Muere a los 83 años António Lobo Antunes, gigante de las letras portuguesas

Todo en la biografía de António Lobo Antunes fue mayúsculo, ciclópeo, colosal. También lo es su muerte. El hueco que deja el más grande escritor portugués de la literatura contemporánea es uno de esos agujeros negros del espacio que ya había comenzado a dibujarse cuando su enfermedad le fue retirando de la escritura y de la memoria. Su fallecimiento, ocurrido este jueves en Lisboa, fue confirmado por la editorial Dom Quixote, donde publicó más de una treintena de novelas, crónicas y ensayos que se sucedieron casi de forma compulsiva mientras su autor fue dueño de las palabras. Lobo Antunes tenía 83 años y llevaba varios retirado en su domicilio tras el avance de una de esas dolencias que arrebatan los recuerdos.

Su última novela publicada en portugués fue O Tamanho do Mundo. En España, traducido por António Sáez Delgado, Random House Literatura editó el año pasado La última puerta antes de la noche, una suerte de thriller engañoso, iniciado a partir de un crimen real y convertido en otra de esas piezas de orfebrería psicológica y literaria. Lobo Antunes, psiquiatra de profesión, tenía una combinación perfecta para adentrarse en los tormentos humanos: la experiencia de la clínica y el don de las palabras. Y ha muerto sin recibir el Nobel de Literatura en cuyas quinielas figuró una y otra vez, como si la distinción que recibió José Saramago fuese excluyente. La rivalidad entre ambos autores, los más brillantes y exitosos de la literatura posterior a la Revolución de los Claveles, se convirtió en los cenáculos lisboetas en una suerte de duelo similar al que viven los aficionados del Benfica y del Sporting, como si la admiración hacia uno de ellos impidiese la del otro. Una de esas polarizaciones forzadas anterior a la era de la polarización universal.

La biografía de Lobo Antunes es propia de un superviviente: resistió a dos años en Angola donde morían y mataban soldados forzados a despedirse de la adolescencia y superó tres cánceres, incluidos dos de pulmón que no le hicieron dejar de fumar. Fue también un psiquiatra conocedor de traumas ajenos y que, ya cerca de los ochenta años, diría en alguna entrevista: “Amor y amistad es lo único bueno en la vida. El resto es una mierda”.

Desde niño convivió con una pulsión que generó una geografía literaria distinguida con premios, traducciones y honras como figurar en la Biblioteca de la Pléyade o ser elogiado por colegas como George Steiner o J. M. Coetzee. Solo le faltó la llamada de Estocolmo, pero hace tiempo que a Lobo Antunes le dejó de importar. La rivalidad con José Saramago, el único Nobel en lengua portuguesa en más de un siglo de historia del galardón, fue alimentada a veces como señuelo comercial, aunque lo cierto es que Lobo Antunes desdeñaba tanto la literatura del autor de Memorial del convento como su trayectoria política que, en su opinión, se desarrolló sin correr riesgos extremos.

