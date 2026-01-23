Sánchez renuncia a participar en la Junta de Paz con la que Trump amenaza a la ONU

España no va a participar en la Junta de Paz que ha creado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con la que ha llegado señalar que “podría” sustituir a Naciones Unidas. “Agradecemos la invitación, pero declinamos”, ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al acabar el Consejo Europeo extraordinario que se ha celebrado este jueves en Bruselas para abordar la situación de las relaciones transatlánticas tras las amenazas lanzadas por Trump sobre Dinamarca y Groenlandia.

El presidente ha dado la noticia después de comunicar su decisión a los socios de la UE. Ya otros Estados miembros, como Francia, Alemania, Suecia o Noruega, habían declinado la invitación del presidente estadounidense para participar en este foro. Sí que han aceptado mandatarios próximos al republicano, como el argentino Javier Milei, el israelí Benjamin Netanyahu o el húngaro, Viktor Orbán. Hay otro miembro de la UE que se ha unido: Bulgaria. También participaron el miércoles en su creación Bielorrusia, Egipto, Marruecos, Arabia Saudí o Turquía.

“Lo hacemos por coherencia”, ha justificado el presidente, que ha dejado claro que tiene muchas dudas de que el organismo que quiere construir Trump respete “el orden multilateral y las normas de Naciones Unidas”. “Ademas”, ha recordado Sánchez, “no ha incluido a la Autoridad Palestina”. Subraya el socialista la contradicción de que esta Junta tenga como misión primordial pacificar la Franja de Gaza y no haya invitados al gobierno que dirige Mahmud Abbas.

También el presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha mostrado sus “serias dudas sobre una serie de elementos de los estatutos de la Junta de Paz relacionados con su ámbito de actuación, su gobernanza y su compatibilidad con la Carta de las Naciones Unidas”. Fuentes diplomáticas y comunitarias, habían indicado también que a muchos países europeos les costaría mucho sentarse en la misma mesa de la Junta con países como Rusia o Bielorrusia —también invitados y que ya han aceptado— cuando sigue en pie la guerra contra Ucrania y Putin sigue ordenando bombardeos casi cada día. La duda, señalaban las fuentes, era ver hasta qué punto Washington está dispuesto a hacer los cambios que la UE considera necesarios antes de aceptar la invitación.

Además de anunciar la renuncia a la Junta de la Paz, Sánchez también se ha distanciado de Trump en lo que respecta al gasto en defensa. El republicano ha vuelto a atacar a España por no comprometerse a elevar el gasto al 5% del PIB como han hecho el resto de aliados de la OTAN. “España ha triplicado su inversión en defensa dese que soy presidente del Gobierno: 34.000 millones de euros al año en defensa. En conjunto, más que 13 países de la UE conjuntamente”, ha explicado, para enfatizar a continuación que no está dispuesto a subir el gasto militar a costa de hacer recortes en la educación o la sanidad pública.

El presidente del Gobierno también ha respondido a preguntas sobre los accidentes ferroviarios de esta semana en España que se han cobrado la vida de casi 50 personas. “La alta velocidad en España es un orgullo para todo el país. Es una prioridad para nuestro Gobierno porque mejora la forma de movernos”, ha defendido. A continuación, ha pasado a hablar de los afectados: “Vamos a responder con absoluta empatía hacia las víctimas; en segundo lugar, con absoluta transparencia; en tercer lugar, con cooperación entre administraciones”.