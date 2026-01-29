El director de Rodalies de Catalunya asumirá también la gestión de Renfe en la comunidad

“Era la hora de acabar con esta bicefalia para ganar en coordinación”, ha aseverado el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano

Òscar Playà, actual consejero delegado de la empresa mixta Rodalies de Catalunya, participada en un 49,9% por la Generalitat y en un 50,1% por parte de Renfe, asumirá también la gestión de esta empresa ferroviaria en la comunidad. Así lo ha confirmado el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, en declaraciones a 3cat.

Santano ha explicado que Playà “tendrá un doble papel” y ejercerá “una función operativa en el marco de Renfe”. Según el secretario de Estado, esta decisión es “lógica”, teniendo en cuenta que Rodalies Catalunya es una empresa participada por Renfe. “Era la hora de acabar con esta bicefalia para ganar en coordinación”, ha aseverado.

El anuncio ha llegado unas horas después de que la portavoz de ERC, Ester Capella, reclamara en el Parlament que Òscar Playà asumiera la gestión de Renfe en Cataluña como medida para acelerar el traspaso y que la Generalitat tenga el mando único en esta red.

Santano no ha detallado cuándo Playà asumirá la gestión de Renfe en Cataluña, aunque cree que “será inminente” al ser “una decisión consensuada y tomada por todas las partes”, según ha asegurado. Con esta decisión, la Generalitat tendrá más control sobre la red ferroviaria con el objetivo de gestionarla de forma más eficiente y resolver la descoordinación entre los diversos actores implicados.

La plaza de director operativo del servicio de Rodalies quedó vacante el lunes, cuando fue cesado Josep Enric Garcia Alemany a raíz del caos en esta red ferroviaria desde la semana pasada y después de que el Govern pidiera “responsabilidades” por la situación. Asimismo, también fue destituido el responsable de Operaciones y Explotación de Adif, Raúl Míguez.