Azcón arranca la campaña aragonesa usando el accidente de Adamuz como ariete contra Puente

Jorge Azcón suele sonreír. Sonríe en los mítines, en el trato cercano, sonríe para las fotos. En realidad, todo lo que rodea la imagen del presidente de Aragón es sonrisa, optimismo. “Aragón imparable”, dice el lema que acompaña al sonriente candidato del PP, que durante toda la precampaña ha encadenado anuncios de grandes inversiones internacionales que prometen un futuro idílico, en la clásica estrategia del aspirante que va primero en las encuestas y evita cuanto puede los conflictos, centrándose en lo positivo y atribuyéndose el mérito. Pese a toda esta predisposición a la sonrisa, este viernes Azcón arrugó el gesto para arrancar la campaña endureciendo el mensaje sobre un tema especialmente sensible: el accidente de Adamuz (Córdoba), que ha costado la vida a 45 personas, y cuyas causas aún se están esclareciendo.

Bajo la presión incesante de Vox, que acusa a diario al PP de complicidad con el Gobierno por no ser suficientemente beligerante y por anunciar su asistencia al funeral de Estado del 31 de enero en Huelva, Azcón abrió la carrera hacia las urnas usando el accidente como ariete contra el ministro de Transportes, Óscar Puente (PSOE). “Lo que hemos visto en la gestión del sistema ferroviario durante los últimos meses y durante estos últimos días es absolutamente bochornoso. Ver al ministro hablar del incremento de la velocidad hasta los 350 kilómetros hora sacando pecho con lo que ha ocurrido estos últimos días es bochornoso. Ver al ministro proponiendo que la gente podría ir de pie en los vagones con el accidente que acabamos de sufrir los españoles es absolutamente bochornoso", afirmó, aludiendo a afirmaciones de Puente que son anteriores al accidente.

En un acto electoral en el barrio zaragozano de Valdesperta, Azcón calificó de “improvisación inaceptable” que Adif haya limitado dos veces la velocidad en parte de la línea Madrid-Barcelona, afectando al tránsito por Aragón, y de ahí saltó al que junto a los grandes anuncios de inversión es su tema estelar: el supuesto agravio frente a Cataluña. “No es de recibo que cuando los independentistas catalanes exigen al Gobierno de España, sus exigencias se cumplan de forma inmediata”, afirmó para dar cobertura a su reclamación de un “plan de mantenimiento de las vías que afectan al trayecto entre Zaragoza y Madrid”. Azcón defendió que su partido ha respetado el luto, porque era “lo sensato”, pero añadió que había llegado “el momento de exigir”.

Conforme pasan los días desde el accidente del domingo, en el PP se están conformando dos sensibilidades con respecto a la forma de abordar el tema. La primera, encarnada por Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, consiste en reclamar transparencia pero dar tiempo a la investigación y al luto antes de lanzar acusaciones. La segunda, que tiene como principal estandarte a su homóloga madrileña, Isabel Díaz Ayuso, consiste en culpar con toda contundencia al Gobierno de lo ocurrido y acusarlo de pretender silenciar a la oposición. Ayuso estará el domingo junto a Azcón en un acto en el cine Palafox de Zaragoza.

Vox contra el PP

Los mismos sondeos —entre ellos 40dB. y el CIS— que pronostican para Azcón una victoria clara indican también que para la investidura necesitará a Vox, un permanente incordio para el candidato popular. Si el presidente habla de éxitos y de un futuro luminoso, Santiago Abascal y los suyos presentan un panorama sombrío. Si Azcón trata de sacudirse la presión de las preguntas sobre pactos, Vox pone el tema en primer plano al mantener viva como posibilidad la repetición electoral en Extremadura. Si Azcón trata de presentarse como un antagonista de Pedro Sánchez, la ultraderecha caricaturiza a su partido, el PP, como un socio del PSOE. “El socialismo azul”, lo llama el candidato de Vox, Alejandro Nolasco.

Este viernes, en unas declaraciones a los medios a las que a su vez asistió público —uno de sus formatos predilectos—, Abascal incidió desde La Puebla de Alfindén (Zaragoza) en esa equiparación entre el PSOE y el PP al subrayar que el partido de Alberto Núñez Feijóo siempre ha apoyado junto a los socialistas el acuerdo comercial de la Unión Europea con Mercosur, que ha despertado inquietud en sectores del campo. Lo hizo coincidiendo con una jornada en la que 2.000 agricultores y ganaderos de todo Aragón, respaldados por unos 600 tractores, salieron a las calles convocados por Asaja, Araga, UAGA y UPA, informa Europa Press.

“Hoy están los tractores protestando contra Mercosur, que es lo que traen el PP y el PSOE de Bruselas. El PP lo firma allí y luego aquí hace como que no, pero todos los agricultores con los que estoy hablando saben que el señor Feijóo miente”, declaró Abascal, que, a diferencia de lo que hacía con María Guardiola en Extremadura, no suele buscar el enfrentamiento directo con Azcón y se dedica más a la crítica directa a su jefe de filas.

Tractorada del sector del campo, este viernes en Zaragoza. Carlos Rosillo

Sabedor de que Vox trata de capitalizar el malestar de un sector del campo preocupado, Azcón trató de mostrarse comprensivo, en línea con Feijóo, que en los últimos días ha endurecido su postura sobre Mercosur. “Los entiendo. Los agricultores están sufriendo una situación que no es justa. El incremento de los costes, la competencia desleal que sufren desde hace años tiene que acabar. Desde el PP, yo mismo no voy a apoyar ningún tratado que no tenga cláusulas de salvaguarda, que no cuente con las necesarias ventajas para los agricultores”, proclamó Azcón desde Zaragoza poco antes de que Abascal intentara dirigir contra el PP y el PSOE el malestar del campo.

Alegría, “a tiempo completo”

Pilar Alegría, candidata socialista, que empezó la campaña en Teruel, pidió “máxima movilización”. No es un mensaje gratuito. El PSOE tiene un problema con la movilización de su propio electorado. De los que apoyaron a Javier Lambán en 2023, solo un 65,2% afirman ahora que votarán a Alegría, según la encuesta de 40dB. Además de sufrir fugas al PP (7,5%), Chunta Aragonesista (4,4%) y Vox (3,1%), hay un 10,5% de sus votantes de hace tres años que están indecisos y un 2,8% que dicen que se abstendrán.

El énfasis del mensaje de Alegría, como es habitual, estuvo en la defensa de los servicios públicos. “Está en juego qué modelo de sanidad y educación queremos”, afirmó la candidata, que dejó un mensaje más: será —dijo— una presidenta “a tiempo completo”, una forma de aludir a un crítica que a veces circula contra Azcón, la de que está demasiado pendiente de la política nacional. En una entrevista reciente, La Vanguardia le preguntó por un posible abandono de la presidencia para sumarse a un hipotético Gobierno de Feijóo. Azcón aseguró que sería presidente los cuatro años.

Pilar Alegría, candidata del PSOE a la presidencia de Aragón, se dispone a pegar un cartel, dando así inicio a su campaña electoral para el 8-F. Antonio Garcia (EFE)

Según las encuestas de 40dB. y el CIS, además del PP, el PSOE y Vox, entrarán en las Cortes Chunta Aragonesista, Teruel Existe e IU-Sumar, mientras que están en duda Podemos y el Partido Aragonés (PAR). Todos ellos entregaron este viernes su carta de presentación en el inicio de una campaña marcada por la reciente tragedia en Adamuz. El punto de destino es el 8 de febrero, fecha de las elecciones. Si los sondeos van bien encaminados, el escenario no será muy diferente al de Extremadura. Los datos demoscópicos apuntan a una victoria de Azcón que no lo librará del partido de Abascal, que cada día hace todo lo posible por ponerle las cosas difíciles a Feijóo y los suyos. La incógnita es si, tras todo este enfrentamiento, al final acabarán pactando. Hasta ahora, y tras muchas amenazas, idas y venidas, siempre que ha habido mayoría para hacerlo, Vox ha investido a un presidente autonómico del PP.