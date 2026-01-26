Junts fuerza un pleno extraordinario en Barcelona sobre la crisis de Rodalies

El Ayuntamiento de Barcelona celebrará un pleno extraordinario el próximo viernes sobre la crisis de Rodalies. La sesión ha sido iniciativa de Junts, que tiene 11 concejales, el mínimo necesario para forzar un pleno extraordinario. La sesión se celebrará a las 9:30 horas, justo antes del habitual pleno del último viernes de mes. En el pleno, se debatirá (y se aprobará o se rechazará) un texto que denuncia “el colapso estructural del servicio de Rodalies” y “reprueba” la gestión del Govern de la Generalitat en la crisis por el parón del servicio.

La iniciativa del grupo de Junts Barcelona también señala la responsabilidad “de los sucesivos Gobiernos del Estado en el deterioro de la red de ferrocarriles en Cataluña fruto de décadas de desinversión y falta de mantenimiento” e insta al alcalde Jaume Collboni a “asumir la defensa de los intereses de la ciudad y a ser exigente con garantizar los servicios en la ciudad”.

Este lunes Collboni, coincidiendo con el quinto día de la crisis, tachó la crisis de Rodalies de “inadmisible e intolerable” y alertó de que “no se puede volver a repetir nunca más en el futuro”. Collboni aplaudió que “los Gobiernos [catalán y español] han estado informando y pidiendo disculpas a los usuarios, que es en lo que hay que centrarse en estos casos”, mientras el Ayuntamiento, dijo, ha “garantizado al 100% la movilidad en la ciudad y ha reforzado la información, Guardia Urbana y autobuses”.

El alcalde exigió el restablecimiento de la normalidad en el servicio “lo más rápido posible” y pidió a los Gobiernos “que se vaya al fondo de las cuestiones y se depuren responsabilidades”. “Pedimos que se averigüen las causas estructurales que crean crisis de confianza en el sistema y, más adelante, pedir y depurar responsabilidades [dijo antes del cese del director operativo de Renfe, y el jefe de mantenimiento de Adif] a quien las pueda tener, sea Renfe o Adif, que son los operadores: hay causas fruto de la falta de inversiones históricas y si ha habido más problemas, quien tenga que responder, que responda”, añadió.

Sobre las críticas de los partidos de la oposición en el Ayuntamiento por no haber comparecido durante toda la crisis, respondió: “Cualquier administración ha de resolver el problema, no hemos estado concentrados en comentar la jugada, sino en contribuir a resolver la cuestión desde el punto de vista de la operatividad en Barcelona”.

Por último, respecto a la publicación de un post en Instagram en el que el alcalde celebra que Barcelona protagonice un reportaje en la revista Vogue, explicó que fue un error: “Si alguien se equivoca en fin de semana colgando una cosa que no toca, hacer de esto un tema, me parece que está fuera de lugar. Ha sido un error del equipo de comunicación y no tiene más importancia”.