Trump amenaza con aranceles del 200% a los vinos y champanes de Francia

El castigo de Estados Unidos, el mayor mercado para las bebidas francesas, obedece a la negativa de Macron a sumarse a la llamada junta de paz para Gaza

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha arremetido este martes contra el líder francés, Emmanuel Macron, por rechazar una invitación para respaldar su última iniciativa de paz, en principio concebida para Gaza, y sugirió que podría imponer un arancel del 200% a los vinos y champanes franceses como represalia. “Nadie lo quiere porque va a dejar el cargo muy pronto”, dijo Trump a los periodistas el lunes en referencia a Macron, después de ser informado de que el presidente francés rechazaría su invitación. “Impondré un arancel del 200% a sus vinos y champanes y se unirá”, añadió Trump.

La junta de paz, iniciativa de paz del mandatario estadounidense, comenzaría abordando la reconstrucción en Gaza y luego se ampliaría para tratar otros conflictos internacionales, un funcionamiento que plantea dudas sobre el papel de las Naciones Unidas. Una fuente cercana a Macron dijo a Reuters que el presidente francés tiene la intención de rechazar la invitación de Trump a unirse.

Los vinos y licores exportados a Estados Unidos desde la Unión Europea afrontan actualmente un arancel del 15%, una tasa que el Gobierno francés ha intentado reducir a cero desde que Trump y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, llegaron un acuerdo comercial en Escocia el verano pasado. Según aquel acuerdo, la Unión Europea aceptó un arancel del 15% general a sus exportaciones hacia Estados Unidos, una tasa que no es recíproca.

Estados Unidos es el mayor mercado para el vino y las bebidas espirituosas francesas, con envíos a este país por valor de 3.800 millones de euros en 2024, según datos de Reuters. “El aumento de las amenazas dificultará la inversión en el sector y la toma de decisiones de las empresas”, afirmó Laurence Whyatt, director de investigación de bebidas europeas de Barclays.

Las amenazas de Trump afectaron a los gigantes cotizados franceses dueños de bodegas. Las acciones del grupo de lujo LVMH que cotizan en París (propietario de Moët & Chandon, Dom Pérignon y Veuve Clicquot) caen más de un 2,5% a media sesión de este martes, mientras que el gigante francés de bebidas Rémy Cointreau (fabricante del champán Telmont) perdía más de un 2%.

Aumento de la tensión

El aumento de las tensiones políticas también se produjo después de que Trump publicara un mensaje de texto que le envió el presidente francés en el que Macron invitaba a Trump a cenar en París el jueves y a reunirse con Ucrania, Siria, Dinamarca y Rusia. El mandato presidencial de cinco años de Macron finaliza en mayo de 2027 y, según la ley francesa, no puede postularse nuevamente para un tercer mandato.

“No entiendo lo que está haciendo en Groenlandia”, le dijo Macron a Trump en el mensaje, que fue confirmado por el Ejecutivo francés. Mientras se dirige al Foro Económico Mundial en Davos esta semana, Trump está avivando las disputas comerciales con los líderes europeos. El presidente estadounidense ha amenazado a ocho países con aranceles por oponerse a su exigencia de que Dinamarca entregue Groenlandia a Estados Unidos, ha atacado a Noruega por negarle el Premio Nobel de la Paz (que no es otorgado por el Gobierno noruego) y ahora está tratando de obligar a Francia a unirse a su llamada junta de paz junto a mandatarios como Alexander Lukashenko de Bielorrusia e incluso Vladimir Putin de Rusia.

Inicialmente concebido para supervisar la reconstrucción de Gaza, Trump parece verlo como un vehículo para resolver otros conflictos y dar forma a otros acuerdos internacionales. Según un borrador de los estatutos del grupo propuesto al que ha tenido acceso Bloomberg, Trump sería su presidente inaugural y tendría autoridad sobre las decisiones relativas a la composición del mismo.

La Administración Trump está pidiendo a los países que deseen un puesto permanente en el organismo que contribuyan con al menos 1.000 millones de dólares. Macron no tiene intención de aceptarlo, según ha filtrado el entorno del líder francés. Macron cree que el mandato de la junta va más allá de Gaza,y le preocupa que pueda socavar potencialmente a las Naciones Unidas, algo que Francia considera innegociable. Macron considera inaceptable que Trump intente influir en la política exterior francesa mediante amenazas y está decidido a no ceder.

Trump quiere que la constitución completa y el mandato de la junta de paz se firmen en Davos el jueves, según fuentes cercanas que cita Bloomberg. Pero otros invitados también se muestran escépticos. Junto con Francia, Reino Unido, Suecia, los Países Bajos, Alemania y Canadá están dispuestos a rechazar la invitación de Trump para participar, según fuentes cercanas.

Esos países europeos también han sido blanco de Trump por ofrecer su apoyo a Dinamarca.

Los líderes de la Unión Europea celebrarán una cumbre de emergencia esta semana para discutir una respuesta conjunta. El bloque está dispuesto a imponer aranceles por valor de 93.000 millones de euros (108.000 millones de dólares) a los productos estadounidenses si Trump cumple su amenaza de gravar a los países europeos con un impuesto del 10% el 1 de febrero, y Macron está presionando para que la UE active el denominado Instrumento Anticoerción, una poderosa herramienta que otorga a los responsables económicos amplios poderes para restringir el acceso al mercado de la UE.