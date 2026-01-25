El PP pide la “inmediata” dimisión de Puente: “46 personas han perdido la vida por la mala gestión del Gobierno”

El PP se ha lanzado de lleno este domingo contra el ministro Óscar Puente y el Gobierno de Pedro Sánchez. Pasadas las doce del mediodía, en la sede nacional del Partido, Génova 13, Miguel Tellado —secretario general del partido— ha ajustado los dos micrófonos negros del atril de la sala de prensa y ha dicho: “46 personas han perdido la vida por la mala gestión del Gobierno”, en referencia a las 45 víctimas mortales del accidente de tren en las vías del pueblo cordobés Adamuz del pasado domingo, y del maquinista fallecido en los trenes de cercanías de Cataluña este martes.

Tellado ha calificado al Gobierno de España como “sectario” e “incompetente”. Y, por primera vez, ha pedido la marcha del Ejecutivo del ministro de Transportes de forma “inmediata”.

La convocatoria de Tellado llega después de los tres días de luto nacional, donde el PP se dividía de puertas hacia dentro entre la exigencia de responsabilidades y la contención, para dar así una imagen de institucionalidad entre los grandes partidos en mitad de una tragedia de estas dimensiones y convencidos de que esa posición comedida desgastaría más al Gobierno. Solo Isabel Díaz Ayuso —una vez más— se salió del guion. Este domingo todo ha cambiado. Ya el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, arremetió el viernes pasado contra el Gobierno por su actuación en el accidente, pero no llegó a pedir la dimisión de Puente.

Tellado ha apuntado este domingo más alto. Sánchez, ha dicho, nunca debería haberle nombrado ministro. “Su continuidad en el cargo hace daño a los que padecen las ausencias de sus seres queridos. Sánchez debe tener un mínimo de sensibilidad y prescindir de él, quizá nunca debería haberle nombrado”.

Y ha señalado la fecha del próximo sábado como límite, el día en el que se celebrará en Huelva el funeral de Estado a las víctimas. La ciudad onubense era el último destino del tren Alvia. 28 vecinos que han perdido la vida viajaban en sus vagones. “¿De verdad Sánchez les va a obligar [en referencia a las familias] a que vean la cara de Óscar Puente?, ¿de verdad?, ¿así de cruel va a ser?“.

“El Gobierno de Sánchez”, ha continuado Tellado, que ha leído un discurso de unos diez minutos, “ha ocultado a las familias una información esencial y ha tratado de engañar a todo el país. Puente es el portavoz de la mentira”. Se refería a una información publicada este domingo por el diario El Mundo que habla de un mantenimiento incorrecto de las vías. En concreto, a un tramo que apuntaría al origen del descarrilamiento del tren Iryo procedente de Málaga.

El presidente de la empresa pública Adif, Pedro Marco, ya mencionó este asunto el pasado viernes, cuando compareció junto al ministro Puente y el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano. Aquí dijo que la soldadura en el punto crítico de la investigación unía un raíl de nueva fabricación con otro que databa de 1992 o posteriores remodelaciones, ya que no estaba seguro del año exacto. “Es cierto que esta soldadura unía el carril preexistente con el nuevo”, señaló.

Pero el ministro Puente está en la mira. El líder de ERC, Oriol Junqueras, también ha pedido su dimisión este domingo. Y Tellado, unos minutos después desde Madrid: “El bulo es él”, ha continuado el secretario general de los populares. “Vamos a dar con la verdad. Vamos a conocer la respuesta de la causa de esta tragedia. Sánchez y su ministro llevan una semana mintiendo. Sánchez, por omisión, y Puente, por acción. Es miserable e inadmisible”.

La mano derecha de Feijóo ha hecho mención también a la entrevista que el ministro Puente ha concedido a EL PAÍS este domingo y, en concreto, a la respuesta que ofrece a estas dos preguntas. ¿Cómo es posible que una obra tan nueva, con ocho meses, pueda fallar así? ¿No están diseñadas para durar siempre?

“Un raíl puede durar toda la vida”, dice Puente. “Si se confirmara [la hipótesis central de la investigación], hay opciones como que el acero, la colada de ese raíl, pueda estar mal. Puede haberse dado un defecto del material o en la soldadura. La hipótesis que maneja la CIAF (Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios) es que el carril debió quebrar en un punto muy pequeño, ni siquiera lo suficiente como para que se produzca una separación que derive en la ocupación de circuito y, por tanto, active los mecanismos de seguridad. Esa pequeña fisura, al ir chocando con los bogies, se va agrandando y acaba deviniendo en ruptura”.

Tellado considera que esta contestación de Puente oculta un dato. “No admitir que la vía fue renovada parcialmente y no total [...] Es imposible creer que no supiese que mintiera cuando habla de renovación completa y resulta parcial. Ocultar este hecho revela mala fe. Era conocedor de esta circunstancia que se nos ha ocultado”.

El secretario general de los populares, con la frase de “renovación completa” se ha referido a la entrevista que el ministro Puente concedió el lunes a elDiario.es donde afirmaba que la vía del tren que pasa por Adamuz forma parte de una línea renovada a partir del año 2021 con una inversión de 700 millones de euros. “En concreto”, dijo Puente, “ese tramo se renovó en mayo de 2025. Ha pasado una revisión geométrica y otra dinámica hace dos meses. Es decir, era una infraestructura en perfecto estado. No se puede hablar de falta de inversión o de mantenimiento. No se descarta nada. Yo no soy quién para descartar o para concluir”.

Puente, de momento, guarda silencio. Y Sánchez ha defendido a su ministro desde un mitin en Huesca. “Todo mi reconocimiento al ministro de Transportes, Óscar Puente, porque esa es la diferencia entre unos y otros. Desgraciadamente, en la vida las tragedias suceden, pero no es igual cómo se responde a esas tragedias, y este Gobierno ha respondido poniendo a las víctimas en el centro de sus prioridades, con empatía, con eficacia, con transparencia y con unidad”.