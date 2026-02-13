La justicia investiga como violencia de género la muerte de una mujer en un incendio

La muerte de Tamara V. de 41 años y su pareja, un hombre de 39, se empezó a investigar como un accidente, consecuencia de un aparatoso incendio. Pero los indicios han hecho cambiar de idea a los investigadores, que ahora lo califican de violencia machista. El Tribunal de Instancia de Navalmoral de la Mata se ha inhibido del caso a favor del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Cáceres.

El incendio se produjo sobre las seis de la tarde del 4 de diciembre pasado en la planta baja de la casa en la que ambos convivían, en el barrio del Cerro en Navalmoral de la Mata. Los dos sufrieron graves quemaduras y fueron trasladados, primero a un hospital local, después a dos hospitales de Madrid. Llegaron en estado crítico y ambos fallecieron al día siguiente

El Tribunal de Navalmoral de la Mata, que tenía abiertas diligencias desde que acontecieron los hechos, ha dictado un auto de inhibición que ha tenido entrada este viernes en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer, según informa en nota de prensa el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. El auto considera que los hechos podrían constituir un delito de lesiones dada la “relación afectiva existente o que ha existido entre la víctima y el denunciado”.

