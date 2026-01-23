Feijóo: “El estado de las vías es el reflejo del estado de la Nación”

El líder del PP rechaza que los accidentes de Adamuz y Gelida hayan sido hechos aislados y habla de “caos” en la gestión de la red ferroviaria. Reclama la comparecencia de Sánchez pero no la dimisión de Puente

Alberto Núñez Feijóo ha roto este viernes la tregua política tras los accidentes ferroviarios en Córdoba y Barcelona coincidiendo con el fin de los tres días de luto oficial. El líder del PP ha comparecido en la sede del PP en la calle Génova y ha acusado al Gobierno de no garantizar la seguridad en la alta velocidad. Feijóo ha negado que los dos siniestros en los que han fallecido 46 personas ―que obedecen a causas completamente diferentes, según las investigaciones preliminares― sean hechos aislados. En su lugar, defiende que son el “síntoma” de que los servicios públicos no están funcionando en España, fruto del “colapso” del Gobierno. “El estado de las vías es el reflejo del estado de la Nación”, ha enfatizado Feijóo, que traslada a Pedro Sánchez la responsabilidad de lo sucedido y reclama al presidente que comparezca en un Pleno extraordinario en el Congreso o le obligará a hacerlo en el Senado. Con todo, pese a la dureza de sus palabras, no ha pedido la dimisión del ministro de Transportes, aunque ha sugerido que lo hará más adelante.

Feijóo ha utilizado un tono grave y solemne y ha dado carta de naturaleza al “miedo” que pueda sentir la ciudadanía española sobre la alta velocidad española tras el accidente de Adamuz. “La gente quiere saber si es seguro o no subirse a un tren actualmente en España”, ha inquirido el líder del PP, sin dar por hecho que lo sea. Según Feijóo, la reacción del Gobierno a los siniestros ferroviarios, con decisiones como las limitaciones de velocidad en algunos tramos de vía, ha aumentado con fundamento el temor de los ciudadanos. “El miedo nace con la tragedia, pero crece con la incertidumbre de un Gobierno dando bandazos”, se ha quejado.

El líder del PP ha acusado además a Pedro Sánchez de haber estado “desaparecido” tras la tragedia. “El duelo no puede ser coartada para la opacidad”, ha remarcado Feijóo, aunque el presidente ha comparecido ante la prensa dos veces, la primera, el lunes en Adamuz, junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y la segunda ayer jueves, desde Bruselas. Tras la reunión del Consejo Europeo, Sánchez respondió a las preguntas de los periodistas sobre la tragedia ferroviaria y reivindicó que “la alta velocidad en España es un orgullo para todo el país”. “No es aceptable pasar de un país donde el AVE era un motivo de orgullo para todo el mundo, a que todo el mundo asista al descrédito de la alta velocidad en nuestro país”, le ha replicado hoy el líder del PP.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, este viernes en la sede del PP. Pablo Monge

Feijóo se ha quejado también de que todavía no haya “una versión consistente” del descarrilamiento del Iryo el pasado domingo o de la caída de un muro encima de un Rodalies. “Los españoles seguimos sin saber bien qué ocurrió ni en Córdoba ni en Barcelona”, ha lamentado el líder popular. Esta misma mañana se ha publicado, sin embargo, el informe preliminar de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), fechado este viernes, que sostiene que fue la rotura previa de una soldadura de la vía la que supuestamente provocó al descarrilamiento del vagón 6 del tren Iryo que el pasado domingo, tras chocar con otro convoy que venía en sentido contrario, provocó la muerte de 45 personas en Adamuz. “El Gobierno no está esclareciendo nada relevante”, ha insistido, en cambio, Feijóo. “Está incrementando la inquietud y generando caos”.

Pese a la demoledora descripción que hace de la gestión de la situación por parte del Gobierno, el líder del PP no ha pedido la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, el máximo responsable del ramo. Aunque considera que “nunca debía haber sido nombrado ministro” y sugiere que lo hará más adelante.

Feijóo se ha reivindicado hoy por haber “respetado el luto” sin lanzarse a la yugular de Sánchez. Una vez terminados los tres días, ha roto la tregua para pedir explicaciones al Gobierno, a quien hace responsable de la tragedia. “Después vendrá la solicitud de asunción de responsabilidades”, ha avisado el líder popular, que se mueve presionado por el ala dura para que eleve el tono contra Sánchez y utilice los dos accidentes para acusarle de las muertes.

Feijóo sí ha hecho hoy responsable a Sánchez de la tragedia, y le ha atribuido “el caos” en la red ferroviaria. “Ante un hecho de esta naturaleza, quien tiene la máxima responsabilidad es el presidente”, ha remarcado en un momento de su comparecencia. El PP, de hecho, ya ha contactado con el resto de grupos parlamentarios para tratar de forzar la comparecencia del líder socialista en un Pleno extraordinario en el Congreso que, si no logra que se celebre, el PP lo aprobará con su mayoría absoluta en el Senado. “Un caos de estas dimensiones”, ha insistido Feijóo, “exige que dé la cara el presidente del Gobierno”, lo que indica que el PP apunta más alto que al ministro de Transportes.