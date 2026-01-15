Últimas noticias de Venezuela tras la detención de Maduro, en directo | Albares comparece en el Congreso para informar de la posición del Gobierno sobre Venezuela
El jefe de la diplomacia española comparece a petición propia un día después de recibir a cuatro de los seis españoles presos en el país caribeño | Trump se reúne esta tarde con María Corina Machado en la Casa Blanca
El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, comparece este jueves a petición propia en el Congreso para explicar la postura del Gobierno respecto de Venezuela tras la captura del presidente, Nicolás Maduro, durante una operación militar de Estados Unidos. La intervención llega solo un día después de que el jefe de la diplomacia española recibiera a cuatro de los seis españoles presos en Venezuela y ya repatriados, con quienes ha subrayado la importancia del diálogo en esta nueva etapa del país latinoamericano. Además, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne a las 18.30 (hora de España peninsular) con la líder opositora venezolana María Corina Machado en la Casa Blanca.
EL PAÍS ofrece de forma gratuita la última hora de las consecuencias políticas en Venezuela tras el ataque de EE UU y la detención de Nicolás Maduro. Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscríbete.
La Audiencia Nacional ha rechazado extraditar a Venezuela a Pedro José Rojas Chirino, diputado de la Asamblea venezolana hasta principios de enero e integrante del partido opositor Acción Democrática. Caracas lo implica en un ataque informático realizado hace un año y medio contra una empresa que él mismo dirigía. Sin embargo, el opositor venezolano denuncia que se trata de una acusación “forzada” y una persecución de “carácter político” del régimen encabezado hasta el pasado día 3 por Nicolás Maduro. Los magistrados declinan entregarlo, no porque den por acreditada la causa política, sino porque los delitos por los que está acusado —que pueden suponer hasta 15 años de prisión— no son homologables a la legislación española.
Hace apenas unas semanas, la escena habría sido impensable. El embajador alemán, Völker Pellet, estrechaba la mano del ministro del Interior, Diosdado Cabello, en el palacio presidencial de Miraflores. Un mes antes, Cabello, uno de los hombres fuertes del chavismo, había dedicado al diplomático alemán parte de su programa de televisión, donde suele ridiculizar y amenazar a quienes considera adversarios. Dijo haberlo visto “tranquilazo” por Caracas y mostró fotos de sus redes sociales paseando por el Waraira Repano, el cerro Ávila que domina la ciudad, para burlarse de la advertencia de Alemania sobre los riesgos de viajar a Venezuela en plena escalada con Washington. Hoy, ese mismo embajador es recibido oficialmente en el corazón del poder chavista.
Los asesores de Donald Trump saben que tienen un jefe volátil, capaz de cambiar de opinión en cualquier momento. En El Camaleón, Maggie Haberman, corresponsal en la Casa Blanca, cuenta que montan guardia día y noche frente al Despacho Oval para ver quién entra a hablar con el presidente de Estados Unidos y cuáles son sus intenciones, como en un juego de espías. Estos días, Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, y María Corina Machado, la opositora que aspira a sucederla, han entrado en ese baile de poder con el que tratan de convencer a Trump, un hombre imprevisible, de que son la persona indicada para conducir la transición en Venezuela.
Entre la lista de casi un millar de presos políticos en Venezuela, había 24 periodistas. Este miércoles, en el sexto día de excarcelaciones anunciadas por el Gobierno chavista, al menos 19 reporteros y trabajadores de medios de comunicación han salido de la cárcel, según han confirmado representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Entre las personas liberadas destacan los casos de Roland Carreño, Carlos Julio Rojas y Nicmer Evans, que en los últimos años habían sufrido otros encarcelamientos arbitrarios. También han salido quienes fueron detenidos durante su trabajo de reportería en la calle, especialmente después de las elecciones presidenciales de 2024, cuando la crisis política venezolana se agudizó.
El cambio de idea de dos senadores republicanos evitó este miércoles por la noche (hora de Washington) que saliera adelante en el Capitolio una ley que habría impedido al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenar nuevas acciones militares en Venezuela. La iniciativa se presentó a votación en el Capitolio después que el pasado 3 de enero el Ejército, siguiendo las órdenes de su comandante en jefe, se llevara de Caracas en una fulminante operación militar al presidente del país sudamericano, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores, para juzgarlos en Nueva York por delitos de narcotráfico y terrorismo.
Buenos días. Arrancamos la narración en directo de las últimas noticias de Venezuela tras la detención de Maduro, en este jueves 15 de enero. El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, comparece hoy a las 11.00 a petición propia en el Congreso para explicar la postura del Gobierno respecto de Venezuela tras la captura del presidente, Nicolás Maduro, durante una operación militar de Estados Unidos. La intervención llega solo un día después de que el jefe de la diplomacia española recibiera a cuatro de los seis españoles presos en Venezuela y ya repatriados, con quienes ha subrayado la importancia del diálogo en esta nueva etapa del país latinoamericano.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne a las 18.30 (hora de España peninsular) con la líder opositora venezolana María Corina Machado en la Casa Blanca.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.