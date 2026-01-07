Estados Unidos intercepta en el Atlántico el petrolero con bandera rusa que huyó de Venezuela

El petrolero Bella, con bandera de Singapur, que ha sido perseguido por las autoridades estadounidenses por aguas internacionales.

Las fuerzas militares estadounidenses han perseguido e interceptado en aguas internacionales un buque petrolero con bandera rusa que trató de burlar el bloqueo de Washington a las exportaciones de crudo venezolano, según ha confirmado este miércoles el comando europeo del ejército de los Estados Unidos.

Tras una persecución que se ha prolongado durante dos semanas, el petrolero, que llegó a cambiar su nombre por el de Marinera para tratar de despistar a sus perseguidores, ha sido finalmente interceptado en aguas del Atlántico Norte cerca de Islandia por el barco de la Guardia Costera US Munro, en una operación conjunta con el ejército estadounidense, según ha adelantado Reuters. La persecución en alta mar y a través de peligrosas tormentas, según las autoridades estadounidenses, ha tenido tintes de película de acción.

“El buque fue incautado en el Atlántico Norte en virtud de una orden emitida por un tribunal federal estadounidense tras ser rastreado por la USCGC Munro”, ha explicado el comando europeo del ejército de Estados Unidos.

El petrolero, bautizado como Bella 1, ya había sido sancionado hace un par de años por tratar de eludir las sanciones comerciales impuestas por Estados Unidos sobre Venezuela. El buque ha formado parte de la flota en la sombra que ha apoyado durante estos años las actividades de Caracas para vender su petróleo a otros países. “Esta incautación está respaldada por una orden del presidente de los Estados Unidos dirigida a buques sancionados que amenazan la seguridad y la estabilidad del hemisferio occidental”, ha anunciado el comando europeo a través de la red social X.

Las fuerzas estadounidenses llevaban semanas detrás del petrolero. La interceptación del buque se produce después de que el Bella 1 tratara de eludir el bloqueo marítimo sobre petroleros sancionados en el Caribe. El barco, con bandera rusa, rechazó el intento de abordaje de la Guardia Costera y se lanzó a una huida que se ha prolongado durante varias semanas.

Las fuerzas estadounidenses persiguieron al Bella 1 por aguas internacionales. Mientras el buque navegaba con rumbo hacia el noreste la tripulación pintó una bandera rusa en el casco para lanzar el mensaje de que estaban bajo protección rusa. Aun así, Estados Unidos continuó la persecución. Ha contado con el apoyo de aviones de la Royal Air Force británica desde la base aérea de Mildenhall, en Suffolk (Reino Unido), para vigilar el buque durante días antes de su captura mientras se dirigía al norte y pasaba por la costa del Reino Unido, según el relato de la cadena CNN.

Algunos barcos de la flota militar de Rusia se encontraban en las inmediaciones de la operación realizada por la Guardia Costera estadounidense. Un submarino ruso merodeaba cerca del Bella 1, según han revelado funcionarios estadounidenses a Reuters. No precisan, sin embargo, la distancia a la que se encontraban los buques rusos; no hay indicios de enfrentamiento.

Además del Bella 1, las fuerzas estadounidenses interceptaron durante la noche un segundo barco cisterna que surcaba aguas del Caribe, según ha informado el Comando Sur del ejército estadounidense. En este caso el barco asaltado se llama Sophia y está siendo escoltado hasta un puerto en Estados Unidos para ponerlo en manos de la justicia estadounidense.

“En dos operativos realizados hoy antes del amanecer, la Guardia Costera realizó abordajes consecutivos, meticulosamente coordinados, de dos buques cisterna de la ‘flota fantasma’: uno en el Atlántico Norte y otro en aguas internacionales cerca del Caribe”, ha escrito en X la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

El comando sur del ejército estadounidense ha precisado que la acción para interceptar al buque cisterna en aguas del Caribe se ha producido antes del amanecer sin ningún incidente. “Operaba en aguas internacionales y realizaba actividades ilícitas en el Mar Caribe. La Guardia Costera de EE. UU. lo escolta hasta Estados Unidos para su destino final”, ha añadido.