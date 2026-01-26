Última hora del accidente de tren en Córdoba y del choque de Rodalies en Barcelona, en directo | Nueva jornada de incertidumbre en Rodalies

Cataluña amanece este lunes con una nueva jornada de incertidumbre en el transporte. La semana ha empezado como terminó la anterior: sin trenes y sensación de caos. La semana ha empezado como terminó la anterior: sin trenes y sensación de caos. Una incidencia en el centro de control de Adif ha vuelto a dejar este lunes a Cataluña sin Rodalies durante casi una hora, pese al anuncio ayer de la Generalitat y Adif de que el servicio se retomaría hoy parcialmente. Estaba previsto que la red volviera a funcionar parcialmente este lunes, y así ha sido, hasta que a las 6.45, el portavoz de Renfe en Cataluña, Antonio Carmona, ha informado de la suspensión del servicio. Pero tras unos minutos de caos en las estaciones, la megafonía ha vuelto a comunicar que se retomaba el servicio de forma progresiva y gradual. Solo han sido unos minutos y el servicio ha vuelto a caer. La avería en el centro de control de la estación de França en Barcelona ha provocado dos parones de todas las líneas en menos de dos horas.

