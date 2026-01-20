Estados Unidos y China cambian el guion global al compás de sus inversiones

Trabajadores de la planta de Ford en Colonia colocan una pancarta anunciando “Esta fábrica está en huelga”, ante los recortes de empleo.

Mientras que la primera potencia se repliega, el gigante asiático dispersa su capital por el mundo, lo que provoca que el resto de países modifiquen sus relaciones económicas con ambos

La planta alemana de Ford en Colonia, inaugurada en 1931, es un símbolo de lo que parecía una era perpetua del expansionismo empresarial que definió la posición de Estados Unidos en el mundo y que hoy está en decadencia. Ford anunció en septiembre que recortaría otros 1.000 empleos en lo que ahora es una factoría de vehículos eléctricos y que reduciría la producción. En una retirada estratégica de Europa, ha cesado por completo la producción en otra fábrica alemana.

A cuatro horas en coche, en Arnstadt, la situación de la planta de baterías de Contemporary Amperex Technology (CATL) es muy diferente. Con dos años de antigüedad y un valor de 2.000 millones de dólares, emplea a casi 2.000 alemanes. Es el buque insignia de la expansión china en vehículos eléctricos en Europa y más allá.

En una economía global que acaba de superar un año de aranceles y turbulencias en la cadena de suministro, las dos fábricas son claros ejemplos de cómo el mundo y los flujos de capital están cambiando en respuesta a ello. A medida que Estados Unidos intenta atraer más inversiones y producción hacia su país, China está llenando el vacío, exportando capital junto con sus productos manufacturados y sembrando las semillas de futuros empleos, productividad e innovación en el extranjero.

Obreros de la planta Ford de Colonia (Alemania), en la década de 1930. mauritius images GmbH (Alamy / Cordon Press)

Durante su último auge de inversión en el exterior hace una década, las compañías chinas compraron empresas y gastaron miles de millones en activos. Ahora, en una iniciativa financiada en parte por el creciente superávit comercial de China, construyen nuevas fábricas y buscan ingresos fuera de una economía donde la competencia es intensa y la sombra de la crisis inmobiliaria persiste.

Mientras tanto, EE UU, que durante décadas ha deslocalizado su producción y se ha posicionado como el principal mercado de consumo global de bienes importados, está reescribiendo su pacto económico con el resto del mundo. Quiere obligar a las empresas extranjeras a construir fábricas en EE UU. Todo esto mientras el presidente Donald Trump va más allá de los aranceles y demuestra su disposición a recurrir a la acción militar para forzar un cambio de régimen y apoderarse de los recursos petroleros de Venezuela como parte de un plan más ambicioso para afirmar su control sobre el hemisferio occidental.

La consecuencia es una reestructuración de las relaciones económicas. Para los países que durante mucho tiempo dependieron de EE UU esto implica la búsqueda de alternativas. Para los beneficiarios del nuevo alcance económico de Pekín, plantea nuevas preguntas, desde si las inversiones realmente generarán empleo hasta el temor a comprometer la seguridad nacional y la preocupación por la excesiva dependencia de una superpotencia en ascenso que desafía el dominio de Occidente.

Se trata de una tendencia incipiente que comienza a reflejarse en los datos. En el primer semestre de 2025, el valor de la inversión saliente de China al resto del mundo superó a la de EE UU y representó el 10% del total mundial, según la OCDE. Al mismo tiempo, EE UU absorbió una quinta parte de toda la inversión entrante mundial, mientras que la Unión Europea experimentó una caída del 45% respecto a los seis meses anteriores.

Otro rumbo

“Este mundo está cambiando rápidamente”, dice Ana Novik, responsable de la unidad de inversión de la OCDE. Ello significa que los países tienen que lidiar no solo con un EE UU proteccionista, sino también con una China que diversifica rápidamente en el extranjero, pasando de proyectos de recursos a plantas de vehículos eléctricos y centros de datos. Una tendencia que se acelerará. La inversión china en fábricas, centros de datos y otros proyectos nuevos en el exterior probablemente alcance un récord en 2025 y seguirá aumentando este año, según la consultora Rhodium Group.

Los proyectos de nuevo cuño (greenfield) representaron más del 85% de los 106.600 millones de dólares de inversiones chinas anunciadas en el exterior, según Rhodium. En diciembre ByteDance, propietaria de TikTok, anunció la construcción de un centro de datos 38.000 millones de dólares en Brasil. Pero el mayor proyecto greenfield chino es una planta química de 5.900 millones de dólares en Indonesia del fabricante de poliester Tongkun Group.

Trump se ha jactado de haber obtenido hasta 21 billones de dólares en promesas de inversión de países y empresas en su primer año de mandato, lo que equivale a casi una quinta parte del PIB mundial. El valor real de las promesas es, en el mejor de los casos, un tercio de esa cifra, según Bloomberg Economics, y aún está por ver cuánto se hará realidad. Aun así, sigue siendo una inyección potencialmente histórica. Gran parte se ha centrado en infraestructura relacionada con la IA, y hay pocas señales de la recuperación de empleos en el sector manufacturero que Trump prometió. Pero la combinación de los aranceles y una economía que, pese a todos sus problemas, parece más robusta que la de muchos de sus pares del mundo desarrollado, ha generado grandes promesas de empresas extranjeras, desde la danesa Novo Nordisk a la surcoreana Hyundai Motor.

El capital estadounidense no está abandonando el mundo exterior por completo y la inversión china sigue causando recelo en muchos países. Todavía existe una brecha real en el valor actual, o stock, de todas las inversiones que EE UU y China tienen en el mundo. En 2024, el valor de las estadounidenses ascendía a unos 6,8 billones de dólares (cuatro de ellos en Europa), según los datos oficiales. El stock de China era de 3,1 billones, según sus propios datos, aunque esta cifra está distorsionada por las inversiones en Hong Kong. Rhodium estima el valor real en 1,7 billones de dólares.

La inversión china está siendo impulsada por los líderes del país. En septiembre, el Consejo de Estado de China se comprometió a brindar un “fuerte apoyo” a la inversión de las empresas chinas en el exterior. Y los gobiernos regionales también prometen apoyar a empresas que construyen bases en el extranjero para investigación, producción, logística y almacenamiento. Además, los bancos estatales de China financian estos proyectos con préstamos baratos. Investigadores estadounidenses han revelado que gran parte de los 2,2 billones de dólares acumulados en ayuda y préstamos chinos ya han llegado a los países desarrollados. De ellos, unos 200.000 millones de dólares han terminado en EE UU en compras y proyectos respaldados por China.

Jay Shambaugh, que fue uno de los principales diplomáticos económicos de Estados Unidos con Biden, afirma que este cambio refleja un rápido retroceso del liderazgo global bajo la Administración Trump. Si bien algunos países pueden dudar de la inversión china, Trump está intimidando abiertamente a otros países para que inviertan en EE UU, afirma. “Es como si viéramos todo como una transacción y fuéramos a intentar arrebatarles todo lo posible”. Mientras tanto, “China está pasando de ser el mayor problema en términos de empleo a ser un potencial empleador en el país. Y eso es un cambio radical”, dice.

Las empresas con presencia global se están replanteando su forma de hacer negocios. El gigante alemán DHL está desplegando personal que habla chino en el mundo para captar el negocio que genera la inversión de ese país. Los Estados y los bloques económicos también se están adaptando al cambio en los flujos de capital.

Cuando el presidente francés, Emmanuel Macron, visitó a Trump en febrero, no tardó en destacar el alcance de la inversión francesa en EE UU. Cuando la UE llegó a un acuerdo con Trump en julio, lo hizo prometiendo 600. 000 millones de dólares en inversiones.

En diciembre, Macron se encontraba en Pekín instando al presidente Xi Jinping a enviar más inversión china a Europa: “Es hora de dar un giro a esta histórica alianza”, declaró. “Reequilibrar los flujos de inversión extranjera directa es esencial”, escribió en un artículo del Financial Times.

Macron y otros funcionarios de la UE afirman que desean la inversión china siempre que se trate de “inversiones reales”, que generen producción de valor añadido en Europa, empleo cualificado y un intercambio de propiedad intelectual, según Maros Sefcovic, comisario europeo de Comercio. “Diría que se trata de un enfoque muy similar al que adoptaron los chinos hacia las empresas europeas cuando acudieron al mercado chino”.

La realidad es que Bruselas sigue debatiendo sobre qué tipo de relación desea con China y EE UU. Es una cuestión afectada por las relaciones de Trump y Xi con el líder ruso Vladímir Putin y la guerra en Ucrania. La UE está trabajando en una nueva estrategia de seguridad económica que incluye un control más estricto de la inversión extranjera y otras medidas, como obligar a las empresas foráneas a aceptar socios locales y compartir propiedad intelectual.

¿Quién es su vecino?

Las decisiones que toman los países también se ven influenciadas por la geografía y los vínculos con las cadenas de suministro estadounidenses y chinas. En México, el gobierno se ha topado con su fuerte dependencia del mercado de EE UU, ya que la economía se ha visto arrastrada a una contracción debido a la desaceleración de la inversión y del sector manufacturero. Las empresas estadounidenses han frenado los proyectos, incluso cuando la presidenta Claudia Sheinbaum buscó apaciguar a Trump reprimiendo las importaciones y la inversión procedentes de China y ha ofrecido incentivos fiscales para estimular la inversión.

En el Sudeste Asiático, la economía está cada vez más ligada a la llegada de empresas chinas, que intentan evadir los aranceles estadounidenses desplazando la producción de bienes dirigidos a EE UU.

ByteDance está invirtiendo en centros de datos en Tailandia. En Indonesia, donde China controla la mayor parte del refinado nacional de minerales críticos, la inversión china está ascendiendo. CATL ha iniciado la construcción de una planta de baterías de 6.000 millones de dólares y la china GAC Group también ha comenzado a ensamblar automóviles eléctricos en el país.

El impulso de China ha llevado a los líderes regionales a advertir que EE UU está cediendo terreno. “Sin duda, las acciones de EE UU en este período reciente han impactado la posición de su país en el Sudeste Asiático”, declaró el primer ministro de Singapur, Lawrence Wong, a Bloomberg en noviembre.

Los ejecutivos estadounidenses ahora prefieren construir fábricas en México o Latinoamérica que en el Sudeste Asiático, donde la competencia de China se ha vuelto demasiado abrumadora, afirma Dan Wang, director para China de Eurasia Group. Si bien Trump ha cerrado acuerdos de cooperación en minerales críticos con Malasia, Tailandia y Japón, esos pactos son “mínimos” y el nivel de inversión comprometida es “demasiado bajo” para desafiar a la cadena de suministro de China, afirma.

La geopolítica y el apetito de China por la energía y otros recursos siguen impulsando la competencia en África, donde EE UU ha luchado durante mucho tiempo para convencer a los países de que se resistan a la tentación de los préstamos chinos. En Nigeria, la estatal China National Chemical Engineering International y Alpha Grip Management, de Emiratos Árabes Unidos, están construyendo una “ciudad de gas” de 20.000 millones de dólares. En la República Democrática del Congo y Angola, empresas chinas expanden sus minas de cobre, consolidando su control sobre el metal.

Mientras EE UU ha implementado aranceles y recortado la ayuda a la región, China busca proyectos que conectan el continente con los mercados mundiales, como la construcción de fábricas de vehículos eléctricos en Marruecos para exportar a la UE.

Gran parte de la batalla por la inversión en Europa se centra ahora en los vehículos eléctricos y en la afluencia de fabricantes chinos como BYD, que ha continuado incluso después de que la UE impusiera aranceles en 2024. Es una batalla existencial para fabricantes europeos como Volkswagen y BMW y también una lucha que está siendo moldeada por las decisiones que toman las empresas estadounidenses. En lugar de competir por su cuenta contra los vehículos eléctricos chinos, Ford ha anunciado que se asociaría con el fabricante francés Renault, que tiene una planta de investigación de vehículos eléctricos en China, para producir modelos conjuntos en Europa a medida que reduce sus propias operaciones.

Operario de la gigafactoría de baterías en Arnstadt (Alemania) de la china CATL. Martin Schutt (picture alliance / Getty Images)

La realidad, por supuesto, es compleja si observamos las alianzas que se están formando en el mundo. Ford también mantiene una colaboración cada vez más estrecha con CATL en EE UU y Stellantis se ha asociado con CATL en una planta en España.

Europa alberga otro ejemplo más maduro de la evolución de las inversiones chinas: la compra de Volvo por parte de Geely Holding Group en 2010 en Suecia. El fabricante de coches sigue siendo el segundo mayor empleador privado del país, con unos 20.000 empleados. “En general, se puede describir como una historia de éxito”, afirma Bjorn Jerden, investigador del Instituto Sueco de Asuntos Internacionales. Los temores iniciales de que Geely simplemente se apropiaría de la propiedad intelectual de Volvo y trasladaría la producción a China han resultado infundados, afirma. Aun así, Suecia se muestra escéptica respecto a la inversión china.