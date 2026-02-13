Elma Correa gana el premio Biblioteca Breve con una novela sobre la amistad en la frontera mexicana

Elma Correa, ganadora del Premio Biblioteca Breve 2026 Sofia Santana (Planeta)

La escritora mexicana Elma Correa ha ganado este viernes el Premio Biblioteca Breve 2026, dotado con 30.000 euros, por Donde termina el verano, una novela sobre la amistad femenina, el fin de la inocencia y la violencia estructural, que transcurre en Mexicali, una de las últimas ciudades mexicanas antes de la frontera con Estados Unidos.

El jurado, integrado por Sergio Bang, Laura Barrachina, Adolfo García, Ortega, Santiago Roncagliolo y la editora de Seix Barral Elena Ramírez, ha reconocido de manera unánime la obra de Correa, de quien ha destacado que está “narrada con una técnica asombrosa y la dosis justa de suspense y emoción para mantener en vilo al lector”. Asimismo, han indicado que la obra pone en el centro de la trama “cómo la lealtad está por encima de la ley en una comunidad sin piedad hacia los más débiles”. La novela se publicará el próximo 11 de marzo.

Elma Correa (Mexicali, México) es licenciada en Lengua y Literatura Hispanoamericana, maestra en Estudios Socioculturales y doctoranda en Sociedad, Espacio y Poder, por la UABC, donde también imparte clases. Especializada en cuento y narrativa, coordina el encuentro internacional de escritores de Baja California “Tiempo de Literatura” y gestiona “Habitaciones propias” una comunidad virtual donde las mujeres del mundo comparten los espacios donde crean. Ha recibido diversos premios entre ellos, el XX Premio Nacional de Cuento Juan José Arreola y el Premio Bellas Artes de Cuento San Luis Potosí Amparo Dávila 2022. Compiladora de las antologías Vacunas contra la poesía (SCBC, 2020), el apartado mexicano de Frontera Norte. Antología de narrativa chilena y mexicana (Cinosargo, 2020), Ni una sola palabra (UANL, 2021) y Mexicanas 2 (Fondo Blanco, 2022).

A la 68 edición del premio, que debía celebrarse este jueves y fue cancelado por la alerta meteorológica, ha concurrido la cifra récord de 1.218 manuscritos originales, de los que la mitad procedían de España y una “parte muy significativa” de Latinoamérica. En cuanto a los géneros y temáticas, esta convocatoria consolida algunas líneas ya reconocibles, como la novela policíaca o la autoficción. Según la editorial, también “se aprecia un aumento de novelas que revisitan hechos históricos a través de elementos fantásticos; relatos centrados en la salud mental; relecturas de los clásicos desde perspectivas inéditas y narraciones protagonizadas por personajes que cuestionan su género o su lugar en el mundo”. También la sombra de la pandemia, que sigue presente en el imaginario seis años después.