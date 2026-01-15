Un Nobel para Zapatero

El opositor Leopoldo López cuenta que el político español lo visitó varias veces en la cárcel y le pidió que calmara las protestas contra el régimen: el talante hasta el final

Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

Barack Obama recibió el Nobel de la Paz nada más llegar al cargo: estaba infracualificado para lo sobrevalorado, escribió Christopher Hitchens; la idea era presionarlo para que no iniciara nuevas guerras. Donald Trump, como sabemos, se llevó un disgusto por no ganarlo.

Podría terminar recibiendo el premio: está dispuesto a lanzar las operaciones militares que hagan falta para ello. Pero los españoles tenemos un candidato mejor: el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. El mérito es su papel en Venezuela: mediador desde 2015, observador internacional desde 2018 en elecciones cuestionadas, facilitador de la salida en 2024 del presidente electo Edmundo González. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, dijo que Zapatero fue clave en la liberación de presos que se produjo de forma “unilateral” casualmente días después de que fuerzas especiales estadounidenses capturasen al tirano Nicolás Maduro.

A alguno le habrá sorprendido que hubiera presos políticos en el país. Podemos no votó a favor de su liberación en el Congreso, Bildu y Esquerra votaron en contra. Representantes de la extrema izquierda, entre ellos la actual ministra Sira Rego, votaron en el Parlamento Europeo contra una resolución que condenaba la represión en Venezuela y pedía la liberación de los presos políticos. Juan Carlos Monedero dio una conferencia sobre derechos humanos en el Helicoide, siniestro centro de detención y torturas.

Cuando Maduro llevó a cabo su fraude electoral, Zapatero se mantuvo en silencio. En la entrevista que le hizo Rafa Latorre en La brújula, el expreso Lorent Saleh contó que Zapatero había pedido a su madre que no denunciara las torturas que sufría. Tenía razón: tampoco hay que crear mal ambiente.

El líder opositor Leopoldo López, cuya historia ha narrado Javier Moro en Nos quieren muertos, cuenta que el político español lo visitó varias veces en la cárcel y le pidió que calmara las protestas contra el régimen: el talante hasta el final. Estos admirables esfuerzos a favor de la paz y la concordia también le han hecho frecuentar a personajes tan desagradables como los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez, albaceas del chavismo en un régimen ahora tutelado por Estados Unidos.

No conocemos las condiciones de los presos porque el régimen chantajea a los liberados para que no hablen. Tampoco es fácil saber cuántos hay o cuántos han sido liberados. Pero es hora de reconocer esta fructífera labor de José Luis Rodríguez Zapatero. Su escritor de cabecera, Jorge Luis Borges, seguro que encontraría hueco para ella en alguno de sus libros.