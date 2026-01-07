Ir al contenido
América
10 fotos
Ataque Estados Unidos a Venezuela

Los funerales de los militares venezolanos caídos en los ataques a Venezuela, en imágenes

El ejército venezolano ha confirmado la muerte de al menos 24 militares durante la operación de Estados Unidos en Caracas

El País
