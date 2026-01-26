“Todos los semáforos quedaron en rojo”: la caída del sistema o el ciberataque que ha vuelto a interrumpir Rodalies

Las dos interrupciones totales del servicio de Rodalies y Regionales de Cataluña de esta mañana se deben a la “caída del software del centro de control de la circulación ferroviaria de Adif, en la estación de França”. Así lo ha resumido el director de comunicación del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, Salvador Almenar -a EL PAÍS- el caos vivido a primera hora de este lunes en Rodalies. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha añadido que una de las hipótesis que se baraja detrás de esta caída es un ataque informático, algo que todavía se está investigando.

Después de una semana de crisis ferroviaria con, hasta cuatro jornadas sin servicio de Rodalies; este lunes debería haber comenzado a cambiar la tendencia. Debería, pero no ha sido así. Una incidencia en el centro de control de Adif ha provocado que nada más reanudarse el servicio, a las 6.45, quedará suspendido. Tras una hora se ha vuelto a reanudar y, posteriormente, se ha vuelto a suspender por la misma avería. Dos parones que han hecho que Rodalies comenzara con mal pie este primer día donde la R3 no opera mientras que el resto de líneas-con excepción de la R2- lo hace con interrupciones y tramos en autobuses.

¿Qué ha pasado en el centro de control de Adif en la estación de França? El máximo responsable es el ministro de Transportes, Óscar Puente, se ha apresurado a anunciar que no descarta la hipótesis de que las dos caídas en el centro de control de Adif se deban a un ciberataque. “Es una de las hipótesis, el ciberataque pero en fin, yo tampoco quiero aquí decir nada porque no quiero alimentar nada que no sabemos lo que ha sucedido”, ha señalado el ministro. No quería alimentar pero ha puesto una de las hipótesis sobre la mesa. Puente ha asegurado que es una de las causas que se están manejando porque el servicio iba normal y “se han producido dos caídas en muy poco tiempo”.

El director de comunicación de Adif, Salvador Almenar, a preguntas de EL PAÍS no ha querido especular sobre las causas de la caída del software. “Ha caído una vez, se ha recuperado, y ha caído una segunda vez. Hemos parado todos los trenes por que no teníamos la certeza de que lo que veíamos en el centro de control era real o no”, ha resumido Almenar, que ha añadido que todos los semáforos “se han puesto en rojo” como medida de seguridad. El responsable de Adif asegura no conocer el motivo de esta caída. “Lo estamos analizando porque no es una avería ni frecuente ni recurrente. Ha habido otras averías en otras ocasiones, pero no tenemos constancia de una de las mismas características”.

De hecho, para acercarse a una avería con ciertas similitudes a la de esta mañana hay que remontarse al pasado 4 de junio. El robo de cable en las inmediaciones de la estación del Nord de Terrassa provocó una afectación en la señalización de toda la línea R4 que Adif tardó horas en reparar. Por otro lado, los maquinistas denuncian que averías procedentes del centro de control son más habituales de lo que Adif admite.

El director de Terminus, Centro de Estudios del Transporte, Joan Carles Salmerón, asegura que este centro de control de la estación de França es el que hace “funcionar toda la señalización y semáforos” de todas las líneas de Rodalies. “Si no funciona el centro de control, ni las señales ni semáforos, los trenes quedan bloqueados y no pueden funcionar”, admite. “Hace tres o cuatro años también cayó el sistema y Adif se planteó -como ya hacía Metro o Ferrocarriles de la Generalitat- habilitar un sistema secundario. El problema es que el sistema secundario está en la estación de Sants y cuando definitivamente el primario deja de funcionar, los mismos operarios deberían trasladarse a Sants para restablecer Rodalies”, aclara. Este centro de control es la verdadera torre de control de todas las líneas de cercanías y de regionales de Cataluña. Al restablecerse el sistema de software no ha sido necesario utilizar el sistema secundario pero sin estos sistemas la seguridad no está garantizada.

Ahora será la investigación la que se encargue de averiguar por qué ha fallado el software en una mañana decisiva para intentar recuperar la credibilidad de un servicio que utilizan, a diario, 400.000 usuarios.