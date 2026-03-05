Nadie ha escrito como António Lobo Antunes

Artículos estrictamente de opinión que responden al estilo propio del autor. Estos textos de opinión han de basarse en datos verificados y ser respetuosos con las personas aunque se critiquen sus actos. Todas las columnas de opinión de personas ajenas a la Redacción de EL PAÍS llevarán, tras la última línea, un pie de autor —por conocido que éste sea— donde se indique el cargo, título, militancia política (en su caso) u ocupación principal, o la que esté o estuvo relacionada con el tema abordado

António Lobo Antunes repitió durante años una frase que muchos han interpretado como una provocación o un gesto de vanidad: “Nadie escribe como yo”. Con el paso del tiempo, sin embargo, esa afirmación ha terminado por parecer menos una boutade que una simple constatación. Su obra, levantada a lo largo de más de cuatro décadas, ha transformado profundamente la narrativa portuguesa contemporánea. Existe, sin duda, un estilo Lobo Antunes: una escritura que fractura la narración tradicional, multiplica las voces y convierte el tiempo en un espacio circular donde memoria, conciencia y experiencia conviven sin jerarquías. Sus novelas desbordan los límites del género y crean un territorio literario único.

Paradójicamente, ese escritor que goza de un reconocimiento extraordinario en el extranjero ha sido siempre una figura incómoda en su propio país. Lobo Antunes nunca ocultó sus opiniones sobre la literatura portuguesa ni sobre el propio Portugal, y su franqueza –a menudo áspera e incluso hostil– lo ha convertido en una presencia de digestión difícil para el medio cultural. Durante años, la crítica portuguesa (y especialmente la académica) ha tenido serias dificultades para separar la obra del personaje, y su figura pública (“desde Camões no ha habido nada interesante en la literatura portuguesa… hasta mí”) ha condicionado de forma definitiva la recepción de sus libros.

Los temas fundamentales que aborda conforman un territorio inconfundible. En primer lugar, Portugal y su guerra colonial, transformada en herida abierta y en delirio constante. En sus páginas, la guerra aparece como un espacio fantasmal de deshumanización y memoria traumática que marca el destino individual y colectivo de los portugueses. En paralelo, Lobo Antunes ha convertido la enfermedad –física o mental– en una metáfora del tiempo, de la fragilidad humana y de la persistencia de la memoria. A estos temas se suma una constante atención a la injusticia y a las vidas olvidadas: los derrotados, los marginados, quienes habitan los márgenes de la historia. Pero quiero creer que la clave más profunda de su obra es su dimensión poética. Aunque se presenten como novelas, muchos de sus libros pueden leerse como inmensos poemas en prosa de cientos de páginas. Su escritura se construye mediante imágenes, elipsis, repeticiones y asociaciones líricas que arrastran al lector en una corriente verbal de enorme intensidad emocional.

Desde 2011 he tenido el privilegio de traducir su obra al español. Traducir a Lobo Antunes es entrar en ese mismo torrente de lenguaje, escuchar las voces que se entrecruzan en sus páginas y tratar de reproducir su música en otra lengua. Confieso aquí que ningún otro autor me ha llevado tantas veces, mientras lo traducía, a un estado de emoción extraña, casi onírica, al borde de las lágrimas. Porque en la literatura de António Lobo Antunes hay algo que va más allá de la técnica depurada o del estilo inconfundible: una intensidad humana, con sus virtudes y sus miserias, que atraviesa la página y alcanza al lector de una manera directa, visceral. Quizá por eso la frase que durante años fue interpretada como arrogancia ha terminado por adquirir el peso de la evidencia. Nadie ha escrito como António Lobo Antunes.