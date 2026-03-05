Disney Channel vuelve a España un año después de su final

El 7 de enero de 2025 la marca Disney Channel cerró en España tras 27 años de continuidad, al abandonar su espacio canal de TDT. Pero, un año y tres meses después de su final, parece que alguien sigue confiando en el potencial de su marca, y el próximo 1 de abril, la corporación estadounidense relanzará Disney Channel en España, confirman a EL PAÍS desde la propia compañía. El nuevo canal tomará ese día el relevo de Disney Jr., marca con la que hasta ahora ofrecían contenidos para preescolares como Bluey y La casa de Mickey Mouse.

Este renovado Disney Channel de pago ampliará la oferta de contenidos para incluir ahora también “programación dirigida a niños y niñas de 6 a 11 años”, informan en la empresa, que no adelantan todavía contenidos, pero recuerdan que los espacios para niños más pequeños seguirán emitiéndose en “bloques claramente identificados con el logotipo de Disney Jr”.

Logotipo de Disney Channel. NurPhoto (NurPhoto via Getty Images)

Este cambio de estrategia tiene sentido ante el trasvase total del público más pequeño a plataformas como Youtube o el propio Disney+. De hecho, la serie infantil sobre la perrita azul Bluey volvió a ser en 2025 el contenido más visto de todo el streaming en EE UU, según los datos recopilados por Nielsen. Disney Junior era, sin embargo, la 29ª en el ránking de canales temáticos de pago más vistos de España en 2025, elaborado por Barlovento Comunicación según datos de Fifty5Blue (antigua Kantar). La cadena, por debajo de otras como XTRM, AMC Break o National Geographic Wild, tuvo una cuota del 0,1% en la televisión general y de un 0,6% entre la televisión de pago, sumando 5,5 millones de espectadores. Esta reformulación servirá para ampliar su público, ante una televisión en la que no existen más canales infantiles que Clan TV.

Aunque la apuesta principal de Disney es su plataforma de streaming, Disney+, todavía tiene operativos en España cinco canales temáticos (de emisión lineal) en la televisión de pago: Star, antiguamente conocida como Fox, está centrada en series y cine, emitiendo en la televisión lineal parte del contenido de Disney+; Baby TV, más centrada en el público infantil, y los documentales National Geographic y National Geographic Wild, que heredó con la compra de 20th Century Fox.

Bingo, Bandit, Bluey y Chilli, la familia protagonista de 'Bluey', en una imagen cedida por la productora.

La larga historia de Disney Channel

Tras casi tres décadas en la televisión española, Disney Channel era un referente para el público infantil y juvenil. Nacido en Estados Unidos en 1983, el canal aterrizó en España en 1998 como emisora temática de pago, y en julio de 2008 pasó a formar parte de la TDT, llegando a todos los hogares y en abierto. En los últimos años, su porcentaje de audiencia mensual, según los datos recogidos por Fifty5Blue, había oscilado entre el 0,6 y 0,9% de share, una de las menos vistas entonces de la Televisión Digital Terrestre, lejos de los picos de 1,4% que lograba antes de 2019 y la llegada de Disney+. En junio y julio de 2010 alcanzó cotas del 2,4% de cuota, gracias a la telenovela argentina Patito feo, o el 4% que logró en noviembre de 2016 con la emisión de El rey león en prime time.

Selena Gomez y David Henrie en 'Vuelven los magos de Waverly Place'. Disney+

Disney Channel fue la vía de entrada en España de muchos de los programas que la marca producía en Estados Unidos, pero con el tiempo, se fue apostando por producciones propias para España. Un ejemplo fue Art Attack, presentado por Jordi Cruz, que comenzó en Disney Channel para, más tarde, popularizarse con su emisión en Telecinco y Antena 3. También allí se emitió Zon@ Disney, heredero del Club Disney que contó con espacio en TVE.

Otras producciones de Disney Channel en España fueron las series de capítulos cortos Cambio de clase (2006-2009), que presentó a celebridades como Andrea Guasch, Cosas de la vida (2008-2009) o el talent-show de música My Camp Rock (2009-2010), que ganó Lucía Gil (Roi Méndez, que más tarde pasó por Operación Triunfo, fue semifinalista). Ambas se convirtieron en caras del canal, como en EE UU habían sido Miley Cyrus o Raven-Symoné, y capitanearon su propia producción: La gira (2011). La segunda ganadora de My Camp Rock fue la hoy estrella Ana Mena. El contenido original también dio para series como Minnie and You (2012), Club Houdini (2018-2019) y Flipante Noa(2019). Ninguno de los títulos puede verse hoy en España.

En cuanto a títulos internacionales, Disney Channel fue la ventana en España de marcas tan populares entre el público juvenil de principios de siglo como las películas de High School Musical, Hannah Montana, Zack y Cody, Camp Rock (que lanzó a los Jonas Brothers y Demi Lovato), Phineas y Ferb (que sigue emitiéndose), Gravity Falls, Los descendientes o Los magos de Waverly Place, que lanzó a Selena Gomez al estrellato y que ahora tiene su propio relanzamiento.

Es de suponer que algunas de ellas lleguen al nuevo Disney Channel, como Miraculous, Los Green, KIFF, Vampirina, Electric Boom o las películas Z-O-M-B-I-E-S. A finales de marzo, además, Miley Cyrus recordará a Hannah Montana en un especial por los 20 años de la serie, todo un hito de Disney Channel también en España.