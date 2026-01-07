El plan de tres fases de Estados Unidos para Venezuela: estabilización, recuperación y transición

El futuro próximo de Venezuela se dividirá en tres fases, según ha adelantado el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, tras una reunión este miércoles con los senadores en el Congreso para presentarles el plan más detallado hasta el momento de Washington para el país sudamericano tras la captura de Nicolás Maduro. La primera fase consistirá en la estabilización, sobre todo la económica; la segunda, en la recuperación, con el énfasis en la reconciliación nacional, y la tercera será la de la transición y celebración de elecciones.

El plan, según ha detallado el jefe de la diplomacia estadounidense a los medios en el Capitolio en Washington, apunta a una tutela prolongada de la Administración de Trump sobre el país sudamericano. “Tenemos ahora un proceso en marcha en el que contamos con un control y capacidad de presión tremendos sobre lo que pueden y podrán hacer las autoridades provisionales”, ha declarado Rubio, que ha hablado junto al secretario de Defensa, Pete Hegseth, otro de los hombres que el presidente, Donald Trump, ha puesto al frente del grupo que coordinará la política sobre Venezuela. “Pero esto será un proceso de transición. Al final, dependerá del pueblo de Venezuela el transformar su país”.

La primera fase de estabilización tendrá como protagonista al sector petrolero. Parte de ella será la “cuarentena” que aplica al crudo procedente de ese país y a los buques que lo exportan. Precisamente, según hablaba en Washington, se daba a conocer la incautación estadounidense de dos nuevos barcos que transportaban ese combustible. Estamos a punto de poner en marcha un acuerdo para hacernos con todo el petróleo”, ha declarado el secretario de Estado.

Trump ya ha anunciado que Venezuela cederá entre treinta y cincuenta millones de barriles de petróleo. “Vamos a venderlo a precios de mercado, no con descuento como venía haciendo el régimen”, ha apuntado Rubio. “Ese dinero se gestionará de modo que controlemos cómo se desembolsa, de modo que beneficie al pueblo estadounidense, no al régimen ni induzca a la corrupción”.

No está claro cómo Estados Unidos tiene previsto aplicar esta idea. La Constitución estadounidense otorga explícitamente al Congreso la capacidad de decidir cómo el Gobierno gasta el dinero, y no le permite ningún desembolso que no haya sido aprobado por ley. Pero en una conferencia organizada por Goldman Sachs, el secretario de Energía, Chris Wright, ha puntualizado que Washington se plantea controlar el crudo venezolano “indefinidamente”.

La segunda fase será la de recuperación del sector petrolero y de las instituciones después de tres décadas de chavismo. La inversión necesaria para ello vendrá de “garantizar que empresas estadounidenses, occidentales y otras tienen acceso de modo justo al mercado venezolano”. También entonces empezarán los pasos para un proceso de reconciliación nacional.

La tercera etapa de transición se centrará en la reconstrucción de la sociedad civil y pasos hacia un gobierno democrático. En ese proceso de reconciliación uno de los objetivos será que las fuerzas de oposición puedan quedar en libertad si se encuentran encarceladas, y amnistiadas. “Creemos que estamos avanzando hacia ese proceso de modo muy positivo”, ha dicho Rubio, que no ha aportado más detalles sobre cómo se pretende llevar a cabo esa tercera fase o qué plazos se plantea su Gobierno.

La presentación del plan ha sido acogida entre los legisladores con división de opiniones según el partido en el que militen. Mientras los republicanos han elogiado la propuesta, los demócratas han expresado dudas o enojo hacia el proyecto, que varios de ellos han declarado que equivale a un expolio de la riqueza nacional de Venezuela.

“Creo que la gran capacidad de presión es la cuarentena que hemos impuesto en torno a ellos, y si seguimos el rastro del dinero tendrán que responder y escuchar lo que les digamos que hagan”, opinaba el senador republicano Roger Marshall.

El senador Chris Murphy, de Connecticut, lo ha descrito en cambio como una “propuesta insensata”. “Hablan de robar el petróleo de Venezuela a punta de pistola durante un tiempo indefinido, como medida de presión para controlar al detalle ese país. La ambición e insensatez de este plan es completamente chocante”, declaraba el legislador a la prensa.