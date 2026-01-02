El Ministerio de Transportes defiende que desde 2018 invierte 20 millones semanales en el Corredor Mediterráneo
El 83% de los kilómetros de la infraestructura ya se han completado o siguen en obras
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha ejecutado obras en el futuro Corredor Mediterráneo por 5.579 millones de euros desde 2018 hasta el pasado mes de noviembre. Esta infraestructura ferroviaria estratégica con la que se pretende conectar la costa mediterránea lleva más de 20 años acumulando retrasos en la construcción. Aun así, el Ministerio de Transportes ha asegurado -este viernes- que, desde 2018, se han invertido 20 millones semanales en la infraestructura. De esta forma, desde junio de aquel año en el que el PP fue aupado del Gobierno hasta noviembre de 2025 se han licitado actuaciones por más de 8.381 millones de euros.
El Ministerio señala que estas inversiones han permitido avanzar en el desarrollo de los 1.838 kilómetros que componen la rama litoral del Corredor Mediterráneo y que permitirá conexiones en alta velocidad entre Barcelona, Tarragona, Castellón, Valencia, Alicante, Murcia, Cartagena y Málaga. En la actualidad, más de 800 kilómetros del Corredor se encuentran en construcción, incluidas terminales logísticas y accesos portuarios. El balance indica que el porcentaje de infraestructura en servicio ha pasado del 21% en 2018 al 36% a finales de 2025, mientras que los tramos en obras o finalizados han aumentado del 45% al 83% en el mismo periodo. En el ámbito de la planificación, los estudios previos han alcanzado el 100% en 2025, frente al 60% registrado en 2018, y los tramos en fase de proyecto han pasado del 57% al 96%.
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, defendió el pasado mes de noviembre, el “buen ritmo inversor” de la futura infraestructura: “En todas las Comunidades Autónomas por las que pasa el Corredor hay obras en marcha, lo que permitirá alcanzar en los dos próximos años grandes hitos beneficiosos para la ciudadanía y, especialmente, para el sector logístico y empresarial”.
Durante el año 2025, y hasta finales de noviembre, el Ministerio ha ejecutado obras por valor de 1.155 millones de euros, ha licitado trabajos por importe de 895 millones y ha adjudicado actuaciones por 1.183 millones.
En Cataluña destacan las obras de la futura estación de La Sagrera y la instalación del ancho mixto entre Castellbisbal y Vila-seca. Estos dos proyectos suponen inversiones superiores a los 50 millones de euros en cada caso. Según las previsiones del Ministerio, en 2026 está prevista la puesta en servicio de la terminal de mercancías de La Llagosta, así como la finalización del tramo Martorell-Castellbisbal y su conexión con la fábrica de Seat.
En la Comunidad Valenciana, se han ejecutado más de 100 millones de euros en el canal de acceso ferroviario a València y en la conexión de alta velocidad València-Xàtiva-La Encina.
En Murcia, la integración del ferrocarril en Lorca ha superado los 100 millones de euros ejecutados, mientras que la conexión de alta velocidad con Cartagena alcanza los 60 millones.
En Andalucía, el Ministerio de Transportes ha destinado más de 300 millones ejecutados en la conexión entre Almería y Murcia, además de actuaciones como la variante de Loja y las mejoras en el tramo Algeciras-Bobadilla.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Más información
Archivado En
Últimas noticias
Detenida una joven de 18 años tras arrojar a su recién nacido a la basura en Majadahonda
Cabalgata de Reyes Magos en Barcelona: horarios y recorridos
El comandante Kasputin no estaba muerto: el montaje del espionaje ucranio para engañar a Rusia
La Agencia Tributaria ya ha devuelto a los contribuyentes de IRPF más de 13.000 millones al cierre de 2025
Lo más visto
- Al menos 40 muertos por un incendio en el bar de una estación de esquí en Suiza
- Los cuatro puentes largos que hay en 2026 y el resto de festivos del calendario laboral
- El vestido de Cristina Pedroche en las Campanadas 2025: un traje hecho con sus anteriores estilismos y en recuerdo a las personas con cáncer
- Nuevas reglas de tráfico para 2026: los conductores que no señalicen con la baliza V16 serán multados
- Sandra Barneda: “Eso de las izquierdas y las derechas es arcaico, un pensamiento que solo sirve para marcar distancias”