La ola derechista mide su fuerza en Aragón tras arrasar en Extremadura

El PP se expone a otra victoria incompleta que lo deje a merced de Vox en las Cortes más conservadoras de la historia democrática de Aragón

Derechización, sobre todo gracias a Vox; presidencia retenida por el PP sin mayoría absoluta; debilitamiento del bloque izquierdista a causa del PSOE. ¿Es la descripción de la noche electoral de Extremadura el 21 de diciembre? Sí, pero los sondeos apuntan a que también puede ser la de Aragón el 8 de febrero. Encuestas en mano, la comunidad que integra a Zaragoza, Huesca y Teruel se encamina a un resultado que recuerda al extremeño, aunque con diferencias: el corrimiento a la derecha, aunque notable, no llegará tan lejos, y la caída de los socialistas no serán tan estrepitosa, coinciden 40dB. y el CIS en sus barómetros previos a unas elecciones que Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, quiere convertir en otro campo de batalla contra Pedro Sánchez; y Santiago Abascal, líder de Vox, en otra prueba de que los populares se equivocaron si diseñaron el carrusel electoral de 2026 para reducir su dependencia de la ultraderecha. Solo una carambola con Teruel Existe, que los sondeos no pronostican, puede librar de Vox a Jorge Azcón (Zaragoza, 52 años), presidente y candidato del PP.

Estas son las coordenadas de las primeras elecciones anticipadas en Aragón, con 1,3 millones de habitantes.

La altura de la ola. Tras arrollar en Extremadura, la ola derechista pone rumbo al noreste. La media de los sondeos de 40dB. y el CIS pronostica un alza leve del PP y más marcada de Vox, cuyo candidato, Alejandro Nolasco (Pamplona, Navarra, 34 años), es autor de un libro que exalta a los españoles que combatieron junto a los nazis en la División Azul. Según esta media, las dos fuerzas cosecharán más de la mitad del voto, un 52,85%, 6,11 puntos por encima de 2023, aunque por debajo de su dato extremeño (60%). Si ahora totalizan 35 escaños, uno más que la mayoría absoluta, el 8-F pueden superar los 40.

El grueso del bloque sería aún mayor si entra Se Acabó la Fiesta (SALF), el partido de Alvise Pérez, que disputa su primer asalto autonómico. Hay dos datos alentadores para SALF. El primero, que en Aragón sacó un 5,1% en las europeas, medio punto por encima de su resultado global. El segundo, que la barrera de entrada es baja, solo un 3% en cualquier provincia. No obstante, ni 40dB. ni el CIS le dan escaño.

Con o sin SALF, los sondeos señalan que las Cortes salidas del 8-F serán las más a la derecha en los más de 40 años de historia autonómica de Aragón. “Hay una derechización clara, fruto de una tendencia que es general, pero que también tiene claves aragonesas”, subraya Carmen Lumbierres, profesora de Ciencias Políticas de la UNED, que vive en Binéfar (Huesca). “Durante su presidencia, [Javier] Lambán apartó al PSOE aragonés de la línea de Pedro Sánchez y jugó a confrontar con Cataluña. En parte, le dio el trabajo hecho a Azcón. Súmale que Vox va subido a la ola de la antipolítica, que el Gobierno está en mal momento y que la izquierda está dividida y tienes asegurado el corrimiento a la derecha”, añade.

“Con las dinámicas nacionales contagiadas a las subnacionales y el rechazo al nacionalismo catalán por la financiación autonómica muy presente en la campaña, no hay ningún elemento para pensar en una interrupción de la dinámica de oscilación a la derecha vista en Extremadura”, añade el también politólogo Lluís Orriols, profesor en la Carlos III de Madrid.

Azcón, presidente sin alternativa. En un momento de desprestigio general del oficio político, el único candidato que parece con opciones de ser investido presidente es Jorge Azcón, una expresión químicamente pura del político profesional, con un cuarto de siglo de cargos públicos a sus espaldas y un escueto currículo en el sector privado, en concreto en el negocio inmobiliario.

Con una campaña centrada en el supuesto agravio frente a Cataluña por la financiación autonómica pactada por el Gobierno y ERC, y en la promesa de un futuro dorado a base de megaproyectos de gigantes estadounidenses y chinos, Azcón es “un candidato difícil para la izquierda porque despierta poca inquina, es difícil movilizar contra él”, señala un consultor que ha trabajado con los dos grandes partidos. Un dato elocuente: solo un 28,7% de los votantes del PSOE ven la gestión de Azcón “mala” o “muy mala”.

La improbable vía para evitar a Vox. Con la mayoría absoluta descartada por las encuestas, Azcón necesitará socios. El candidato del PP ya ha demostrado que no tiene remilgos en amigarse con la ultraderecha. Gobernó con Vox la pasada legislatura hasta que Abascal rompió. El quid está en que Vox, reafirmado en su estrategia de dureza contra Feijóo y los suyos, advierte de un precio alto por su apoyo. Aunque hasta ahora siempre han acabado apoyando las investiduras del PP, todos en Vox insisten en que nada está garantizado en una campaña en la que tratan a los populares (“la estafa”, los llaman) con parecida dureza que al PSOE (a los que llaman “la mafia”). Y ponen como ejemplo de su inflexibilidad a Extremadura, donde mantienen viva la opción de una repetición electoral y a la candidata del PP, María Guardiola, a la espera de recibir luz verde.

Nada augura una investidura fácil en Aragón, más aún con las elecciones de Castilla y León y Andalucía por delante, agudizando todas las rivalidades. El PP parece encaminarse a otra victoria agridulce; porque ganaría, sí, pero un trozo cada vez mayor de la tarta de la derecha se lo come Vox. Aunque es el tercero en estimación de voto, el de Abascal es el partido que logra transmitir una imagen de mayor ímpetu en la campaña, con actos abarrotados en los que Abascal parece una estrella de rock.

Solo hay un escenario verosímil en el que Vox dejaría de ser imprescindible para el PP. ¿Cuál? Una mayoría que integre al PP con Teruel Existe. Pero no parece fácil. El partido contra la despoblación que lidera el exdiputado Tomás Guitarte (Cutanda, Teruel, 64 años) no llega fuerte. Según la media de 40B. y el CIS, se expone a perder uno de sus tres diputados y a quedarse en dos, que serían insuficientes para Azcón, incluso si el PP se situara en la parte alta de su horquilla, sobre los 30. Otro socio potencial del PP, el Partido Aragonés (PAR), está en peligro de desaparecer de las Cortes.

Carpa de Vox en la Plaza de España, en Zaragoza, esta semana. Carlos Rosillo

En el caso —difícil a priori— de que se diera una mayoría PP-Teruel Existe, Guitarte se enfrentaría a una decisión de alto coste. “Como todos los partidos ambivalentes, sufrirá si tiene que decantarse. Ya gobierna con el PP en la Diputación de Teruel [tiene una vicepresidenta], lo que desagrada a parte de su electorado”, señala el profesor de Sociología de la Universidad de Zaragoza David Pac, de Valcarca (Huesca). Preguntado por EL PAÍS, un portavoz de Aragón Existe no descarta “hablar con el PP” de un apoyo a su investidura si se admite su programa y para evitar que gobierne Vox.

Una exministra a prueba. Aunque más suave que en Extremadura, las encuestas inciden en un retroceso del PSOE desde sus 23 diputados. La caída adquirirá gravedad conforme se acerque a su suelo de 2015, con la irrupción de Podemos, cuando obtuvo 18. Los números de 40dB. y el CIS apuntan a que Vox se quedará más cerca del PSOE que el PSOE del PP. Dicho de otro modo, el partido del puño y la rosa, el de Marcelino Iglesias, está más cerca de perder el segundo puesto que de llegar al primero.

El resultado del PSOE no podrá interpretarse al margen del Gobierno, porque la candidata es Pilar Alegría (La Zaida, Zaragoza, 48 años), que saltó a la campaña desde el atril de portavoz del Ejecutivo. No es momento fácil para ser un candidato recién salido del Gobierno, según Lluís Orriols. “Mientras que la legislatura pasada el Gobierno se beneficiaba de una percepción de avances sociales y en cuestiones identitarias, ahora la agenda social tiene menos fuerza y se habla más de bloqueo, de cesiones al independentismo... y encima de corrupción”, explica. A ello se suma el posible impacto del accidente ferroviario de Adamuz. “Si lo tiene, será probablemente negativo para el PSOE”, señala con cautela. Pese al difícil momento para el Gobierno, la campaña cuenta con Sánchez. El PSOE prevé su presencia este domingo en Huesca, el próximo en Teruel y el viernes de cierre de campaña en Zaragoza.

El punto de partida de Alegría es mejor que el de Gallardo. Para empezar, por lo obvio: no tiene un juicio pendiente. Además, el arranque de su precampaña, basado en actos en contacto con la gente para transmitir cercanía, ha cosechado atención, uno de los bienes más preciados en la antesala de las urnas. “No sabemos si como candidata será un gran activo, lo seguro es que no es un pasivo tan pesado como Gallardo”, apunta Orriols. En cuanto al discurso contra Azcón, el mensaje central de Alegría es la denuncia de privatización de servicios públicos, sobre todo la sanidad.

Un histórico al filo del abismo. El 8-F puede suponer la salida de las Cortes del PAR, que podría perder su escaño por Teruel. Con su principal fortaleza en la política municipal, le perjudica el adelanto electoral porque junto a la urna autonómica no estará la local. Si se cumplen los peores pronósticos para la candidatura de Alberto Izquierdo (Gúdar, Teruel, 42 años), será el adiós a un clásico que ha llegado a ostentar la presidencia con Hipólito Gómez (1987-1991) y con Emilio Eiroa (1991-1993).

Además de 92 alcaldes, una vicepresidencia de la Diputación de Teruel y la presidencia de cuatro comarcas, el PAR ocupa —algo que suele pasar desapercibido— cinco direcciones generales del Gobierno de Azcón, que los integró en segundos niveles a pesar de no necesitarlos para ser presidente. ¿Implica esa proximidad un apoyo del PAR a la investidura de Azcón, llegado el caso? Un portavoz del partido se muestra abierto al sí: “Trabajaremos para contribuir a dar estabilidad al próximo Gobierno”.

Tres izquierdas y un puñado de escaños. Si en las generales de 2023 Chunta Aragonesista (CHA), Izquierda Unida y Podemos fueron juntos en Sumar, ahora van en tres papeletas diferentes. Una mala decisión desde la lógica electoral, a juicio del sociólogo David Pac, que recalca que fue justo una ciudad aragonesa, Huesca, la que mostró con más crudeza el coste de la división. En las municipales de 2023, cuatro papeletas a la izquierda del PSOE se quedaron fuera sumando entre todas casi el 18%. Vox, con el 10,5%, sacó tres concejales.

Ahora la ineficiencia no saldrá tan cara, pero tampoco gratis, según Pac. “Tras la ilusión despertada por Unidas por Extremadura, una suma de las tres marcas en Aragón podría haber aspirado hasta a 10 diputados, con suerte. Por separado serán menos”, afirma.

¿Cuánto menos? 40dB. y el CIS apuntan a un leve subida en la representación de la izquierda alternativa, pero ni de lejos recoge lo que cede el PSOE. Los nacionalistas de Chunta, ahora con tres escaños, aspiran a uno más liderados por Jorge Pueyo (Fonz, Huesca, 30 años), todavía diputado del grupo Sumar, que ahora se enfrenta a partidos que son socios del suyo en el Congreso. También podría subir, de uno a dos escaños, Izquierda Unida, con Marta Abengochea (San Sebastián, 49 años) al frente y ahora en alianza con Movimiento Sumar, en una maniobra que muestra una voluntad de entendimiento que previsiblemente se repetirá a escala estatal. Según 40dB. y el CIS, el que peor lo tiene es Podemos, encabezado por María Goikoetxea (Zaragoza, 38 años), que podría perder su único escaño. Eso debilitaría el discurso con el que el partido salió de Extremadura, según el cual el 21-D había demostrado que el liderazgo morado era el que tenía más gancho electoral a la izquierda del PSOE.