Transportes espera reconstruir la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla en 10 días apoyándose en una declaración de emergencia

El Gobierno va a recurrir a una declaración de emergencia para movilizar fondos y poder realizar los encargos, con la máxima urgencia, de los trabajos de reconstrucción del kilómetro 318 de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. Allí tuvo lugar el domingo 18 el accidente ferroviario que involucró a un tren de Iryo y un segundo de Renfe, dejando 45 víctimas mortales. El plazo mínimo previsto para las reparaciones es de 10 días, por lo que la circulación de trenes en el que fue epicentro de la tragedia ya no será posible el 2 de febrero, como se había fijado inicialmente.

El mecanismo de emergencia ya fue utilizado en 2024 para agilizar el encargo de actuaciones en infraestructuras dañadas por la dana en Valencia. La Ley de Contratos del Sector Público, en su artículo 120, prevé la contratación de obras rápidas de reconstrucción sin que medien los procesos habituales de un concurso ordinario. La norma permite saltar el trámite del expediente de contratación “cuando la Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional”. En noviembre de 2024, Transportes pudo movilizar 123 millones en fondos de emergencia para carreteras.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha anunciado en su cuenta de la red social X que la titular del juzgado de Montoro (Córdoba) ha dado el visto bueno al inicio de los trabajos de reconstrucción, que serán llevadas a cabo bajo las órdenes del gestor de la infraestructura, Adif, y en los que participará maquinaria pesada.

“En el día de hoy hemos recibido autorización judicial para proceder a reponer la infraestructura en el tramo del accidente de Adamuz. Nuestro objetivo es que esté concluida en un plazo aproximado de 10 días naturales. Tras la reposición se retomará el servicio de la totalidad de la línea Madrid-Sevilla”, ha escrito el titular del área de Transportes.

La jueza Cristina Pastor ha otorgado el permiso después de que la Guardia Civil haya dado por concluida la recogida de pruebas en el punto del descarrilamiento del tren de Iryo y el posterior choque del Alvia de Renfe. La doble investigación, de la Guardia Civil y la Comisión Técnica de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), es complementaria y esencial para determinar las causas.

El ministro Puente comparece este jueves en el pleno del Senado para explicar las circunstancias que rodearon al suceso, los trabajos de renovación del tramo ejecutados hasta el pasado mes de junio, en los que no estuvo prevista la sustitución generalizada de carriles, y las revisiones que aplicó Adif al mismo una vez puesto en operación. También tendrá que dar detalle de la gestión temprana del siniestro en los centros de control de Adif y Renfe en Madrid, y de las comunicaciones con los servicios de emergencias.