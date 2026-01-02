Ir al contenido
El Ministerio de Transportes defiende que desde 2018 invierte 20 millones semanales en el Corredor Mediterráneo

El 83% de los kilómetros de la infraestructura ya se han completado o siguen en obras

Alfonso L. Congostrina
Alfonso L. Congostrina
Barcelona -
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha ejecutado obras en el futuro Corredor Mediterráneo por 5.579 millones de euros desde 2018 hasta el pasado mes de noviembre. Esta infraestructura ferroviaria estratégica con la que se pretende conectar la costa mediterránea lleva más de 20 años acumulando retrasos en la construcción. Aun así, el Ministerio de Transportes ha asegurado -este viernes- que, desde 2018, se han invertido 20 millones semanales en la infraestructura. De esta forma, desde junio de aquel año en el que el PP fue aupado del Gobierno hasta noviembre de 2025 se han licitado actuaciones por más de 8.381 millones de euros.

El Ministerio señala que estas inversiones han permitido avanzar en el desarrollo de los 1.838 kilómetros que componen la rama litoral del Corredor Mediterráneo y que permitirá conexiones en alta velocidad entre Barcelona, Tarragona, Castellón, Valencia, Alicante, Murcia, Cartagena y Málaga. En la actualidad, más de 800 kilómetros del Corredor se encuentran en construcción, incluidas terminales logísticas y accesos portuarios. El balance indica que el porcentaje de infraestructura en servicio ha pasado del 21% en 2018 al 36% a finales de 2025, mientras que los tramos en obras o finalizados han aumentado del 45% al 83% en el mismo periodo. En el ámbito de la planificación, los estudios previos han alcanzado el 100% en 2025, frente al 60% registrado en 2018, y los tramos en fase de proyecto han pasado del 57% al 96%.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, defendió el pasado mes de noviembre, el “buen ritmo inversor” de la futura infraestructura: “En todas las Comunidades Autónomas por las que pasa el Corredor hay obras en marcha, lo que permitirá alcanzar en los dos próximos años grandes hitos beneficiosos para la ciudadanía y, especialmente, para el sector logístico y empresarial”.

Durante el año 2025, y hasta finales de noviembre, el Ministerio ha ejecutado obras por valor de 1.155 millones de euros, ha licitado trabajos por importe de 895 millones y ha adjudicado actuaciones por 1.183 millones.

En Cataluña destacan las obras de la futura estación de La Sagrera y la instalación del ancho mixto entre Castellbisbal y Vila-seca. Estos dos proyectos suponen inversiones superiores a los 50 millones de euros en cada caso. Según las previsiones del Ministerio, en 2026 está prevista la puesta en servicio de la terminal de mercancías de La Llagosta, así como la finalización del tramo Martorell-Castellbisbal y su conexión con la fábrica de Seat.

En la Comunidad Valenciana, se han ejecutado más de 100 millones de euros en el canal de acceso ferroviario a València y en la conexión de alta velocidad València-Xàtiva-La Encina.

En Murcia, la integración del ferrocarril en Lorca ha superado los 100 millones de euros ejecutados, mientras que la conexión de alta velocidad con Cartagena alcanza los 60 millones.

En Andalucía, el Ministerio de Transportes ha destinado más de 300 millones ejecutados en la conexión entre Almería y Murcia, además de actuaciones como la variante de Loja y las mejoras en el tramo Algeciras-Bobadilla.

Archivado En

