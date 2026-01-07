El partido de Alvise Pérez concurrirá a las elecciones de Aragón

Se Acabó La Fiesta, la formación política que dirige el eurodiputado Luis ‘Alvise’ Pérez Fernández, concurrirá a las elecciones autonómicas de Aragón, el 8 de febrero, por las tres circunscripciones de la región, según recoge el Boletín Oficial de Aragón (BOA). Es la primera vez que el nuevo partido del activista esparcidor de bulos, que hace unos meses quedó inscrito en el registro del Ministerio del Interior, concurre a unos comicios autonómicos, pues en las recientes elecciones extremeñas no presentó candidaturas.

La candidatura de SALF por Zaragoza estará encabezada por María Cristina Falcón, seguida de Óscar Mallor, María Dolores Grau, Sergio Manuel Navarro y Yésica Marcuello. Por la provincia de Huesca, abre la papeleta Jorge Luis Falcó, acompañado por María Elena Pérez, Pablo Mesado, Esther Muñoz y Luis Fernando Canelo. Por último, Carlos Aranda Anquela lidera la lista de SALF por la circunscripción de Teruel, junto con María del Pilar Gimeno, Julio Latorre, María Elena Valle y Germán Mojica Vicente. En las elecciones europeas de 2024, SALF reunió 26.512 votos en las tres provincias, 69 más que Sumar. 19.961 de los votos los sacaron en Zaragoza, provincia en la que un año antes, en las autonómicas de Aragón, a Izquierda Unida le bastaron 15.874 sufragios para obtener un diputado en las Cortes.

Hasta ahora la formación solo había competido en las elecciones europeas de 2024, a las que concurrió como agrupación de electores, y logró 800.000 votos y tres diputados, entre ellos el propio Alvise. Pero los dos restantes se han distanciado de Alvise y se han acercado al exdirigente de Vox Iván Espinosa de los Monteros. Las disputas de los dos disputados díscolos con Alvise han llegado a los tribunales; ambos se querellaron contra él por acoso y revelación de secretos. En diciembre, el magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena abrió diligencias y citó para este lunes, 12 de enero, a los dos eurodiputados. En el mismo alto tribunal Alvise tiene abiertas otras tres causas: una por la difusión de una prueba PCR falsa del exministro de Sanidad Salvador Illa cuando estaba en el cargo, otra por el presunto acoso en redes a la fiscal coordinadora de delitos de odio y otra por supuesta financiación ilegal de la formación tras haber recibido 100.000 euros del empresario Álvaro Romillo, conocido como Cryptospain.