China registra un superávit comercial récord de 1,2 billones de dólares en 2025 pese a los aranceles

Las exportaciones del gigante asiático en dólares de diciembre suben un 6,6% interanual mientras que las importaciones repuntan un 5,7%

China informó este miércoles de un superávit comercial récord de casi 1,2 billones de dólares en 2025, liderado por el auge de las exportaciones a mercados no estadounidenses, ya que los productores buscan construir una escala global para defenderse de la presión sostenida de la administración Trump.

El impulso de los responsables políticos para que las empresas chinas se diversifiquen más allá del principal mercado de consumo mundial, centrando su atención en el Sudeste Asiático, África y Latinoamérica, ha protegido la economía frente a los aranceles estadounidenses y la intensificación de las fricciones comerciales, tecnológicas y geopolíticas desde que el presidente Donald Trump regresó a la Casa Blanca el año pasado.

“La economía china sigue siendo extraordinariamente competitiva”, afirmó Fred Neumann, economista jefe para Asia de HSBC. “Si bien esto refleja el aumento de la productividad y la creciente sofisticación tecnológica de los fabricantes chinos, también se debe a la débil demanda interna y al consiguiente exceso de capacidad”.

De cara a 2026, Pekín enfrenta numerosos desafíos, entre ellos, desviar las preocupaciones de un número cada vez mayor de capitales globales sobre las prácticas comerciales y el exceso de capacidad de China, así como su excesiva dependencia de productos chinos clave.

Una de las preguntas clave que enfrentan los responsables políticos es durante cuánto tiempo la economía de 19 billones de dólares seguirá contrarrestando la crisis inmobiliaria y la lenta demanda interna enviando productos cada vez más baratos a otros mercados.

“El aumento de los superávits comerciales chinos podría aumentar las tensiones con sus socios comerciales, especialmente con aquellos que dependen de las exportaciones manufactureras”, afirmó Neumann.

El superávit comercial anual de la potencia manufacturera se situó en 1,189 billones de dólares, una cifra similar al PIB de una de las 20 principales economías del mundo, como Arabia Saudí, según datos aduaneros publicados el miércoles, tras haber superado el límite del billón de dólares por primera vez en noviembre.

Contenedores en el puerto de Nanjing (China), este miércoles. AP

“Con socios comerciales más diversificados, la capacidad de China para resistir... Los riesgos se han incrementado significativamente”, declaró Wang Jun, viceministro de la administración aduanera de China, en una rueda de prensa tras la publicación de los datos.

Los envíos salientes de la segunda economía más grande del mundo crecieron un 6,6% interanual en valor en diciembre, en comparación con un aumento del 5,9% en noviembre. Los economistas encuestados por Reuters esperaban un aumento del 3,0%.

Las importaciones subieron un 5,7%, tras un aumento del 1,9% el mes anterior, y también superaron la previsión de un repunte del 0,9%.

“El fuerte crecimiento de las exportaciones ayuda a mitigar la débil demanda interna”, afirmó Zhiwei Zhang, economista jefe de Pinpoint Asset Management.

“Combinado con el auge del mercado bursátil y las relaciones estables entre Estados Unidos y China, es probable que el gobierno mantenga sin cambios la postura de la política macroeconómica al menos en el primer trimestre”.

Los superávits comerciales mensuales del gigante económico asiático superaron los 100.000 millones de dólares siete veces el año pasado, respaldados en parte por un yuan debilitado, frente a solo una vez en 2024, lo que subraya que las medidas de Trump apenas han afectado al comercio general de China con el resto del mundo, incluso si ha frenado los envíos a Estados Unidos.

Las exportaciones a Estados Unidos cayeron un 20% en dólares en 2025, mientras que las importaciones de la principal economía del mundo bajaron un 14,6%. Las fábricas chinas lograron incursionar en otros mercados, con exportaciones a África que aumentaron un 25,8% y las destinadas al bloque de la ASEAN de naciones del Sudeste Asiático un 13,4%. Los envíos a la UE crecieron un 8,4%.

Las exportaciones de tierras raras de China en 2025 alcanzaron su nivel más alto desde al menos 2014, incluso cuando Pekín comenzó a frenar los envíos de varios elementos medianos a pesados ​​a partir de abril, una medida que los analistas consideraron un esfuerzo por demostrar su influencia sobre Washington mientras los negociadores discutían sobre la compra de soja, un posible acuerdo con Boeing y el futuro de las operaciones de TikTok en Estados Unidos.

El principal importador agrícola del mundo adquirió un volumen récord de soja en 2025, impulsado por un fuerte aumento de los envíos desde Sudamérica . Los compradores chinos se abstuvieron de comprar cultivos estadounidenses durante gran parte del año debido a la persistencia de las tensiones comerciales.

Los economistas esperan que China continúe ganando cuota de mercado global este año, impulsada por el establecimiento de centros de producción en el extranjero por parte de empresas chinas que brindan acceso con aranceles más bajos a Estados Unidos y la Unión Europea, así como por la fuerte demanda de chips de menor calidad y otros productos electrónicos.

Sin embargo, Pekín ha mostrado signos de reconocer que debe moderar sus exportaciones industriales si quiere mantener su éxito y abordar el problema de imagen que están causando las exportaciones descomunales.

La semana pasada, eliminó las devoluciones de impuestos a las exportaciones similares a subsidios para su industria solar, un punto de fricción de larga data con los estados de la UE.

El desafío de Trump a China tampoco desaparecerá rápidamente, señalan los analistas, incluso cuando la Corte Suprema de Estados Unidos podría fallar en contra de las subidas de aranceles del presidente más tarde el miércoles.

El martes, Trump dijo que cree que China puede abrir sus mercados a los productos estadounidenses, después de amenazar un día antes con imponer un arancel del 25% a los países que comercian con Irán, arriesgándose a reabrir viejas heridas con Pekín, el mayor socio comercial de Teherán.

“La amenaza de Trump de imponer un arancel del 25% a los países que comercian con Irán subraya la posibilidad de que se reanuden las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China”, declaró Zichun Huang, economista especializado en China de Capital Economics.