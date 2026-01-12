La Generalitat y Renfe echan a andar la empresa mixta en un año plagado de obras

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, tiene previsto presentar este lunes la empresa mixta Rodalies de Catalunya SME SA. Esta sociedad mercantil tendrá un capital social de dos millones de euros y una sede social radicada en Barcelona. La compañía estará participada en un 50,1% por Renfe y el 49,9% por la Generalitat. El objetivo es que Rodalies de Catalunya sea la futura operadora y gestione las líneas de cercanías que atraviesan Cataluña con el objetivo de mejorar un servicio obsoleto y que sufre averías e incidencias a diario. El año que tiene por delante está, sin embargo, plagado de obras, lo que previsiblemente seguirá afectando a la calidad del servicio de trenes en Cataluña.

El consejo de administración de la nueva sociedad mixta estará conformado por cuatro integrantes escogidos por Renfe y otros cinco que serán elegidos por la Generalitat, entre los que se encontrará el futuro presidente de la entidad. Será este consejo de administración, y los directivos técnicos de la empresa, los que se enfrenten, primero, a conseguir la licencia ferroviaria y, después, a gestionar la polémica infraestructura. Independientemente de la titularidad de los trenes, las vías ferroviarias por las que circulan (ya sean de Renfe solo o de Renfe con la Generalitat) seguirán durante este año 2026 perteneciendo a Adif por lo que el calendario de obras para mejorar la red lo sigue fijando esta entidad pública dependiente del Ministerio de Transportes.

El pasado septiembre el presidente de Adif, Luis Pedro Marco, pidió perdón a los pasajeros de Rodalies en Cataluña por la pésima calidad del servicio. Pero auguró la posibilidad de que las cosas cambien: “Tenemos mucho margen de mejora y creemos que con nuestra apuesta inversora los usuarios las verán muy pronto”. Sin duda, este nuevo año 2026 se va a caracterizar por la necesidad de que los usuarios sigan acumulando toneladas de paciencia, ya que las obras en la infraestructura van a ser continuas. Afortunadamente, Renfe espera empezar a poner en funcionamiento algunos (no especifica cuántos) de los 110 trenes nuevos que se están construyendo. A continuación, un resumen de las principales obras en marcha que traerán de cabeza a los viajeros en 2026.

Corte de la R3 hasta finales de 2027

Los usuarios de la R3 de Rodalies (la que une L’Hospitalet de Llobregat con Puigcerdà / La Tor de Querol pasando por Barcelona, Granollers, Vic o Ripoll) sufren desde el 7 de octubre un corte ferroviario sin precedentes. La línea está interrumpida entre L’Hospitalet y La Garriga, y la situación durará cinco meses más. En mayo se iniciará la segunda fase del proyecto, el tramo cortado será menor —entre Mollet Santa Rosa y La Garriga— y las obras se alargarán hasta enero de 2027. Esta obra obedece a décadas de infrafinanciación. Adif pretende desdoblar las vías entre Parets del Vallès y La Garriga. Un tramo en el que los trenes circulaban por vía única, lo que limita la capacidad de la R3 y crea cuellos de botella entre trenes. Esos obstáculos generan una acumulación de incidencias, provocadas también por el mal estado de algunos trenes.

La línea R3 de Rodalies, con una longitud de 149 kilómetros entre Montcada Bifurcació y Puigcerdà, tiene impacto sobre más de 390.000 habitantes. Con un total de 35 estaciones y 38 circulaciones por sentido en días laborables, es uno de los elementos clave para la movilidad del interior de Cataluña.

La faraónica estación de Sants

Las obras para actualizar la estación de Sants, la más icónica de la ciudad de Barcelona, construida en 1979, se alargarán durante todo 2026 y -como pronto- no finalizarán hasta 2028. Es un proyecto ambicioso con el que se ampliará hasta en tres alturas de la actual estación. La nueva estación tendrá patios, rampas, entradas de luz… Se ampliará la zona de viajeros de alta velocidad, y la terminal crecerá hacia la plaza de los Països Catalans y se reurbanizará toda la zona, lo que permitirá el acceso a la estación por los cuatro costados de la misma.

La futura estación de la Sagrera

Hace tres lustros se empezó a trabajar en la llamada a ser la gran terminal ferroviaria de Barcelona: la estación de la Sagrera. La inauguración de la infraestructura ferroviaria está prevista para 2031, por lo que este 2026 volverá a ser otro año de pico y pala. Unas obras para construir una estación intermodal que se calcula que acogerá a 100 millones de pasajeros al año entre la Alta Velocidad, Rodalies, metro y autobuses. Desde marzo, los trenes de Alta Velocidad ya circulan bajo la cubierta de la futura estación en dirección a Francia, pero el calendario para finalizar la obra sigue con retraso después de que la instalación sufriera un parón de cuatro años como consecuencia de la crisis. A estos desfases de calendario hay que añadir que solo empezar el año se ha cortado la R1 nueve días para reajustar unas vías instaladas entre la Sagrera y Sant Adrià de Besòs hace solo cinco años.

Soterramiento de la R2 a su paso por Montcada i Reixac

Los trabajos para hacer efectiva la histórica reivindicación de soterramiento de la línea ferroviaria R2 a su paso por Montcada i Reixac continuarán durante este 2026. Adif ha tenido que modificar el proyecto después de que en enero del pasado 2025 aparecieran grietas en las viviendas bajo las que se estaba construyendo el futuro túnel. Las excavaciones se llevarán a cabo a mayor profundidad, lo que provoca retraso respecto al calendario inicial.

Obras en Montcada Bifurcació

Adif prevé reconfigurar la playa de vías y modificar cinco kilómetros y medio de infraestructura instalando desvíos en la estación de Montcada Bifurcación. Allí también se construirán nuevos andenes e instalarán máquinas de lavado de trenes y otras mejoras que permitirán incrementar la capacidad de la terminal y el paso de los trenes de las líneas de cercanías R3, R4 y R7.

Sant Feliu, sin cicatrices ferroviarias

Tras 40 años de reivindicaciones, este 2026 será el definitivo para Sant Feliu de Llobregat. Mientras se encaran los últimos meses de obras en el soterramiento de los tres kilómetros de la línea R1 y R4 a su paso por el municipio, Adif ahora prepara el desmantelamiento de todas las vías en superficie que durante décadas cruzaba el municipio. El proyecto implica desmontar las instalaciones ferroviarias y la antigua estación.

Otras obras que afectarán a los usuarios en 2026

Las obras del Corredor Mediterráneo continuarán este 2026 con instalaciones de ancho mixto en diferentes zonas del recorrido. Por otro lado, las rehabilitaciones de túneles y puentes en el Garraf reducirán a una sola vía la R2 sur durante tres meses, aunque Adif todavía no ha comunicado el calendario de las futuras obras.