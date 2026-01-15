Últimas noticias de Venezuela tras la detención de Maduro, en directo | Albares comparece en el Congreso para informar de la posición del Gobierno sobre Venezuela

El jefe de la diplomacia española comparece a petición propia un día después de recibir a cuatro de los seis españoles presos en el país caribeño | Trump se reúne esta tarde con María Corina Machado en la Casa Blanca

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, comparece este jueves a petición propia en el Congreso para explicar la postura del Gobierno respecto de Venezuela tras la captura del presidente, Nicolás Maduro, durante una operación militar de Estados Unidos. La intervención llega solo un día después de que el jefe de la diplomacia española recibiera a cuatro de los seis españoles presos en Venezuela y ya repatriados, con quienes ha subrayado la importancia del diálogo en esta nueva etapa del país latinoamericano. Además, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne a las 18.30 (hora de España peninsular) con la líder opositora venezolana María Corina Machado en la Casa Blanca.

