Sánchez reivindica a Puente por su gestión de la crisis ferroviaria: “Desgraciadamente, en la vida las tragedias suceden, pero no es igual cómo se responde”

En su primer mitin en la campaña electoral de Aragón, Pedro Sánchez ha reivindicado al ministro de Transportes, Óscar Puente, por “dar la cara desde el primer momento” en la gestión del accidente ferroviario de Adamuz, el tercero más grave en medio siglo en España con 45 fallecidos, en una semana en la que también ha perdido la vida un maquinista del servicio de Rodalies en la provincia de Barcelona. “Hemos pasado días muy duros, muy desgarradores, y mis primeras palabras son para las víctimas, para las familias, para los vecinos y vecinas de Adamuz y también de Barcelona. Todo el cariño para las víctimas y las familias de esos trágicos accidentes y todo el orgullo de esos servidores públicos, también de las instituciones que han trabajado coordinadamente y de manera leal y de manera unitaria para responder ante esta tragedia como siempre hacemos los españoles, con unidad, lealtad, empatía y eficacia”, ha iniciado su intervención el presidente del Gobierno junto a Pilar Alegría, candidata del PSOE en las elecciones del 8 de febrero.

Sánchez ha expresado “todo” su “reconocimiento al ministro de Transportes, Óscar Puente” y ha distinguido su reacción de la del PP sin referirse de forma explícita a la gestión de la dana de Valencia con 238 víctimas mortales o a los incendios del verano que asolaron Galicia, Castilla y León y Extremadura. “Esa es la diferencia entre unos y otros. Desgraciadamente, en la vida las tragedias suceden, pero no es igual cómo se responde a esas tragedias, y este Gobierno ha respondido poniendo a las víctimas en el centro de sus prioridades, con empatía, con eficacia, con transparencia y con unidad”, ha afirmado Sánchez. El secretario general del PSOE ha insistido en cómo la confrontación “desvía del objetivo principal, que es responder a las víctimas y restablecer” el servicio de alta velocidad. Sánchez también se ha dirigido a los catalanes por el malestar por el colapso de Rodalies: “Estamos trabajando día y noche, codo con codo con la Generalitat de Cataluña, para que vuelva a restablecerse un servicio de cercanías digno y seguro, que es lo que merecen los ciudadanos de Cataluña, como del resto de España”.

El presidente ha advertido contra el “despotismo transatlántico” del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al que la UE ha hecho frente y parece haber frenado tras semanas de una enorme presión para anexionarse Groenlandia. “Defendemos unas relaciones transatlánticas de igual a igual, y lo que no vamos a aceptar es el despotismo transatlántico que plantean porque nosotros no somos los últimos en Europa, somos la semilla de una nueva Europa que va a crecer”, ha aseverado Sánchez. El presidente también se ha referido a Santiago Abascal como “el lacayo” de Trump: “En España va muy de gallo, pero cuando escucha la voz de su amo, que viene de fuera, se convierte en lo que realmente es”.

Alegría, también ha dedicado sus primeras palabras al “reconocimiento” y “cariño” a las familias de los siniestros ferroviarios y al “agradecimiento a los vecinos [de Adamuz] y a todos los servidores públicos de todas las administraciones que se han dejado la piel y que nos han vuelto a demostrar que son lo mejor que en este país”. “Esas labores han terminado, pero lo que nunca termina es el recuerdo y el dolor, y a mí me obliga, nos obliga a todos, a llevar adelante una campaña electoral a la altura, digna, propositiva, que, por otro lado, es lo único que merecen los aragoneses. Y, desde luego, por mi parte, no va a quedar”, ha abundado la exministra.

Un millar de militantes y simpatizantes han acudido al mitin en la capital oscense —unas 200 se han quedado fuera del hotel donde se celebra tras completarse el aforo—, uno de los tres que Alegría celebrará en una campaña en la que ha apostado por encuentros con colectivos y visitas diarias a pueblos de toda la comunidad y a barrios de las principales ciudades en los que busca el contacto directo con los ciudadanos.

“Solo hay dos modelos: el de las derechas con recortes y privatizaciones, y el de la esperanza e ilusión con derechos que se consoliden. Os pido que nadie se quede en casa. Es fundamental que todos vayamos a votar. El futuro no está escrito, lo decide cada uno de vosotros. Y vale lo mismo que el de un apellido compuesto que el de una familia trabajadora”, se ha despedido instando a la movilización. “Os necesito a todos. Salgamos con ganas, con fuerza, con hambre, con convicción. ¡Yo os lo digo, voy a por todas!”, ha animado a la participación.