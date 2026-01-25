Azcón tira de Ayuso para la campaña del PP en Aragón: “Soy de la idea de Isabel; el sistema ferroviario es un escándalo”

La presidenta de la Comunidad: “España se está convirtiendo en un AVE con un menú de cafetería en cinco idiomas que no funciona”. El dirigente aragonés diseña una campaña con mucha carga nacional, a diferencia de la extremeña Guardiola

Algo más de un mes después de las elecciones de Extremadura, arranca la campaña de Aragón, otros comicios autonómicos anticipados que suponen un nuevo campo de batalla política en el que el PP vuelve a medir sus fuerzas frente a un Vox disparado. Y en el que los sondeos auguran un resultado muy similar: el Partido Popular gana sin mayoría absoluta y la extrema derecha experimenta una enorme subida. Todo parece igual, salvo una cosa. En Zaragoza, el presidente y candidato del PP, Jorge Azcón, ha lanzado una estrategia completamente opuesta a la orquestada por su colega, la dirigente extremeña, María Guardiola. Azcón sí quiere acudir a todos los debates. Sí quiere dar múltiples entrevistas. Sí quiere nacionalizar el mensaje. Sí quiere contar con otros barones de su partido. ¿Con quién? Con “la invitada estrella” Isabel Díaz Ayuso.

“Lo primero que quiero decir es que España es de todos los españoles”, arrancó la presidenta de la Comunidad de Madrid, este domingo, en Zaragoza. “Desde hace muchos años nos van inculcando el concepto de ‘territorio’, cuando en realidad somos regiones, somos hermanas, somos parte de una gran familia, de una gran nación, cuya soberanía recae en el pueblo español”, añadió en el primer gran mitin del PP. “Sin embargo, España se está convirtiendo en un AVE con un menú de cafetería en cinco idiomas que no funciona”, ironizó Ayuso mezclando la crisis ferroviaria y la carta del bar de los trenes de alta velocidad, disponible en todas las lenguas cooficiales. También acusó a La Moncloa de degradar la gestión de los “servicios públicos fundamentales” por la cesión de “dinero público” a los nacionalistas, así como de llevar a España hacia una “república federal plurinacional y, encima, laica”.

La presidenta de la Comunidad habló este domingo ante el medio millar de simpatizantes del Partido Popular que acudieron a las once de la mañana al céntrico cine de Palafox, en Zaragoza. Entre olor a palomitas, Ayuso llegó aclamada como una estrella, acariciando a perros, abrazando a bebés y posando selfi tras selfi, en medio de loas y de gritos de “¡Isabel! ¡Isabel!“. Conchita Lueña, zaragozana de 85 años —“del PP de toda la vida”— incluso la recibió con una camiseta con su lema de “Me gusta la fruta”. Tras el baño de masas, el presentador introdujo a la presidenta ensalzando su figura como ejemplo “de servicios públicos de calidad” y “de libertad”.

Durante el mitin, ofrecido desde en un micrófono colocado delante de la pantalla de una de las salas, Ayuso se convirtió en una suerte de monologuista contra la agenda woke, contra el PSOE y contra su antagonista favorito, Pedro Sánchez, desatando las continuas risas del público sentado en las butacas de cine. “Pilar Alegría, antes que sanchista fue antisanchista, ha hecho el proceso inverso a España entera", dijo sobre la candidata socialista a las elecciones. “Lo mismo cuando acabe la campaña le acaba pidiendo trabajo a Feijóo. ¡A la Comunidad de Madrid, ¡no, eh!“. Según la última encuesta de 40dB., el PSOE caerá en las urnas aragonesas de los 23 a los 19 escaños, el PP sube de los 28 a los 19 y Vox, de los 7 a los 13.

Antes del acto de este domingo, Ayuso ha viajado durante todo el fin de semana por tierras aragonesas para participar en distintos eventos. En la mañana de este sábado, en un encuentro convocado junto a Azcón con jóvenes en una discoteca de la capital con cerveza gratis. Por la tarde, se trasladó a Huesca —sin el presidente—, donde paseó por las calles de la ciudad con representantes del PP oscense y ofreció una entrevista en otro auditorio. Y, ya este domingo, Ayuso ha vuelto a Zaragoza para el primer gran mitin del candidato del PP en campaña, una semana después del accidente de trenes en Adamuz (Córdoba).

“Nadie piensa en infraestructuras a futuro”, afirmó la presidenta de la Comunidad. “¿Cómo reparamos todo esto si solamente estamos en lo nuestro, en lo de uno mismo, para enfrentarnos y para dividirnos?”, continuó. “Todo cae en una profunda decadencia, todo es guerracivilismo, de qué va esto, siempre he querido una tercera España, la de todos, no hay derecho a tener que retrotraernos a estas etapas”, lanzó Ayuso, para entrar de lleno en el siniestro ferroviario.

“Cada vez que se comete una negligencia, el galgo de Paiporta necesita saber a quién endosarle una culpa", aseguró sobre el presidente, antes de adoptar un tono chistoso. “¡A ver... culpables, rápido; maquinaria del régimen, rápido; acción y se ponen todos a trabajar!. ¿Y cómo lo hacen? Oiga, que es que aunque no tengamos nada que ver… ¡Acabamos siendo los del PP los culpables! Son unos genios, pero lo cierto es que nada funciona como antes”, proclamó.

Durante los últimos días, Ayuso ha abanderado, otra vez, el tono más bronco contra el Gobierno por el trágico accidente, desmarcándose tanto de la contención del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, como de la del propio líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo. Tras las palabras de Ayuso, Azcón subió al escenario. “Lo que está pasando con el sistema ferroviario de nuestro país es un escándalo”, continuó el presidente de Aragón. “Hemos respetado el luto. Pero soy de la idea de Isabel [Ayuso]. Vamos a hablar de lo que está pasando con los trenes. Lo que querría el Partido Socialista es que no hubiera debate, que no exigiéramos responsabilidades”, subrayó el candidato popular, en línea con los barones del PP que pedían a Génova endurecer el tono. “45 muertos en un tren y, si pedimos la dimisión de alguien, estamos politizando. ¡A mí no me van a engañar!”, añadió.

Este domingo, la dirección nacional popular ha exigido ya formalmente la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente. “Cualquiera que se sube a un tren, piensa en la improvisación y en la inseguridad”, indicó Azcón en Zaragoza. “Hoy el Gobierno de España no esté planteando incrementar la inversión en el sistema ferroviario, si estuviese pidiéndolo los independentistas, estarían perdiendo el culo por hacerlo”, aseveró el presidente aragonés, que está centrando buena parte de su campaña en la oposición frontal al nuevo sistema de financiación autonómica y en las inversiones millonarias de empresas digitales en Aragón.

“¿Para qué hemos invitado a Isabel? Viene a contar lo que está ocurriendo en la Comunidad de Madrid, que es un modelo que funciona (...) Tiene un modelo de éxito que se ha acelerado gracias a Ayuso. Ese es modelo del Partido Popular, el modelo de la prosperidad y la riqueza“, ensalzó Azcón a la presidenta madrileña, que cuenta con mayoría absoluta. El presidente de Aragón solo dedicó cinco minutos a Vox para censurar que su programa se fundamente en el líder, Santiago Abascal, como proyecto personalísimo por encima de los ciudadanos aragoneses, como ya ocurrió en Extremadura. “En estas elecciones, también enseñamos la puerta de salida a Sánchez”, terminó Azcón, que pidió dar “un empujón democrático” al presidente del Gobierno en la segunda parada del carrusel electoral autonómico.