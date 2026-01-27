José Antonio Santano: “En Renfe ha habido descoordinación y en Adif falta de mantenimiento del entorno ferroviario”

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente (d), acompañado del secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, en una fotografía de archivo.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, no ha visitado Barcelona en la semana en que Cataluña ha sufrido la mayor crisis de Rodalies. Puente visitó, una semana antes del accidente de Gelida, la capital catalana para hacer efectiva la puesta en marcha de la empresa mixta de Rodalies que comenzará a operar en 2027. Para los días más delicados de la crisis ferroviaria, el ministro ha enviado a su número dos. El secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, ha sido el encargado de hacerse cargo de una situación que este lunes ha acabado con los ceses -tras la petición efectuada por la consejera de Territori de la Generalitat, Sílvia Paneque- del director operativo de Renfe, Josep Enric García Alemany, y del director general de Operaciones y Explotación de Adif, Raúl Míguez.

Pregunta. ¿Por qué ha cesado al director operativo de Rodalies y al Director General de Operaciones y Explotación de Adif?

Respuesta. Somos muy conscientes de la situación y del malestar del Govern y la sociedad catalana. He hablado con Renfe y Adif, que son los que prestan el servicio. En Renfe es innegable que ha habido una descoordinación y una disfunción entre las decisiones que tomó el Govern y lo que hizo luego Renfe. No es aceptable. En el caso de Adif, somos conscientes de que tareas de mantenimiento del entorno del espacio ferroviario debería haber sido más intensas.

P. ¿Ya sabe quién les sustituirá?

R. Todavía no.

P. Qué Renfe reabriera Rodalies el sábado, a espaldas de la Generalitat, para volver a cerrarla después, ¿fue una temeridad?

R. Fue una descoordinación. La decisión que se había tomado era no abrir Rodalies.

P. ¿Por qué la infraestructura ferroviaria catalana es tan precaria?

R. Yo llevo dos años en este cargo. La infraestructura catalana es, en algunos tramos, la más antigua de España con un trazado que puede ser el más complejo del país. Este gobierno ha invertido, en los últimos siete años, más de 3.400 millones pero las infraestructuras ferroviarias no se transforman ni en un año ni en siete. Ha habido muchos años, en la década anterior, en que no se han hecho inversiones con la prioridad necesaria. Queremos ganar el tiempo perdido, pero es difícil.

P. ¿Cuántos años necesita Cataluña para que Rodalies llegue a un estadio de normalidad?

R. Las mejoras se notarán paulatinamente, pero yo creo que entre tres y cinco años notaremos una mejora significativa.

P. ¿Hoy la seguridad de usuarios y maquinistas está garantizada?

R. Sin duda. Hemos llegado a un acuerdo con el sindicato SEMAF y Adif emite certificados que garantizan la operatividad de las vías. Siempre puede haber incidencias y hay limitaciones de velocidad, vía única… Si no fuera segura la red, Adif no garantiza la operatividad de las vías.

P. El jueves hubo un plantón de maquinistas alegando que era insegura. ¿Llevaban razón?

R. He sido alcalde de Irún muchos años y busco solucionar cosas. Sé que a los maquinistas les preocupa los espacios del entorno de la infraestructura. Los hemos identificado y vamos a seguir identificándolos. No juzgo ni me planteo otra cosa. La vía está operativa y es segura.

P. Adif o comparece tarde o no lo hace

R. Esto lo vamos a resolver. Hay que mejorar coordinación y comunicación.

P. Hoy, pese a las garantías de Adif, ha habido que cortar el servicio de Rodalies varias veces

R. Va a seguir sucediendo. La intensidad de las lluvias ha sido extraordinaria y se han batido récords. Esto produce incidentes en todas partes y con una red compleja, antigua y pendiente de inversiones mucho más.

P. ¿Qué ha pasado para que nada más empezar el servicio este lunes se parara en dos ocasiones Rodalies por problemas en el centro de control de la circulación ferroviaria de Adif? ¿Ha sido un ciberataque como apuntaba el ministro?

R. El ciberataque lo podemos descartar en un 99%. Por la mañana se barajaba esta hipótesis. Estamos pendientes de informes.