La actualización del plan de Rodalies duplica los recursos destinados a mantenimiento

La implicación, a fondo, del Gobierno central en la atención de la crisis de Rodalies también ha venido con anuncios de más inversiones en la red ferroviaria. El Ministerio del Transportes y el Departamento de Territorio anunciaron este martes, de manera conjunta, una actualización al alza del plan de Rodalies 2020-2030. Tras la revisión del quinquenio, el retoque del documento planea nuevas inversiones por un total de 1.700 millones de euros adicionales a los casi 6.400 millones ya estipulados. El ítem más mimado del paquete es el del mantenimiento.

“Es una actualización absolutamente imprescindible de un plan que tiene un objetivo muy claro, que es mejorar de una manera estructural en el ámbito de las infraestructuras y conseguir los estándares de eficiencia y de calidad que merecemos como país”, ha asegurado la consejera de Territorio, Sílvia Paneque, que ha comparecido junto al secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano.

El plan de la década fijaba inicialmente una inversión total de 6.300 millones de euros, que ahora sube un 21% hasta los 8.037 millones. Tanto desde el Ministerio como desde el Departamento han explicado que el contenido de la revisión del plan ya estaba cerrado a finales del año pasado, descartando así que se trate de un apaño con el que se busque salir al paso de la crisis de Rodalies, desatada tras el accidente mortal de hace una semana en Gelida (Barcelona). Según los datos oficiales, del actual plan se han adjudicado 2.666 millones de euros, el 77% de lo inicialmente presupuestado.

El punto que más se ha mimado en la reserva de partidas es la del programa de reposición de activos, que incluye entre otros el mantenimiento preventivo y los trabajos de corrección de la red. Prácticamente se dobla el presupuesto asignado, partiendo de los 600 millones iniciales a alrededor de 1.300 millones

De las 287 acciones del plan, un paquete de 34 acciones puntuales de reposición de vía, renovación de carriles y sustitución de aparatos claves para la circulación, como los que controlan las agujas que organizan las trayectorias de los trenes.

Uno de los grandes adelantos, ha explicado Santano, va en la línea de modernizar la seguridad y la señalización. En un total de cuatro tramos, se está instalando el sistema ERTMS, que el Secretario de Estado ha recordado es el más moderno en los sistemas ferroviarios europeos. Con todo, no estará completamente operativo hasta “después del verano”, cuando el Ministerio espera que lleguen los nuevos trenes que ya funcionan con esa tecnología.

El secretario de Estado ha aceptado que esta emergencia ya ayudado a “enfocar” las actuaciones. “Una de las enseñanzas de estos fenómenos extremos es que hay darle mayor peso a algunas actuaciones que hasta ahora se veían de menor importancia”, ha añadido. Santano también ha entendido la brecha entre su balance positivo de inversiones con la sensación de frustración de la ciudadanía sobre la calidad. “Aún no se ha pasado el punto de la inversión en el que se tenga un impacto directo a la ciudadanía”, ha confesado.

Tanto Paneque como Santano han aceptado que uno d e los campos de mejora es el de la información. De ahí que también se destine una partida adicional de 24 millones de euros para mejorar los sistemas de paneles y la app. “Este plan no solucionará todos los problemas de un día para otro, pero es una apuesta clara que necesita tiempo. Es un cambio de ritmo importante en la inversión que incluye más mantenimiento”, ha dicho la consejera, que ha recordado que el anterior Govern de ERC puso las bases para el plan.

Por otra parte, el secretario de Estado de Transportes ha indicado durante la rueda de prensa que el túnel de Rubí (Barcelona), por donde pasan trenes de mercancías, sufre una grieta en su lecho y ha tenido que cerrarse “por seguridad”, lo que provoca afectaciones en el Puerto de Barcelona. “Lo que estamos intentando ver es si podemos combinar esa actuación potente del túnel con una actuación más rápida y urgente que dé una suficiente seguridad para que ese tránsito de mercancías se pueda producir”, ha señalado Santano, que ha asegurado que el túnel está monitorizado para conocer posibles movimientos de la grieta.