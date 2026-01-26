El PP pasa a la ofensiva contra Sánchez por Adamuz: Feijóo pide la comparecencia en el Senado y Ayuso exige la dimisión

De pedir la dimisión Óscar Puente a poner en la diana a Pedro Sánchez. El Partido Popular ha elevado este lunes la ofensiva contra La Moncloa por el accidente de trenes de Adamuz (Córdoba) al dirigir ya ataques directos contra el presidente del Gobierno más allá del ministro de Transportes, competente de la gestión de la red ferroviaria. Pero, otra vez, la estrategia trazada por los populares no va al unísono, sino que se repiten las dos velocidades: la de Génova —más contenida— y la del Ejecutivo de la Comunidad de Madrid —que va con todo—.

A primera hora de esta mañana, en una entrevista en Cope, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que su formación registrará este mismo lunes la solicitud de comparecencia urgente de Sánchez en el Senado. El PP tiene mayoría absoluta en la Cámara alta y puede forzar la convocatoria de una sesión monográfica para que el presidente aborde la polémica de los trenes esta misma semana. En paralelo, y prácticamente a la misma hora, durante un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha ido un paso más allá y ha exigido la dimisión del presidente del Gobierno, al que señala como “responsable” de la tragedia, que dejó 45 muertos, a los que se suma el maquinista fallecido en el Rodalies de Cataluña.

Durante toda una semana, la dirección nacional del PP ha ido elevando poco a poco el tono contra el Gobierno por el siniestro mientras Ayuso empujaba con más colmillo. Pero la contención de Feijóo acabó el viernes, con el luto finalizado y en medio de la presión de interna de quienes dentro del PP pedían endurecer las acometidas. Ese día, el líder de los populares intervino de manera solemne ante los medios y pidió a Sánchez comparecer motu proprio en el Congreso. De lo contrario, amenazó, lo exigirían en el Senado, donde controlan los tiempos parlamentarios.

Un día después, este sábado, Sánchez registró una solicitud para comparecer en el Congreso en la que “dar cuenta de la posición del Gobierno de España en los distintos encuentros y foros internacionales en los que ha participado, así como para informar sobre los últimos accidentes y la situación actual del servicio ferroviario”. Una sesión que, según fuentes gubernamentales, tendría lugar la semana que viene después de que sea calificada por la Mesa de la Cámara este martes.

Feijóo ha tachado este lunes de “broma” el escrito de Sánchez en el Congreso, por responder a su advertencia con una mezcla de diversos asuntos con el accidente de tren y por emplazarse a días más tarde. Así, el grupo popular en el Senado contraataca con una comparecencia monográfica y esta misma semana.

“El Gobierno ha tirado de soberbia y nos ha llenado de datos para confundirnos. Óscar Puente no puede sentarse mañana en la mesa del Consejo de Ministros”, ha reiterado este lunes Feijóo, después de que Génova pidiese también este domingo la dimisión del ministro. El líder del PP, sin embargo, sostiene que el presidente no pedirá al ministro que deje el cargo. Y carga las tintas al más alto nivel. “Es un dúo que tienen intereses comunes. Sánchez necesita un cortafuegos para quitarse él de la primera línea”, ha aseverado el líder del PP, para referirse después a la entrevista de este domingo de Puente en EL PAÍS —donde el ministro afirmaba que “cualquier comparación con Mazón es ofensiva”—.

“Decía Óscar Puente ‘no, no, a mí no me comparen ustedes con el señor Mazón. Oiga, que es que a usted hay que compararle con la consejera de Emergencias de la Comunidad Valenciana que dimitió”, ha señalado, en alusión a que Salomé Pradas, que era la competente del ramo —como Puente ahora—, y no el expresident valenciano. El líder del PP eleva así la dación de cuentas contra Sánchez al colocarle a él en el mismo lugar que a Mazón. El exjefe del Consell dimitió un año después y forzado tras las duras críticas de las víctimas de la dana en el homenaje de Estado. “Es el accidente más grave de la alta velocidad y nadie asume ninguna responsabilidad”, ha sentenciado Feijóo, que también ha acusado al PSOE de haber financiado la primera manifestación convocada en noviembre de 2024, Valencia, por la gota fría.

Ayuso: “Quien debería dimitir es su jefe”

Isabel Díaz Ayuso, que ya el jueves salió como una hidra contra el Gobierno, ha subido este lunes aún más el pistón, adelantándose nuevamente a Feijóo en la fiereza de sus afirmaciones. Para la presidenta de la Comunidad de Madrid, el “responsable” directo del accidente de tren de Adamuz es Sánchez, a quien ha exigido su dimisión.

“El ministro Puente tiene que dimitir, porque sus años al frente del ministerio solo han servido para proponer ocurrencias e insultar gravemente cada día [...] aunque en realidad, quien debería empezar por dimitir es su jefe, Pedro Sánchez, que nuevamente delega su responsabilidad”, ha señalado. “Cada desgracia, cada situación que ocurre va por departamentos. Por tanto, nunca va con el presidente. Pero lo cierto es que es él quien ha ido cambiando de responsables en el ministerio, quien puso al frente a un ministro que está en la cárcel, que tiene imputados a varios cargos de Adif, que contrataron trenes que no cabían por los túneles [frase que ha repetido a lo largo de toda la semana”, ha cargado la presidenta madrileña.

Cierto es que la dirección nacional del PP lleva pidiendo elecciones a Sánchez prácticamente después de que fuera investido. Pero la exigencia de dimisión al presidente por los trenes no se ha dado ex profeso. Preguntada por la dureza de sus declaraciones y los distintos ritmos en el PP, Ayuso ha asegurado que su partido está unido: “Nos pueden decir que dentro del Partido Popular tenemos una cuestión de tiempos en nuestros mensajes, pero todos vamos al unísono y pensamos lo mismo y decimos las mismas cosas”. En Zaragoza, este domingo, donde la presidenta de la Comunidad acudió para arropar al presidente, Jorge Azcón, en un acto de campaña, el propio barón afirmó que él era de la “idea de Isabel”.