Delcy Rodríguez y María Corina Machado se disputan el favor de Trump

Los asesores de Donald Trump saben que tienen un jefe volátil, capaz de cambiar de opinión en cualquier momento. En El Camaleón, Maggie Haberman, corresponsal en la Casa Blanca, cuenta que montan guardia día y noche frente al Despacho Oval para ver quién entra a hablar con el presidente de Estados Unidos y cuáles son sus intenciones, como en un juego de espías. Estos días, Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, y María Corina Machado, la opositora que aspira a sucederla, han entrado en ese baile de poder con el que tratan de convencer a Trump, un hombre imprevisible, de que son la persona indicada para conducir la transición en Venezuela.

Machado mantendrá este jueves un almuerzo de trabajo, según la agenda de la Casa Blanca. Al mismo tiempo, un diplomático de la máxima confianza de la presidenta venezolana, Félix Plasencia, se encuentra en Washington tendiendo puentes con el Gobierno estadounidense. Plasencia ha sido clave para que el chavismo se adelante unas horas a la oposición y consiguiese una llamada telefónica entre el magnate inmobiliario y Delcy Rodríguez. Al colgar, él ha dicho que la llamada ha sido “excelente”, mientras que a ella le ha parecido que ha discurrido en un tono “cortés”. Obviamente, Machado no quiere quedarse atrás y se ha ofrecido a “compartir” su premio Nobel de la Paz con el republicano durante su charla. Sin Nicolás Maduro en la ecuación, una y otra se quieren ganar su favor.

Las horas posteriores a la captura fueron vertiginosas. Se generaba un vacío de poder que ambas querían llenar. Machado contaba con una carta ganadora: el aval de Marco Rubio, secretario de Estado, a quien se le considera en los pasillos de la Casa Blanca el diplomático más influyente desde Henry Kissinger. Tras el bombardeo de Caracas, ella dijo sentirse preparada para asumir el Gobierno venezolano; sin embargo, Trump ofreció una sorprendente rueda de prensa en la que negó que eso fuera a ocurrir a corto plazo. “Creo que sería muy difícil para ella ser la líder. No tiene el apoyo ni el respeto del país”, dijo.

Buena parte de Venezuela quedó en shock. Sin Maduro, no veían más sucesor que ella. “Machado y su gente son los promotores de que Trump se haya involucrado tanto, pero no los beneficiarios. Por ahora”, opina un analista que pide el anonimato al encontrarse en Caracas. La Casa Blanca ha deslizado que el hecho de que Machado ganara el Premio Nobel de la Paz —un galardón al que él aspiraba— fue clave a la hora de apartarla.

Trump ha dejado esta primera fase en manos de Delcy Rodríguez, vicepresidenta con Maduro. El desconcierto por su decisión fue tan grande que muchos pensaban que había confundido los nombres de una y otra, algo que le ocurre en ocasiones al presidente norteamericano. Hubo dos aspectos importantes que inclinaron la balanza a favor de la líder chavista: un informe de la CIA que desaconsejaba nombrar a Machado por miedo a un alzamiento armado de los militares, controlados por el chavismo, y los consejos de Richard Grenell, un asesor de Trump que había establecido una relación fluida con Jorge Rodríguez, el hermano de la vicepresidenta y, al tiempo, el operador político más importante del oficialismo.

La tarea de Delcy Rodríguez no resulta sencilla. Por un lado, debe contentar a Trump y, por el otro, al chavismo más duro, el que se niega a perder soberanía y considera una traición a la memoria de Hugo Chávez plegarse a Washington. Esa facción la comanda Diosdado Cabello, al mando de la seguridad y la inteligencia venezolana. Los Rodríguez —los políticos— están en cohabitación con la rama armada. Son muchos los frentes abiertos. Al mismo tiempo, Delcy negocia con la Administración de Trump la venta de 50 millones de barriles de petróleo a precio de mercado, la liberación de presos políticos (que se está produciendo de forma muy gradual) y la apertura de la embajada de Estados Unidos en Caracas, un edificio que se ve casi desde toda la ciudad.

Estos gestos no han evitado el matoneo de Trump, crecido por una intervención militar que ha intimidado al resto de países latinoamericanos. El mismo día del bombardeo de Caracas, el pasado 3 de enero, la Casa Blanca publicó un vídeo en el que Maduro llamaba cobarde a Trump y le retaba a que fuera a por él. En la siguiente escena, el líder chavista aparecía con los grilletes puestos. El vídeo acababa con una frase: “If you don’t know, you know now (Si no lo sabías, ya lo sabes)“. Trump no disimula que goza del momento. Asegura cuando se le pregunta que está a cargo del país y ha difundido, entre la provocación y la burla, una fotografía trucada de una entrada de Wikipedia en la que se le presenta como presidente interino de Venezuela.

Quien dé a Machado por derrotada no la conoce bien. Astuta y decidida, en un contexto político dificilísimo, ha opacado al resto de opositores y nadie duda ya de su liderazgo. Los antichavistas no alineados con ella —sobre todo los que viven en Caracas y mantienen presencia política desde dentro, por pequeña que sea— la acusan de radical y de despreciarlos. El caso es que la líder opositora tiene previsto ofrecele a Trump este jueves el Premio Nobel, aunque los noruegos hayan advertido de que no es posible de forma oficial. El gesto será, sobre todo, simbólico.

El opositor Antonio Ecarri hace política desde Venezuela. Dice que es el momento de que la oposición se una, los de dentro y los de fuera. “Este año es complicado, pero vamos a tener más Estado de derecho, más democracia, mejoras importantes”. Ecarri ha estudiado en profundidad la Transición española, de hecho durante esta conversación tiene delante un libro al respecto. Le gustaría que el proceso culminara de la misma manera, aunque cree que el hecho de que el país cuente con las mayores reservas de petróleo del mundo y valiosos minerales raros cambia las circunstancias. “Las elecciones tienen que ser resultado de un consenso nacional. Si no, van a ser origen de un conflicto. Para eso, hay que estabilizar los ingresos. No hay democracia en medio de la pobreza y la violencia. Las elecciones no deben servir para pasar por encima del otro ni vengarse, tienen que ser para consolidar la convivencia”. A su juicio, Machado debe acercar posturas con otros opositores.

Machado y su entorno creen que con el chavismo no es posible llevar a cabo una transición exitosa. Las petroleras estadounidenses piensan igual y piden más garantías para invertir. El Gobierno venezolano acumula con ellas enormes deudas. La opositora tiene de su parte a Rubio, un amigo. El republicano se ha apuntado el tanto más grande de su carrera al quitarse de en medio al que consideraba un tirano, el sueño de los conservadores de Miami. Rubio ahora debe lidiar con Grenell y vigilar que no entre al Despacho Oval con tanta facilidad.