su ministerio: la renovación integral del tramo concluida entre mayo y junio de 2025. Las afirmaciones del ministro sobre la remodelación de la línea con 780 millones de inversión se han convertido en argumento de ataque para la oposición. El PP ha pedido la dimisión de Puente. Como hizo tras el Consejo de Ministros del martes, el ministro de Transportes usará los pliegos de ese proyecto de Adif para volver a referirse a “renovación integral”. Un proyecto que fue licitado en julio de 2021 y que, en el subtramo Guadalmez-Córdoba (incluye el punto de Adamuz) no contempló la retirada de carril más que en los desvíos de vía, considerados puntos críticos por estar diseñados en curva y sufrir mayor desgaste que las rectas.

Los asesores de Transportes han preparado a Óscar Puente de documentación sobre pruebas realizadas entre junio y este mismo mes de enero sobre la vía y sus soldaduras, incluida la que centra la hipótesis de la investigación técnica sobre una rotura en el punto de unión entre un raíl de 1989 y otro de 2023. Detrás de la obra en Adamuz hay más de una decena de empresas, desde el proveedor del raíl, Arcelor Mittal, hasta la autora de la soldadura, Maquisaba, o las constructoras Ferrovial, OHLA, FCC y Azvi. Transportes lleva días haciendo hincapié en que la soldadura del punto kilométrico 318,681 fue revisada el 25 de junio por la ingeniería Ayesa, con pruebas de ultrasonidos y líquidos penetrantes, sin que aflorara defecto alguno. El trabajo estaba fechado justo un mes antes. La Guardia Civil y la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) investigan el caso.

Puente defenderá el gasto creciente en mantenimiento de la red de alta velocidad y el anticipo en un año de la remodelación de la línea Madrid-Barcelona, ante las continuadas quejas de maquinistas y viajeros. La comparecencia tiene lugar un día después de la publicación en el BOE del Real Decreto-ley 1/2026 de ayudas a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida.

A la crisis de servicio en Barcelona se le ha sumado la revuelta del colectivo de maquinistas y la amenaza de una huelga en febrero. El número dos de Transportes, el secretario de Estado José Antonio Santano, trata de aplacar los ánimos tanto de los trabajadores como de los grupos políticos catalanes. Además de los ceses en Adif y Renfe, Santano desplegó el martes una batería de medidas, recogidas en el nuevo Plan de Rodalies 2026-2030, con una inversión de 8.000 millones. La cifra ya implica sumar 1.700 millones sobre el programa anterior, del que se han ejecutado obras por 2.666 millones y se han licitado más de 3.000 millones.