Ir al contenido
_
_
_
_
Opinión
columna
Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

Un Nobel para Zapatero

El opositor Leopoldo López cuenta que el político español lo visitó varias veces en la cárcel y le pidió que calmara las protestas contra el régimen: el talante hasta el final

Daniel Gascón
Daniel Gascón
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Barack Obama recibió el Nobel de la Paz nada más llegar al cargo: estaba infracualificado para lo sobrevalorado, escribió Christopher Hitchens; la idea era presionarlo para que no iniciara nuevas guerras. Donald Trump, como sabemos, se llevó un disgusto por no ganarlo.

Podría terminar recibiendo el premio: está dispuesto a lanzar las operaciones militares que hagan falta para ello. Pero los españoles tenemos un candidato mejor: el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. El mérito es su papel en Venezuela: mediador desde 2015, observador internacional desde 2018 en elecciones cuestionadas, facilitador de la salida en 2024 del presidente electo Edmundo González. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, dijo que Zapatero fue clave en la liberación de presos que se produjo de forma “unilateral” casualmente días después de que fuerzas especiales estadounidenses capturasen al tirano Nicolás Maduro.

A alguno le habrá sorprendido que hubiera presos políticos en el país. Podemos no votó a favor de su liberación en el Congreso, Bildu y Esquerra votaron en contra. Representantes de la extrema izquierda, entre ellos la actual ministra Sira Rego, votaron en el Parlamento Europeo contra una resolución que condenaba la represión en Venezuela y pedía la liberación de los presos políticos. Juan Carlos Monedero dio una conferencia sobre derechos humanos en el Helicoide, siniestro centro de detención y torturas.

Cuando Maduro llevó a cabo su fraude electoral, Zapatero se mantuvo en silencio. En la entrevista que le hizo Rafa Latorre en La brújula, el expreso Lorent Saleh contó que Zapatero había pedido a su madre que no denunciara las torturas que sufría. Tenía razón: tampoco hay que crear mal ambiente.

El líder opositor Leopoldo López, cuya historia ha narrado Javier Moro en Nos quieren muertos, cuenta que el político español lo visitó varias veces en la cárcel y le pidió que calmara las protestas contra el régimen: el talante hasta el final. Estos admirables esfuerzos a favor de la paz y la concordia también le han hecho frecuentar a personajes tan desagradables como los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez, albaceas del chavismo en un régimen ahora tutelado por Estados Unidos.

No conocemos las condiciones de los presos porque el régimen chantajea a los liberados para que no hablen. Tampoco es fácil saber cuántos hay o cuántos han sido liberados. Pero es hora de reconocer esta fructífera labor de José Luis Rodríguez Zapatero. Su escritor de cabecera, Jorge Luis Borges, seguro que encontraría hueco para ella en alguno de sus libros.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Daniel Gascón
Daniel Gascón
Daniel Gascón (Zaragoza, 1981) estudió Filología Inglesa y Filología Hispánica. Es editor responsable de Letras Libres España. Ha publicado el ensayo 'El golpe posmoderno' (Debate) y las novelas 'Un hipster en la España vacía' y 'La muerte del hipster' (Literatura Random House).
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Me va, me va, me va

Luz Sánchez-Mellado

Los buitres de Isla Margarita

Delia Rodríguez

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
EL PAÍS Vinos
colecciones
EL PAÍS y Bodegas Riojanas amplían hasta el 31 de enero la oferta con la mejor selección de vino
colecciones
Una oferta exclusiva para los lectores de EL PAÍS compuesta por 12 botellas
colecciones
Ediciones especiales, a un precio inigualable
colecciones
No te quedes sin tu lote de vinos, ¡cómpralo ya!
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_