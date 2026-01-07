Los funerales de los militares venezolanos caídos en los ataques a Venezuela, en imágenes

10 fotosAtaque Estados Unidos a VenezuelaLos funerales de los militares venezolanos caídos en los ataques a Venezuela, en imágenesEl ejército venezolano ha confirmado la muerte de al menos 24 militares durante la operación de Estados Unidos en CaracasEl País07 ene 2026 - 21:08CETCompartir en WhatsappCompartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir en BlueskyCompartir en LinkedinCopiar enlaceIr a los comentariosMedios estadounidenses cifran en alrededor de 80 el número de víctimas mortales. Una vendedora callejera colombiana y una anciana venezolana fallecieron en el asalto.Jesus Vargas (Getty Images)A cuatro días del ataque estadounidense, autoridades venezolanas aún estiman los daños totales, pérdidas militares y civiles de esta operación.Ariana Cubillos (AP)"Honor y gloria a los jóvenes, mujeres y hombres que murieron, que ofrendaron su vida defendiendo a Venezuela, defendiendo al presidente Nicolás Maduro" declaró Delcy Rodríguez.Jesus Vargas (Getty Images)Familiares de personal militar fallecido en Caracas abordan la carroza fúnebre, esta mañana.Jesus Vargas (Getty Images)La presidenta Delcy Rodríguez, decretó siete días de luto nacional en memoria de los militares venezolanos.Ariana Cubillos (AP)Familiares un militar fallecido dan un último adiós en una funeraria de Caracas, este miércoles.Jesus Vargas (Getty Images)El ministro de Defensa de Venezuela, el general Vladímir Padrino, exhortó a la población a "la perfecta unión cívico-militar-popular-policial” para el país.Ariana Cubillos (AP) Durante la Operación Resolución Absoluta ningún militar estadounidense perdió la vida, únicamente se reportaron siete heridos.Jesus Vargas (Getty Images)La madre de uno de los soldados fallecidos llora tras el funeral en Caracas.Jesus Vargas (Getty Images)La cifra de personas fallecidas en los ataques aún no está determinada.Jesus Vargas (Getty Images)