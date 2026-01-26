Última hora del accidente de tren en Córdoba y del choque de Rodalies en Barcelona, en directo | Nueva jornada de incertidumbre en Rodalies
Adif suspende todo el servicio en dos ocasiones en menos de dos horas tras varios intentos por restablecer el tráfico
Cataluña amanece este lunes con una nueva jornada de incertidumbre en el transporte. La semana ha empezado como terminó la anterior: sin trenes y sensación de caos. La semana ha empezado como terminó la anterior: sin trenes y sensación de caos. Una incidencia en el centro de control de Adif ha vuelto a dejar este lunes a Cataluña sin Rodalies durante casi una hora, pese al anuncio ayer de la Generalitat y Adif de que el servicio se retomaría hoy parcialmente. Estaba previsto que la red volviera a funcionar parcialmente este lunes, y así ha sido, hasta que a las 6.45, el portavoz de Renfe en Cataluña, Antonio Carmona, ha informado de la suspensión del servicio. Pero tras unos minutos de caos en las estaciones, la megafonía ha vuelto a comunicar que se retomaba el servicio de forma progresiva y gradual. Solo han sido unos minutos y el servicio ha vuelto a caer. La avería en el centro de control de la estación de França en Barcelona ha provocado dos parones de todas las líneas en menos de dos horas.
Caos en el restablecimiento del servicio de Rodalies en Cataluña: dos parones totales en menos de horas
Adif ha comunicado 15 minutos después de volver a parar, por segunda vez, todo el servicio de Rodalies que había solucionado la avería del centro de control de la estación de França den Barcelona y que volvía a restablecer todo el servicio. La jornada ha comenzado con dos parones de todas las líneas.
Una incidencia en el centro de control de Adif ha vuelto a dejar la mañana de este lunes Cataluña sin Rodalies durante casi una hora pese al anuncio ayer de la Generalitat y Adif de que el servicio se retomaría hoy parcialmente. Sin embargo, pasadas las siete de la mañana el servicio se ha ido recuperando solo parcialmente. La semana ha empezado como terminó la anterior. La nueva avería en la estación de França de Barcelona ha obligado a suspender todo el servicio, según ha informado el portavoz de Renfe en Cataluña, Antonio Carmona.
La avería en el centro de control de Adif vuelve a parar Rodalies
Renfe ha intentado poner en marcha la red de Rodalies este lunes pero una avería de Adif ha impedido, hasta en dos ocasiones, la arrancada de los trenes. Después de una semana con cuatro días sin servicio de Rodalies, este lunes comenzaba el servicio de trenes con una incidencia en el centro de control de Adif que volvía a dejar Cataluña sin Rodalies. Una incidencia que ha durado una hora y ha acumulado retrasos en todo el servicio. Veinte minutos después de que Rodalies y Adif anunciaran que se había reparado la avería y volvían a funcionar los trenes, la avería se ha repetido. Desde las 7.30 los trenes han dejado de funcionar y Adif sigue trabajando en la misma avería en el centro de control de la estación de França.
Las actuaciones de construcción y mantenimiento de líneas ferroviarias obligan al gestor de la infraestructura Adif a someterse a estrictas normas, de habitual revisión, tanto en lo que se refiere a la selección de los carriles (nuevos, en uso o reutilizados) como a sus soldaduras. El trágico accidente desencadenado el pasado domingo en Adamuz (Córdoba) por el descarrilamiento de un tren de alta velocidad de Iryo, con el que colisionó un Alvia de Renfe que se cruzaba con él apenas nueve segundos después, pudo producirse por la rotura de un raíl sacado de la fábrica de ArcelorMittal en 2023, el número 312592Y101. Esa es la hipótesis central de la Comisión de Investigación Ferroviaria (CIAF) sobre un siniestro ocasionado solo ocho meses después de la renovación de ese tramo de la línea Madrid-Sevilla.
La salida de vía de un tren de alta velocidad de la operadora Iryo (6189 Málaga-Madrid) el pasado domingo, invadiendo el gálibo de la contraria (vía 2) a las 19.43 horas, deja algunas evidencias y muchas incógnitas, que tratan ahora de despejar los miembros de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF). El Alvia de Renfe (2384 Madrid-Huelva) que viajaba de frente no puede eludir de ningún modo el choque, nueve segundos después de que descarrilara el primer convoy, y salir despedido hacia un terraplén de cuatro metros de profundidad. El siniestro deja 45 víctimas y decenas de heridos.
Buenos días. Retomamos la narración en directo de la última hora tras el accidente de tren en Adamuz (Córdoba) y del choque de Rodalies en Barcelona, en este lunes 26 de enero.
