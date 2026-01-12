La nueva empresa mixta de Rodalies empezará a operar en 2027

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el ministro de Transportes y Movilidad, Óscar Puente, han oficializado este lunes la puesta en marcha de la empresa mixta de Rodalies que, en un futuro, gestionará el servicio que hoy realiza Renfe en Cataluña. El compromiso político lo han firmado la consejera de Territorio, Silvia Paneque, y el presidente de Renfe, Álvaro Hernández Heredia. El gran problema que afronta Rodalies de Catalunya SME, SA (que así se llamará) es que todavía no tiene la licencia de empresa ferroviaria ni el certificado de seguridad ni el plan de contingencias ferroviarios, unos documentos que debe revisar, firmar y autorizar la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria y que son indispensables para poder operar en España. Fuentes del Govern han asegurado que para conseguir esa documentación tardarán cerca de un año. Así, como pronto, Rodalies de Catalunya como empresa mixta no gestionará y operará el 100% de las líneas de cercanías hasta 2027.

El servicio de Rodalies se caracteriza -desde hace años- por la colección de incidencias y averías diarias que sufren los usuarios catalanes. Fruto de la falta de inversión y las incidencias ferroviarias –y, sobre todo, por la necesidad de mayorías en el Congreso y el Parlament- el pasado febrero ERC y PSC acordaron la creación de la empresa mixta, participada en un 50,1% por Renfe y el 49,9% por la Generalitat. El consejo de administración de la nueva operadora lo integrarán nueve representantes, cuatro nombrados por Renfe (entre ellos la presidenta) y cinco por la Generalitat.

Illa ha celebrado la constitución de la empresa mixta: “No es un cambio de nombre, es un cambio de paradigma. Creemos en la gestión de proximidad. De nada sirve ser cercano si no contamos con los mejores profesionales”. El president también ha defendido los trabajos para mejorar la infraestructura ferroviaria y la compra de nuevos trenes. “Nunca antes habíamos tenido este grado de colaboración con el ministerio de Transportes”, ha asegurado. “La economía necesita certezas y el Gobierno de Cataluña da certezas en Rodalies”, ha concluido.

Por su parte, Puente ha mantenido que la empresa mixta “nace del acuerdo, para sumar capacidades y prestar un mejor servicio”. El ministro se ha mostrado partidario de la “descentralización” de los servicios ferroviarios y ha admitido la necesidad de “mejorar la atención de los usuarios e invertir en la red ferroviaria”.

A la firma pública también ha acudido la exconsejera de Territori de ERC, Ester Capella, ya que la formación independentista exigió la creación de esta sociedad para apoyar la investidura tanto de Pedro Sánchez como de Salvador Illa. Además, los republicanos han conseguido que uno de los miembros del consejo de administración designado por el ejecutivo catalán sea Marc Sanglas, el que había sido secretario de movilidad durante el Gobierno de ERC. La consejera de Territorio, Sílvia Paneque, presidirá el órgano de gobierno de la empresa mixta, que también contará con el comisionado del traspaso integral de Rodalies, Pere Macias, y la actualidad es la directora adjunta de Infraestructuras de la Generalitat, Tere Torres. El último miembro elegido por la Generalitat es Òscar Playà que, además, ejercerá como consejero delegado de Rodalies de Catalunya. Playà trabajaba hasta ahora como director de Metro de Barcelona, donde ha trabajado durante décadas y ejercía como número dos de la infraestructura.

Por su parte, los miembros del consejo de administración elegidos por Renfe son altos cargos de la empresa, como la directora general económico financiera, Marta Torralvo, el director general, Miguel Ángel Vicente, y el director general de Ingeniería y Mantenimiento, Luis Manuel Suárez. Además, se ha añadido a la secretaria del sector ferroviario de UGT, Raquel González, después de que el anuncio de la creación de la empresa mixta provocara varias jornadas de huelga de maquinistas ante la sospecha de que supondría la eliminación de derechos laborales como la petición de traslados fuera de Cataluña.

La nueva compañía parte con dos millones de euros de presupuesto (un millón de la Generalitat y otro millón de Renfe Viajeros). Será el consejo de administración quien cree la estrategia para el traspaso a la empresa mixta de los 270 trenes (y los 110 trenes que en principio se ha comprado y llegarán los próximos meses) y los cerca de 1.500 trabajadores (de los que 1.000 son maquinistas y más del 80% de fuera de Cataluña y con aspiraciones a pedir traslados para acercarse a sus provincias natales).

Desde la Generalitat, ante el miedo de nuevas movilizaciones sindicales, se ha querido dejar claro que la nueva empresa “respetará y garantizará” los derechos laborales de los trabajadores.

Queda pendiente el traspaso de la línea R1 del Maresme. La Generalitat asegura que en el traspaso de esta línea y el resto no se creará una empresa mixta, sino que Adif traspasará -todavía no hay calendario- el 100% de las infraestructuras a la Generalitat (a Infraestructuras Ferroviarias de Cataluña- Ifercat). De hecho, la Generalitat pretende incluso crear una Agencia de Seguridad Ferroviaria propia para no depender, en un futuro, de que la estatal le conceda los permisos.