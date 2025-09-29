Tilly Norwood, la actriz creada con IA que desata una ola de críticas en el mundo del cine

Los creadores de Norwood aseguran que no reemplazará a humanos y que es una solución para los problemas económicos de la industria del entretenimiento

Tilly Norwood, la actriz creada con inteligencia artificial, dio que hablar el pasado sábado en un panel de la Cumbre de Zurich, el evento industrial del Festival de Cine de Zurich. Eline Van der Velden, propietaria del estudio de producción de IA Particle6, que la ha creado, ha asegurado en el panel que Norwood está captando la atención de agentes de talentos que quieren trabajar con ella, y que en la empresa están avanzando con nuevos proyectos similares que serán anunciados en los próximos meses. “Queremos que se sea la próxima Scarlett Johansson o Natalie Portman”, ha dicho en una entrevista con el medio Deadline.

Las reacciones no tardaron en llegar. La actriz mexicana Melissa Barrera ha publicado en Instagram “Espero que todos los actores representados por el agente que hace esto se pongan las pilas. ¡Qué asco!“. Su compañera estadounidense Kiersey Clemons ha pedido el nombre de los agentes interesados en trabajar con Norwood. La actriz y escritora Mara Wilson ha criticado: “¿Y qué hay de los cientos de jóvenes vivas cuyos rostros fueron combinados para crearla? ¿No pudieron contratar a ninguna?”. Y Lukas Gage ha bromeado “¡Trabajar con ella fue una pesadilla!”.

Van der Velden ha respondido con un comunicado difundido en la página de Instagram de Tilly Norwood: “Para quienes han expresado su enojo por la creación de mi personaje de IA, Tilly Norwood, les digo que no es un sustituto de un ser humano, sino una obra creativa, una obra de arte. Como muchas formas de arte anteriores, genera conversación, y eso demuestra el poder de la creatividad”. La empresaria ha pedido que los personajes creados artificialmente sean “juzgados como parte de su propio género, por sus propios méritos, en lugar de compararse con actores humanos”, y que sean bienvenidos como parte de “una familia artística más amplia”.

Tilly Norward es una creación del nuevo estudio de talentos de inteligencia artificial Xicoia —parte de la empresa Particle6—, que crea personajes con IA para su uso en cine, televisión, podcasts, reels de redes sociales, campañas y videojuegos. Sus producciones son capaces de participar en conversaciones espontáneas, responder a tendencias en tiempo real y adaptarse al tono de cada plataforma. Si efectivamente se logra el fichaje de la nueva “actriz”, será la primera de su tipo en tener este tipo de representación en la industria del entretenimiento.