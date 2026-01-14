Los tecnócratas chavistas del entorno de Delcy Rodríguez en la Venezuela pos Maduro

La presidenta encargada, elegida para suceder a Maduro, se ha rodeado en el pasado de leales a la causa, pero con perfil técnico y estudios en el extranjero. Uno de ellos, Félix Plasencia viajará a Washington

Delcy Rodríguez asumió hace una semana el mando de Venezuela en ausencia de Nicolás Maduro y en este tiempo ha dado muestras de una apertura gradual del Gobierno chavista con negociaciones abiertas sobre el petróleo, los presos políticos y la discusión en torno a la reapertura de la Embajada de Estados Unidos en Caracas. La Casa Blanca ha dejado en sus manos este primer periodo de “estabilización” en el que el futuro del país resulta incierto. Muchos se preguntan de quién se va a rodear, además de su hermano Jorge, un astuto operador político clave en la época de Maduro.

Cuando ostentó cargos bajo las presidencias de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez se rodeó de una serie de colaboradores con un perfil más tecnócrata y menos radical del chavismo, unos nombres que ahora pueden jugar un papel relevante en este periodo incierto. Uno de ellos, Félix Plasencia, va a ser ahora el encargado de conversar con los diplomáticos de Donald Trump en Washington, seguramente la misión diplomática más importante que ha tenido el chavismo en su historia, de la que depende incluso su propia permanencia en el poder.

Plasencia forma parte de lo que en Venezuela se conoce como “el chavismo ilustrado” para diferenciarlo del de militares como Diosdado Cabello, gente de cuartel. No quiere decir que esa facción que rodea a Delcy Rodríguez no haya sido leal a la causa o mostrado inconformidad con el discurso oficial, todo lo contrario. Usa el mismo tono antiimperialista y de defensa a ultranza del proyecto revolucionario, incluso en los momentos de mayor crisis. Lo que la diferencia de otros sectores del chavismo es su perfil técnico, sus estudios en el extranjero y una visión más amplia de la política.

El nombre de Plasencia, de 53 años, circula estos días en Washington y Caracas. Licenciado en estudios internacionales con maestrías en Europa, es de los pocos diplomáticos de carrera que quedan de los tiempos de Chávez. “De máxima confianza de Delcy”, explican fuentes conocedoras del chavismo. Fungió como ministro de Comercio primero y después de Exteriores, cargos en los que estuvo un año. Hace cuatro se le encomendó la tarea diplomática más importante de Venezuela después de la de Washington, la de abrir una embajada en Bogotá y trabajar de la mano con el Gobierno de Gustavo Petro para restablecer unas relaciones rotas con anteriores presidentes. Más tarde, fue enviado al Reino Unido como jefe de misión, su actual puesto. Dentro y fuera del chavismo se especula sobre cuál va a ser su importancia con ella al mando.

“Gente menos militar, menos brusca. Con más mundo que solo Venezuela. Pero igual de militantes. Podrían adaptarse en un contexto de cambios”, dice un analista político que vive en Venezuela y prefiere mantener el anonimato dada la crisis actual. Ignora cuál es la hoja de ruta porque no ha quedado clara en este momento de tanta incertidumbre, con el chavismo abriéndose a Estados Unidos, pero a la vez denunciando la injerencia que supuso el bombardeo de Caracas y otros tres Estados el 3 de enero. Por las palabras de Rubio y lo que la Casa Blanca ha filtrado a la prensa estadounidense, viene un primer momento de estabilización, al que sigue uno de recuperación y luego una transición. “Me imagino que unas elecciones”, pronostica.

El primer nombramiento en este sentido ha sido el de Calixto Ortega, nuevo vicepresidente sectorial de Economía. Estudió ingeniería, realizó una maestría en finanzas y fue presidente del Banco Central. Era uno de los pocos chavistas en los círculos más especializados en economía. Fue fundamental en el giro a la economía de mercado que intentó dar Maduro en plena crisis, con la apertura de varios sectores y la dolarización de facto.

Hay un caso llamativo entre los tecnócratas, el de Pedro Tellechea. Maduro lo elogiaba en público, algo que no era tan común, y lo puso al frente en 2023 del ministerio más importante del país, el de Petróleos, que incluye la dirección de PDVSA, la petrolera estatal, la principal fuente de financiación de Venezuela. Al año siguiente, pasó a ser el ministro de Industria. Era militar y estudiado, con los valores revolucionarios chavistas, según su doctrina, y a la vez preparado y con mundo. Entre los analistas se le consideraba un hombre de futuro. Sin embargo, un buen día desapareció. Durante 24 horas no se supo de él, hasta que EL PAÍS informó en octubre de 2024 de que se encontraba detenido acusado de traición y de colaborar con la CIA. Desde entonces, hay pocas noticias de Tellechea.

En otras corrientes chavistas también hay personajes de los que se ha hablado alguna vez como herederos del poder oficial. Nicolás Maduro Guerra, el único hijo del líder chavista, ha tenido toda una trayectoria ligada al Gobierno. No tiene la carrera militar, sino que es músico, además de economista. Estos días ha sido muy claro y firme en defensa de su padre, que considera que fue secuestrado por Estados Unidos. Insiste en que él sigue al mando y que el actual Gobierno mantiene la hoja de ruta que había marcado Maduro, que incluía ya apertura y negociaciones con Estados Unidos por la amenaza de la flota americana fondeada en el Caribe. Eso sí, sobre la mesa de negociación nunca estuvo de su parte la posibilidad de abandonar el poder. Ese fue uno de los motivos que llevó a la Casa Blanca a tomar la decisión de atacar Venezuela.

En otros tiempos ha blandido un discurso más democrático. En julio de 2024, poco antes de las elecciones presidenciales, dijo en una entrevista con EL PAÍS que le parecía bien que la oposición tomara el poder si las ganaba y que el chavismo podría reorganizarse desde la oposición. Esa transición gradual era la que defendía y todavía defiende una parte de la oposición, la minoritaria ―la mayoritaria, con los resultados de las elecciones en la mano, la comanda María Corina Machado―. Rafael Lacava, gobernador del Estado de Carabobo, era también partidario de una apertura política y económica. Se le ha considerado estos años líder del sector moderado de la revolución y llamado a tener más poder en el futuro.

La situación actual, sin Maduro pero con el chavismo al mando, y a la vez con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, diciendo en sus redes sociales que está a cargo de Venezuela y bromeando con que es el presidente interino, no aparecía en el horizonte de casi nadie. Los tecnócratas que rodean a Delcy Rodríguez apuntan a tener un papel importante en este caos.