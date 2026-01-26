El PP redobla su ofensiva contra Puente para erosionar al Gobierno

El PP ha sacado la artillería pesada una vez pasado el luto oficial por las víctimas del accidente en Ademuz y la ha dirigido contra uno de sus objetivos más buscados, el ministro de Transportes, Óscar Puente, a quien ha pedido la dimisión “inmediata” por considerar que ha mentido sobre el estado de las vías, una vez conocido que una rotura ocasionó el descarrilamiento y posterior choque de trenes. Puente, un ministro azote de la oposición, sobre todo en redes sociales, se ha convertido ahora en el blanco para desgastar al gobierno. El líder de ERC, el catalán Oriol Junqueras, se sumó también a la solicitud de dimisión del ministro este domingo, que amplió a la consejera catalana y portavoz del Govern Sílvia Paneque por su “incapacidad manifiesta” para gestionar la crisis de los trenes de cercanías catalanes, Rodalies.

El presidente Pedro Sánchez ha salido en defensa de su ministro de Transportes en un mitin de campaña celebrado en Aragón: “Desgraciadamente, las tragedias suceden, pero no es igual cómo se responde a ellas, y este Gobierno ha respondido poniendo a las víctimas en el centro de sus prioridades, con empatía, eficacia, transparencia y unidad”, afirmó Sánchez.

El secretario general de los populares, Miguel Tellado, arrancó con dureza su rueda de prensa de este domingo en la sede nacional del partido: “46 personas han perdido la vida por la mala gestión del Gobierno”, a quien calificó de “sectario” e “incompetente”. Sánchez, dijo, nunca debería haber nombrado a ese ministro y “su continuidad en el cargo hace daño a los que padecen las ausencias de sus seres queridos”, siguió en referencia al accidente ferroviario de Adamuz y el de Gelida (Barcelona), asuntos que han saltado ya con fuerza a la política y tendrán continuidad en las elecciones de Aragón, como se vio este domingo en el inicio de la campaña, donde tanto los socialistas como los populares mencionaron la gestión de la tragedia.

El secretario general del PP, Miguel Tellado, durante la rueda de prensa de este domingo. Daniel Gonzalez (EFE)

Tellado ha retado al ministro Puente con una fecha límite para que abandone el cargo, el próximo sábado, cuando estaba previsto celebrar en Huelva el funeral de Estado —ahora pospuesto— por las víctimas del siniestro. “¿De verdad Sánchez les va a obligar [a esas familias] a que vean la cara de Óscar Puente, así de cruel va a ser?”.

En la mente de muchos ha sobrevolado estos días la tragedia de la dana en Valencia, con 229 muertes. Ya el ministro espantaba esa equivalencia en una entrevista con este periódico, que se titulaba: “Cualquier comparación con Mazón es ofensiva. Yo estaba en mi puesto”, en alusión a las horas que pasó en silencio el entonces presidente de la Generalitat mientras se fraguaba la tragedia.

Esa parece ser la línea defensiva del PSOE, como señaló Sánchez: una cosa son las tragedias y otra la forma de gestionarlas. Pero el PP no acepta una versión del accidente sin causas: “Vamos a dar con la verdad, con la causa de esta tragedia. Sánchez y Puente llevan una semana mintiendo, uno por omisión y otro por acción. Es miserable e inadmisible”, se despachó Tellado, quien ha añadido que el Gobierno “ha ocultado a las familias una información esencial y ha tratado de engañar a todo el país”. “Puente es el portavoz de la mentira”, zanjó.

El ministro no se estuvo callado. Acostumbrado a comunicarse por las redes sociales, también en aspectos referidos al accidente de Adamuz, ha salido en tromba contra el diario El Mundo, en cuya información estribó Tellado sus críticas. Puente recurrió a las mayúsculas para responder que era un bulo que el raíl del siniestro fuera viejo: “Es un carril nuevo. En concreto, el número 312592Y101”, y acompañó su mensaje de fotos y certificados. Cargó contra las “falsedades” que a su parecer se están utilizando en este caso.

La intensidad política que vive España no deja al margen las tragedias, y en esta ocasión se auguran también tormentas después de unos días de sosiego en los que el PP ha tratado de decidir qué era más adecuado al momento, si una respuesta estridente a lo ocurrido en Adamuz o unos días de calma ante el dolor de las víctimas.

Con el recuerdo del accidente ferroviario de Angrois, cuando gobernaba el PP y el actual líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, presidía la Xunta de Galicia, los de Génova han optado al inicio por un perfil bajo, pero solo era una tregua dosificada. El mismo Feijóo salió al ataque el pasado viernes, pidiendo respuestas al accidente pero sin mencionar aún la dimisión del ministro Puente, a pesar de las presiones del ala dura del partido, que pedía contundencia desde el primer día, como hizo la ultraderecha de Vox. Algunos en Génova llegaron a plantear un suerte de revancha por el 11-M, el atentado en Atocha. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha sido de nuevo la voz de quienes solicitaban puño duro contra el Ejecutivo de Sánchez. Este mismo domingo tiró de la misma estrategia en el mitin de Aragón, en el que acompañó al candidato popular, Jorge Azcón. “El sistema ferroviario es un escándalo”, coincidieron ambos.

Tiempo electoral

Los accidentes en Adamuz y en Barcelona van a tener continuidad en los próximos meses en los que se sucederán los periodos electorales, primero el de Aragón, después en Castilla y León y más tarde en Andalucía. La ultraderecha de Vox unió el accidente desde un primer momento con la corrupción que afecta al PSOE, con casos como el que implica al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, entre otros. La corrupción que asediaba al partido del Gobierno tendrá ahora su continuidad política con los accidentes ferroviarios y, aunque Óscar Puente aún no se plantea su dimisión, ha dicho, falta mucha metralla por caer.

Tras días de luto, la línea dura del PP va ganando ya la partida, espoleada por la ultraderecha, que de nuevo puede aguarles la fiesta en Aragón, donde la subida de Vox reeditará el escenario de Extremadura, según las encuestas, que conceden el doble de escaños a los de Abascal en las Cortes aragonesas. De modo que la tragedia marcará las elecciones y, las elecciones, el uso de la tragedia.

El PSOE, tanto nacional como aragonés, tendrá que emplearse duro para salvar las críticas que se avecinan. En la política se ha acabado el luto.