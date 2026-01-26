El Supremo estudiará la condena de cárcel a un ultraderechista por el ciberataque a la web del PSOE

La defensa de Raul Stancu, penado con un año de prisión por alentar y facilitar el ‘hackeo’ en plena ola de movilizaciones extremistas ante Ferraz, alega que él solo participó en una “acción de protesta”

El Tribunal Supremo estudiará la condena de un año de cárcel que la Audiencia Nacional ha impuesto a un ultraderechista, Raul Stancu, por instigar y facilitar un ciberataque a la web del PSOE en noviembre de 2023, cuando grupos extremistas alentaban una ola de protestas ante la sede del partido en la madrileña calle de Ferraz. Según confirman varias fuentes jurídicas, la defensa ya ha presentado un recurso para intentar que la máxima instancia judicial anule la sentencia, que lo consideró culpable de un delito de daños por difundir dos mensajes en la red social X (antes conocida como Twitter) para instar al bloqueo de la página digital de la formación de izquierdas, así como por “facilitar” el enlace a una herramienta informática para ejecutarlo. El PSOE se opondrá a esa pretensión, según fuentes de la fuerza política.

El magistrado José Manuel Clemente Fernández-Prieto, responsable del Juzgado Central de lo Penal, emitió el pasado septiembre la sentencia contra Stancu, residente en la provincia de Girona y nacido en Rumanía. En su resolución, confirmada en noviembre por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, el juez describió cómo el acusado usó una cuenta de X a finales de 2023 —que creó unas semanas antes, que bautizó como OpStopEurabia y que utilizó para propagar mensajes racistas y xenófobos— para hacer “un llamamiento masivo y generalizado” contra la web del PSOE, en pleno auge de las protestas ultraderechistas contra las sedes del partido por los acuerdos con las fuerzas independentistas para investir de nuevo a Pedro Sánchez como presidente del Ejecutivo.

El tribunal consideró acreditado que Stancu, de 37 años, publicó el siguiente mensaje a las 14.42 del 7 de noviembre de 2023: “Buena gente, si podéis hacerle llegar esto a más gente sería de mucha ayuda. Hemos desarrollado una herramienta para atacar en modo de protesta al Gobierno”. Ese tuit, además, incorporaba un enlace a un “script o herramienta” diseñada para realizar “peticiones masivas” a las páginas web (que provocan así su caída). Solo unas horas después, el procesado se vanaglorió en las redes sociales. “Ya hemos empezado a saturar los servidores del PSOE. Patriotas, os necesitamos, cuanto más seamos, más ruido vamos a hacer. RT por la patria. #AmnistíaNo #SánchezTraidor #Sánchezgolpista”, celebró con un texto fechado a las 00.19 del 8 de noviembre, al que añadió un segundo con, de nuevo, el enlace a la herramienta para impulsar el colapso de la web socialista. “España despierta”, apostilló.

Para tratar de anular la condena, los abogados de Stancu, Jaume Agustí García y Mónica Aguilar, exponen ante el Supremo que la sentencia de la Audiencia Nacional atribuye al ultraderechista “el resultado” del ciberataque, pese a que su “ejecución material dependió de terceros”. “Se pretende convertir en autor del daño a quien difunde un enlace, pese a que el eventual colapso deriva de la actuación masiva de otros usuarios”, inciden los letrados, quienes critican también que se “castigue como daño informático grave lo que, en el peor de los casos, fue una caída temporal y reversible”.

El ciberataque provocó el bloqueo de la web del PSOE durante horas y, según la Audiencia Nacional declaró probado, su reactivación costó 40.376,75 euros —precisamente, la condena impuesta a Stancu le obliga también a pagar ese importe al PSOE en concepto de indemnización, más los intereses—. El tribunal explicó que Stancu abrió las puertas para una ofensiva a la que, entre otros, se sumó “un grupo de hackers venezolanos denominado Team HDP, con sede en Estados Unidos”. Además, en ese contexto, otro usuario de X difundió datos personales de 53 afiliados de la agrupación socialista de El Rosario (Tenerife).

La defensa añade que el condenado no tenía “intención de causar un daño patrimonial grave y permanente”, sino de ejecutar “una acción de protesta”: “Hoy se castiga un mensaje en redes y la difusión de un enlace como si fuera un sabotaje informático profesional. Eso es una expansión del Derecho penal incompatible con una interpretación estricta del tipo”, censuran los abogados, que piden que se anule igualmente la indemnización de 40.376,75 euros por ser “absolutamente desproporcionada”.

La Sala de lo Penal de la Audiencia, que rechazó un primer recurso contra la condena de un año de cárcel impuesta por el Juzgado Central, ya descartó que Stancu fuese “ajeno a tal saturación” de la web del PSOE y que “él únicamente hiciese una acción de protesta”. “Esta tesis exculpatoria necesariamente ha de descartarse”, apuntó el tribunal, que remachó: “No realiza una acción de protesta individualizada, que nunca habría podido colapsar la página web del PSOE, sino que por el contrario realiza un llamamiento masivo y generalizado a enviar los mensajes que él mismo coloca en su página, al tiempo que facilita el medio (el script) para que una masa ingente pueda acceder directamente a la página atacada, enviando los mensajes pretendidos, por lo que necesariamente tenía que representarse y aceptar, de que la página podía colapsar”.

La Audiencia Nacional admitió que Stancu actuó por motivos ideológicos, aunque no aceptó la pretensión del PSOE de aplicarle la agravante ideológica para elevar la pena. Los socialistas, que ejercieron la acusación particular en el juicio, le habían solicitado cinco años de cárcel. La Fiscalía, tres años de prisión.