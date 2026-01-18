Feijóo cita a sus barones en Zaragoza para hacer un frente común contra la financiación de Sánchez

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reúne este domingo en Zaragoza a los presidentes autonómicos del PP para hacer un frente común contra la propuesta de financiación que ha presentado el Gobierno de Pedro Sánchez y trazar las bases del modelo que el PP aprobará si llega al Palacio de la Moncloa.

El PP ya ha anticipado que combatirá la propuesta del nuevo modelo de financiación que ha presentado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que incrementa el porcentaje de cesión a las comunidades autónomas del IRPF desde el 50 al 55% y del IVA desde el 50 al 56,5%, con lo que los recursos del sistema aumentarán en aproximadamente 16.000 millones de euros para el 2027.

Todas las comunidades autónomas, salvo Cataluña, expresaron este miércoles en el Consejo de Política Fiscal y Financiera su rechazo explícito al nuevo modelo de financiación autonómica presentado por el Gobierno por entender que nace “viciado” por el pacto previo entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el líder de ERC, Oriol Junqueras.

Feijóo, que ha acusado a Sánchez de “jugar con la igualdad” de los españoles, ya ha avanzado que llevará el rechazo de las comunidades autónomas a la reunión que tiene el lunes en Moncloa con el jefe del Ejecutivo por entender que el sistema “no responde a las necesidades de la gente, sino a las exigencias del separatismo”. “Seré altavoz de lo que es justo. No se puede seguir adelante con esto”, dijo el jueves.