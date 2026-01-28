La oposición en el Parlament pide más dimisiones por la crisis en Rodalies

El consejero Albert Dalmau ha asumido este miércoles la respuesta de las preguntas al president durante la sesión de control y ha tenido que defenderse de la crítica unánime de la oposición por la crisis de Rodalies de la última semana. El titular de la cartera de la Presidencia ha asegurado que los consejeros cuentan con la confianza del president Salvador Illa, aún en recuperación en el hospital, y ha defendido la gestión. “La colaboración no es debilidad. Al contrario. Es exigencia y responsabilidad”, ha respondido Dalmau, que también ha tendido la mano a la oposición para volver los hechos de estos días en “un punto de inflexión” en la mejora del sistema. Con todo, la oposición insiste en que haya más dimisiones y ubican de nuevo a la consejera de Territorio, Sílvia Paneque, como siguiente en la lista.

“Todas las decisiones han sido encaminadas a retomar el derecho a la movilidad pero, sobre todo, velando por el derecho a la seguridad”, ha defendido Dalmau, para justificar así los cortes intempestivos en el servicio y la aparente falta de coordinación con Renfe y Adif. Esas interrupciones, ha defendido, han permitido localizar 30 puntos que necesitaban mantenimiento extra. Hechos de este tipo, ha añadido, solo son posibles cuando se trabaja en colaboración con el Gobierno central. “La receta de no colaborar ya sabemos donde nos lleva”, le ha respondido Dalmau a Sílvia Orriols, diputada de Aliança Catalana, cuando ha asegurado que la falta en la respuesta de la crisis es causada porque el Govern es una “sucursal del PSOE”.

El tono ha sido correcto todo el debate y Dalmau se ha esmerado en tender la mano a todos los grupos. Después de que esta semana se conociera la dimisión de dos altos cargos, uno de Adif y otro de Renfe, la oposición ha dejado claro que quiere más y ponen a Paneque en la mira. “Hace días que debería haberse ido”, ha dicho la presidenta del primer grupo, Mònica Sales (Junts). Los de Carles Puigdemont le han afeado que el secretario de Movilidad, Manel Nadal, sea el mismo que estaba hace 20 años pilotando la anterior gran crisis ferroviaria. “Mismas personas, mismo modelo, mismo resultado”, ha resumido Sales.

Pese a que Dalmau y en estos días también Paneque han reconocido el trabajo hecho por el anterior Govern de ERC para llegar al actual volumen inversor, los republicanos siguen insistiendo en pedir la cabeza de la titular de Territorio. Según el jefe de filas de ERC, Josep Maria Jové, tanto Dalmau como Paneque “han asumido las decisioens de Renfe y Adif como suyas” estos días, retratando a un Govern que cree que solo transmite desconfianza y desconcierto. Si se quiere recuperar credibilidad, ha dicho Jové, son necesarias “más dimisiones”.

Los Comunes han logrado arrancarle a Dalmau el compromiso de mantener en toda la legislatura la bonificación de las tarifas del transporte público, como una manera no solo de compensar el alto coste de vida sino también la mala calidad en el servicio. El consejero también ha tenido que sacudirse en este punto las críticas por lo que se considera una sumisión al Gobierno central. “Al Govern le toca dar la cara, sea de nuestra competencia o no, exigiendo soluciones y responsabilidades e intentando dar un horizonte de mejora”, ha dicho el consejero encargado de la Presidencia de la Generalitat.

“¿Era necesario que muriera alguien para darse cuenta del penoso estado de la red? ¿No hay nadie al volante?”, se ha preguntado un ácido Alejandro Fernandez en su turno de palabra. El líder de la bancada popular ha criticado que se haya puesto al cambio climático en el centro del debate de las causas y se ha mofado de la puesta en marcha de un grupo de estudio al respecto. En una línea similar se ha manifestado Vox. Dalmau ha tirado de ciencia para responderles: tras tres años de sequía, se ha reportado el récord de lluvia en 50 años, una mezcla que tiene efectos en unas infraestructuras envejecidas y que, ha aceptado, sufren de una falta histórica de mantenimiento.

La CUP también ha pedido la cabeza de Paneque. El consejero ha pedido ayuda para avanzar en la gestión catalana de Rodalies, la única fórmula que considera posible para mejorar el servicio.