La Asociación Cinematográfica de EE UU denuncia a la empresa de IA que ha creado una pelea entre Tom Cruise y Brad Pitt

La Asociación Cinematográfica (MPA, por sus siglas en inglés), dedicada a proteger los intereses de los estudios cinematográficos de Estados Unidos, ha denunciado públicamente a la herramienta de inteligencia artificial Seedance 2.0 por incurrir “en el uso no autorizado de obras protegidas por derechos de autor de EE UU a una escala masiva”, según un comunicado. La protesta se produce por la difusión de un vídeo de 15 segundos de Tom Cruise y Brad Pitt peleando en una azotea, realizado por este servicio que pertenece a la empresa china ByteDance —propietaria de TikTok— y que se ha hecho viral en redes sociales. “ByteDance debería cesar inmediatamente su actividad infractora”, sentenció el presidente y director ejecutivo de la MPA, Charles Rivkin.

El vídeo de 15 segundos (tiempo máximo aproximado permitido por Seedance) fue generado por el realizador de comerciales irlandés Ruairi Robinson, conocido principalmente por sus cortometrajes y animaciones de ciencia ficción, uno de los cuales, Fifty Percent Grey, fue nominado a un Oscar. “Este fue un prompt [código] de dos líneas en Seedance 2”, escribió Robinson en X. En respuesta a la reacción negativa que ha tenido, escribió: “La pregunta de hoy es: ¿debería ser asesinado por escribir dos líneas y presionar un botón?”.

Después, Robinson publicó otras variaciones de la pelea, con cambios en diálogos —que hacen referencia al caso Epstein y a Rusia—, ángulos de cámara y algunos detalles visuales, manteniendo la coreografía principal.

Aunque este tipo de vídeos hiperrealistas no son una novedad, la preocupación en la industria aumenta cada vez que sale a la luz uno nuevo. “Odio decirlo. Es probable que se haya acabado para nosotros. En muy poco tiempo, una sola persona podrá sentarse frente a una computadora y crear una película indistinguible de lo que actualmente estrena Hollywood”, escribió Rhett Reese, guionista de las películas de Deadpool, en su cuenta de X sobre el vídeo de Cruise y Pitt.

La asociación se pronunció a finales de 2025 por un caso similar. MPA instó a OpenAI a “tomar medidas inmediatas y decisivas” contra su nuevo modelo de generación de vídeos con inteligencia artificial, Sora 2. “Los vídeos que infringen los derechos de autor de las películas, series y personajes de nuestros miembros han proliferado en el servicio y en redes sociales”, señaló entonces Rivkin.

OpenAI respondió a esas preocupaciones de la industria implementando medidas que dificultaron mucho más que los usuarios violaran los derechos de autor de los estudios. Posteriormente, Disney llegó a un acuerdo con OpenAI para licenciar 200 personajes para su uso en Sora 2, lo que muchos consideraron un posible modelo a seguir para otros estudios. Pero no está claro si ByteDance estaría dispuesta a adoptar ese enfoque ya que, por el momento, no ha respondido a la asociación cinematográfica.

Un caso que resuena también es el de Tilly Norwood, la actriz creada con inteligencia artificial, a finales de 2025. Eline Van der Velden, propietaria del estudio de producción de IA Particle6 responsable de esta creación, defendió entonces que le gustaría que su personaje fuera la próxima Scarlett Johansson o Natalie Portman, según una entrevista con el medio Deadline. Las reacciones no tardaron en llegar y actrices como la mexicana Melissa Barrera publicaron en Instagram: “Espero que todos los actores representados por el agente que hace esto se pongan las pilas. ¡Qué asco!“.