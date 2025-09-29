Ir al contenido
_
_
_
_
Cultura
Cine

Tilly Norwood, la actriz creada con IA que desata una ola de críticas en el mundo del cine

Los creadores de Norwood aseguran que no reemplazará a humanos y que es una solución para los problemas económicos de la industria del entretenimiento

El País
El País
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Tilly Norwood, la actriz creada con inteligencia artificial, dio que hablar el pasado sábado en un panel de la Cumbre de Zurich, el evento industrial del Festival de Cine de Zurich. Eline Van der Velden, propietaria del estudio de producción de IA Particle6, que la ha creado, ha asegurado en el panel que Norwood está captando la atención de agentes de talentos que quieren trabajar con ella, y que en la empresa están avanzando con nuevos proyectos similares que serán anunciados en los próximos meses. “Queremos que se sea la próxima Scarlett Johansson o Natalie Portman”, ha dicho en una entrevista con el medio Deadline.

Las reacciones no tardaron en llegar. La actriz mexicana Melissa Barrera ha publicado en Instagram “Espero que todos los actores representados por el agente que hace esto se pongan las pilas. ¡Qué asco!“. Su compañera estadounidense Kiersey Clemons ha pedido el nombre de los agentes interesados en trabajar con Norwood. La actriz y escritora Mara Wilson ha criticado: “¿Y qué hay de los cientos de jóvenes vivas cuyos rostros fueron combinados para crearla? ¿No pudieron contratar a ninguna?”. Y Lukas Gage ha bromeado “¡Trabajar con ella fue una pesadilla!”.

View this post on Instagram

A post shared by Tilly Norwood (@tillynorwood)

Van der Velden ha respondido con un comunicado difundido en la página de Instagram de Tilly Norwood: “Para quienes han expresado su enojo por la creación de mi personaje de IA, Tilly Norwood, les digo que no es un sustituto de un ser humano, sino una obra creativa, una obra de arte. Como muchas formas de arte anteriores, genera conversación, y eso demuestra el poder de la creatividad”. La empresaria ha pedido que los personajes creados artificialmente sean “juzgados como parte de su propio género, por sus propios méritos, en lugar de compararse con actores humanos”, y que sean bienvenidos como parte de “una familia artística más amplia”.

Tilly Norward es una creación del nuevo estudio de talentos de inteligencia artificial Xicoia —parte de la empresa Particle6—, que crea personajes con IA para su uso en cine, televisión, podcasts, reels de redes sociales, campañas y videojuegos. Sus producciones son capaces de participar en conversaciones espontáneas, responder a tendencias en tiempo real y adaptarse al tono de cada plataforma. Si efectivamente se logra el fichaje de la nueva “actriz”, será la primera de su tipo en tener este tipo de representación en la industria del entretenimiento.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Pilar Manchón, Google AI

Pilar Manchón, directora de IA de Google: “En cada revolución industrial los trabajos se transforman, no se destruyen. Esta vez es mucho más rápido”

Raúl Limón
Una estudiante universitaria durante el transcurso de un examen.

¿Hay demasiada teoría en la universidad? El reto de pasar del monólogo a la participación en la era de la IA

Nacho Meneses | Madrid

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Crema coreana con extracto de colágeno marino y efecto ‘lifting’. AHORA SOLO 20,70€ (31% DE DESCUENTO)
Crema coreana con extracto de colágeno marino y efecto ‘lifting’. AHORA SOLO 20,70€ (31% DE DESCUENTO)
escaparate
El gel limpiador definitivo para la goma de la lavadora. SOLO 16,99€
El gel limpiador definitivo para la goma de la lavadora. SOLO 16,99€
escaparate
Mopa con pulverizador para suelo seco y húmedo, viene con almohadillas lavables. AHORA SOLO 18,99€
Mopa con pulverizador para suelo seco y húmedo, viene con almohadillas lavables. AHORA SOLO 18,99€
escaparate
Kit para restaurar los faros del coche. Devuelve el brillo en menos de 30 minutos. SOLO 15,86€
Kit para restaurar los faros del coche. Devuelve el brillo en menos de 30 minutos. SOLO 15,86€
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_