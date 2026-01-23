Ir al contenido
Accidente de trenes en Adamuz

Informe completo de la comisión de investigación del accidente de trenes en Adamuz

Los investigadores han detectado muescas en las ruedas del tren Iryo “compatibles” con que la vía estuviese fracturada

El País
El País
Madrid -
La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) ha publicado este viernes un informe preliminar sobre las causas del suceso en Adamuz (Córdoba) en el que perdieron la vida 45 personas. Los investigadores han detectado muescas en la banda de rodadura de las ruedas del lado derecho de los primeros coches del tren Iryo y apuntan que dichas marcas y la “deformación” observada de la vía “son compatibles con el hecho de que el carril estuviese fracturado”.

