El juez cita como testigo a Gaspar Zarrías en la causa en la que investiga a Leire Díez

El juez Arturo Zamarriego quiere conocer la “relación personal” que tendría el exdiputado socialista y exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías con la exmilitante del PSOE Leire Díez. Por ello, le ha citado a comparecer el 16 de abril, a las 10.00, para que declare como testigo en el marco de la causa en la que investiga a Díez por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho.

Así consta en un auto, al que ha tenido acceso EL PAÍS, en el que el titular de la Plaza número 9 de la nueva Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid (antiguo juzgado de Instrucción número 9 de la capital) detalla que ha adoptado esta decisión a petición de la acusación popular que ejerce el PP.

La citación se enmarca en la investigación dirigida contra Díez. El juez acordó la imputación de la exmilitante del PSOE al considerar que “lidera” una “actuación delictiva, continuada y coordinada” con el empresario Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol para recabar “información comprometida” de la Fiscalía Anticorrupción y de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil; todo ello, con el fin de “anular o malbaratar” investigaciones en “casos relevantes que afectan a políticos y empresarios”, según señaló en otra resolución.

El instructor advierte a Zarrías de que en caso de que no acuda a los juzgados de Plaza de Castilla (Madrid) le puede imponer una multa de entre 200 y 5.000 euros. Toda vez que no el juez no tiene los datos del domicilio del exdirigente socialista, pide a la policía judicial que averigüe su residencia y le notifique la citación.

Zamarriego explica que es pertinente escuchar a Zarrías para que “manifieste su relación personal con los investigados en esta causa” y con la sociedad Zaño Sociedad Consultora SL. El PP alegó que el exdiputado está “históricamente vinculado al PSOE” y que “podría haber participado activa y decisivamente en los hechos” que se investigan “financiando las actuaciones” presuntamente delictivas a través de dicha consultora. Los ‘populares’ se apoyaron en publicaciones de prensa para sostener que Díez “habría sido formalmente contratada” por la consultora entre junio y octubre de 2024.

La comparecencia de Zarrías tendrá lugar después de que el pasado 11 de noviembre el juez tomara declaración como investigada a Díez. Aquel día, la exmilitante socialista manifestó que se reunió dos veces con el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en abril de 2024 y que lo hizo “como periodista”. También negó que trabajara para la formación que dirige Pedro Sánchez o que tuviese vínculo con la dirección del partido, como se escucha en los audios aportados en la investigación.

Descarta citar como testigo a un teniente coronel de la UCO

La causa nació a raíz de una denuncia que presentó la asociación ultraderechista Hazte Oír (a la que se sumaron otras de varias asociaciones) después de que se dieran a conocer unos audios en los que se escucha a Díez ofrecer favores al empresario investigado Alejandro Hamlym a cambio de información comprometedora contra miembros de la UCO y de la Fiscalía. El ministerio público también actuó para denunciar un intento de soborno contra dos fiscales −Ignacio Stampa y José Grinda−.

De hecho, en la investigación consta otra grabación de una reunión que Díez mantuvo el 7 de mayo de 2024 con el fiscal Stampa. La exmilitante del PSOE aseguró que no se reconocía en ninguna de las grabaciones y pidió al juez que declarara la nulidad de todos los audios aportados.

En el marco de la resolución en la que fija la citación de Zarrías, el juez rechaza la petición de Vox de citar “en este momento procesal” como testigo al teniente coronel de la UCO Antonio Balas. “No se considera útil para la instrucción de esta causa”, sostiene. También deniega la solicitud del PP de reclamar la vida laboral de Díez o de registrar la consultora que el PP vincula al exdiputado del PSOE.